Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay Смотрю эти и подобные передачи по одной причине - знать насколько они (эти парни на должностях) ... Понимаете, важна степень... А также критическая точка, порог, граничные пределы.
Если овощ вышел за рамки, за критический порог, то наступнтики всего лишь вернули. Но не к допустимым для нормального функционирования общества нижним границам коррупции, а лишь немного ниже предела.
И поскольку сравнительная база - попередныки, вышедшие за верхний предел, то наступникам очень удобно манипулировать своей работой.
Вы меня с кем-то путаете)) Об идеале (полной победе над коррупцией) с моей стороны никогда и близко не было разговора.
З.Ы. Коррупция ... В любом явлении нужно представлять связи, синергию. Коррупция - это песок в подшипниках гос. и общ. механизмов. Ее влияние совершенно не ограничивается прямым и даже косвенным ущербом...
Можно показать ещё нагляднее: поскольку должностные лица полностью удовлетворяют свои запросы в основном за счёт коррупционного использования своих посад, то у них отмирает-отпадает мотивация к качественному выполнению своих функциональных обязанностей.
Поэтому пронизанный высоким уровнем коррупции управляющий и чиновничий аппарат априори не может создать-обеспечить условий, необходимых для нормального развития общества.
Байден, выступая в Раде, почти прямым текстом указывал на безальтернативность понижения уровня коррупции.