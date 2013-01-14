Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:01

1 Будь-яке порушення закону - це проблема

2 Не всі порушення однаково погано впливають на життя

3 Не всі порушення однаково впливають на різні групи

4 Мене вчили ще в армії

а - спочатку зроби так щоб тебе не розстріляли

б - потім зроби так . щоб не посадили

в - потім роби те що повинен

г - в останню чергу думай про роботу за яку тебе похвалять...

Так само і в житті

а - спочатку зменшили опопдаткування зарплат на 20% (держава програє , працівники виграють)

б - потім взялись за зменшення кредитних ставок ( бізнес виграє-населення яке живе за депо програє)

в - потім зробили безвіз (внутрішній працедавець програє , продавець своєї праці виграє)

г - змінили правила і ціни на ринку енергоносіїв для населення (держава виграє , працівники працюючі по білому за рахунок зменшення оподаткування праці в нулях , працівники працюючі по чорному - програють , бідні по нулях за рахунок субсидій)

5 Таким чином вимагаючи поставити попереду всіх проблем боротьбу з корупцією ( навіть вигравши яку не отримаєш очевидного покращення) -опоненти нинішньої влади отримують безпрограшну ситуацію

а - побороти корупцію не можливо

б - навіть поборена корупція не покращить (видимо) житья пересічних

г - виходячи з перших двох підпунктів завжди можна отримати можливість для різкої критики і звинувачень



Тому , те що влада спочатку робить те що більше впливає на життя пересічних і не втягується в боротьбу з вітряками - тільки плюс для цієї влади + це ще один аргумент який дає можливість переконатись що сьогоднішні прийшли всерьоз і надовго , А НЕ ТИМЧАСОВО ВИРІШІЛИ КАПУСТУ ПОРУБАТИ....

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників