Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay Смотрю эти и подобные передачи по одной причине - знать насколько они (эти парни на должностях) ... Понимаете, важна степень... А также критическая точка, порог, граничные пределы.
Если овощ вышел за рамки, за критический порог, то наступнтики всего лишь вернули. Но не к допустимым для нормального функционирования общества нижним границам коррупции, а лишь немного ниже предела.
И поскольку сравнительная база - попередныки, вышедшие за верхний предел, то наступникам очень удобно манипулировать своей работой.
Вы меня с кем-то путаете)) Об идеале (полной победе над коррупцией) с моей стороны никогда и близко не было разговора.
З.Ы. Коррупция ... В любом явлении нужно представлять связи, синергию. Коррупция - это песок в подшипниках гос. и общ. механизмов. Ее влияние совершенно не ограничивается прямым и даже косвенным ущербом...
Можно показать ещё нагляднее: поскольку должностные лица полностью удовлетворяют свои запросы в основном за счёт коррупционного использования своих посад, то у них отмирает-отпадает мотивация к качественному выполнению своих функциональных обязанностей.
Поэтому пронизанный высоким уровнем коррупции управляющий и чиновничий аппарат априори не может создать-обеспечить условий, необходимых для нормального развития общества.
Байден, выступая в Раде, почти прямым текстом указывал на безальтернативность понижения уровня коррупции.
Мы же не специалисты в этой области! По крайней мере я. Поэтому я не морю, как шн-к отсебятину (свои критерии, предположения, оценки), а лишь выбираю, какой из специалистов ближе к обозреваемой мною действительности.
И такими являются Байден, Хармс, Скола и т.д.
Это шн-к2% по сути требует от меня поведения Шарикова и сам так ведёт - не согласен с обоими ... и порет отсебятину с потолка или простые решения (аля компенсация потерь и траблов керманычей трудом самого пересичного. По азировски - бери лопату..))
1 Будь-яке порушення закону - це проблема 2 Не всі порушення однаково погано впливають на життя 3 Не всі порушення однаково впливають на різні групи 4 Мене вчили ще в армії а - спочатку зроби так щоб тебе не розстріляли б - потім зроби так . щоб не посадили в - потім роби те що повинен г - в останню чергу думай про роботу за яку тебе похвалять... Так само і в житті а - спочатку зменшили опопдаткування зарплат на 20% (держава програє , працівники виграють) б - потім взялись за зменшення кредитних ставок ( бізнес виграє-населення яке живе за депо програє) в - потім зробили безвіз (внутрішній працедавець програє , продавець своєї праці виграє) г - змінили правила і ціни на ринку енергоносіїв для населення (держава виграє , працівники працюючі по білому за рахунок зменшення оподаткування праці в нулях , працівники працюючі по чорному - програють , бідні по нулях за рахунок субсидій) 5 Таким чином вимагаючи поставити попереду всіх проблем боротьбу з корупцією ( навіть вигравши яку не отримаєш очевидного покращення) -опоненти нинішньої влади отримують безпрограшну ситуацію а - побороти корупцію не можливо б - навіть поборена корупція не покращить (видимо) житья пересічних г - виходячи з перших двох підпунктів завжди можна отримати можливість для різкої критики і звинувачень
Тому , те що влада спочатку робить те що більше впливає на життя пересічних і не втягується в боротьбу з вітряками - тільки плюс для цієї влади + це ще один аргумент який дає можливість переконатись що сьогоднішні прийшли всерьоз і надовго , А НЕ ТИМЧАСОВО ВИРІШІЛИ КАПУСТУ ПОРУБАТИ....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Той самий приклад бурштину Якщо все виконати правильно Зняти родючий шар , видобути бурштин , повернути на місце родючий шар і відновити насадження,сплатити податки з діяльності - то супер вигідний промисел по чорному - перетвориться в не вигідний бізнес по білому.... а значить зменшить наше реальне ВВП ( бо видобутий бурштин це валютні надходження сьогодні і збитки на рекультивацію завтра), якщо сьогодні не видобувати значить сьогоднішнє ВВП(реальне) буде менше..
Тільки що залишиться після цих копачів? Так можна і землю гвалтувати соняшником і буряком, без правильної сівозміни і добрив - взяв в оренду років на десять, а потім хоч трава не рости. Так, без нормальних правил гри, можна все занапастити - і природу, і людей.
Так для того влада і просуває децентралізацію , щоб карпатські гуцули думали про те як будуть жити їх діти на голих схилах Карпат , а копачі бурштину на Волині чи Житомирщині - також нехай думають де будуть їх діти збирати гриби ягоди.... в той самий час можна зробити фінт вухами і як пропонує один тутешній графоман почати тотальну боротьбу з корупцією бо в одному місці наскріз прогнилі волинські корупціонери отримують корупційні доходи за кришування видобутку бурштину , а в другому місці корупціонери карпатські не бачать як вирубується ліч... Гуцулів натравити на Волиняк нехай між собою чубляться вимагаючи перестати мити бурштин чи рубати ліс тобто змусити і одних і других відмовитись від корупційних доходів.... Побитись то останні побються - от тільки кому від цього стане краще? Вам? Мені? Їм ? чи затятому ворогу москалям ?
Так що народна приказка не даремно казали Здурі можна й мягке зломати Застав дурня богу молитись він і голову побє...
От цей тутешній дурень і розповідає про Лагард яка три рази сильно переживала про корупцію ... і забуває чомусь що та сама Лагард , три рази сильно переживаючи і пять разів виражаючи крайнє занепокоєння... - погодила виділення 1.4 млрд доларів цій владі ще в цьому році...
тому для мене переживання в ефірі або на якихось сторінках це одне А реальне виділення коштів - це на порядок більше і це на порядок більше і підтверджує вірний рух у вірному нарямку наших сьогоднішніх очільників..
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників