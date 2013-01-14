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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4120412141224123>
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:58

lapay
Смотрю эти и подобные передачи по одной причине - знать насколько они (эти парни на должностях) ...
Понимаете, важна степень...
А также критическая точка, порог, граничные пределы.

Если овощ вышел за рамки, за критический порог, то наступнтики всего лишь вернули.
Но не к допустимым для нормального функционирования общества нижним границам коррупции, а лишь немного ниже предела.

И поскольку сравнительная база - попередныки, вышедшие за верхний предел, то наступникам очень удобно манипулировать своей работой.

Вы меня с кем-то путаете)) Об идеале (полной победе над коррупцией) с моей стороны никогда и близко не было разговора.

З.Ы. Коррупция ...
В любом явлении нужно представлять связи, синергию.
Коррупция - это песок в подшипниках гос. и общ. механизмов. Ее влияние совершенно не ограничивается прямым и даже косвенным ущербом...

Байден это понимает.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:12

Можно показать ещё нагляднее:
поскольку должностные лица полностью удовлетворяют свои запросы в основном за счёт коррупционного использования своих посад, то у них отмирает-отпадает мотивация к качественному выполнению своих функциональных обязанностей.

Поэтому пронизанный высоким уровнем коррупции управляющий и чиновничий аппарат априори не может создать-обеспечить условий, необходимых для нормального развития общества.

Байден, выступая в Раде, почти прямым текстом указывал на безальтернативность понижения уровня коррупции.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:18

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Смотрю эти и подобные передачи по одной причине - знать насколько они (эти парни на должностях) ...
Понимаете, важна степень...
А также критическая точка, порог, граничные пределы.

Если овощ вышел за рамки, за критический порог, то наступнтики всего лишь вернули.
Но не к допустимым для нормального функционирования общества нижним границам коррупции, а лишь немного ниже предела.

Добре. Я не дивлюсь - є щось глобальне, порядка 10+ мільярда гривень, як було на газових схемах, чи сірому імпорті нафтопродуктів, як було при бандюковичу? Не просто здогадки, а саме конкретна схема?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:33

lapay
Так дело не цифре!!!
Там почти всё практически глобально.
Всё разрушает функционирование структур общества.

Не из передач пример: начальник *организации* стрижет *работников* ...
Из кармана гос-ва он может не берет ни копейки..., но качество функционирования *организации* падает до порога.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:38

lapay
Суть-то в том, что кто с него (с этого начальника) требовать-то будет сильнее?
Вот эти?
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% ... 1%8F%D1%85

Своими такими поступками они дают индульгенцию всем ниже.
Да ещё некоторые пользуются, создавая вертикальные насосы поднятия вверх средств, полученных коррупционным путём.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:41

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Так дело не цифре!!!
Там почти всё практически глобально.
Всё разрушает функционирование структур общества.

Ну як це - не в цифах. Лагард казала про 2% ВВП. Якщо менше 2 мрд доларів, то ми вписуємся. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:49

Лагард казала о:


О 2% - только от влияния взяток.
И о том, что это только верхушке айсберга.

И о том, что это проблема...
Мелочные проблемы глава не поднимает.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:59

lapay
Что значит вписуэмся?

Мы же не специалисты в этой области! По крайней мере я.
Поэтому я не морю, как шн-к отсебятину (свои критерии, предположения, оценки), а лишь выбираю, какой из специалистов ближе к обозреваемой мною действительности.

И такими являются Байден, Хармс, Скола и т.д.

Это шн-к2% по сути требует от меня поведения Шарикова и сам так ведёт - не согласен с обоими ... и порет отсебятину с потолка или простые решения (аля компенсация потерь и траблов керманычей трудом самого пересичного. По азировски - бери лопату..))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:01

1 Будь-яке порушення закону - це проблема
2 Не всі порушення однаково погано впливають на життя
3 Не всі порушення однаково впливають на різні групи
4 Мене вчили ще в армії
а - спочатку зроби так щоб тебе не розстріляли
б - потім зроби так . щоб не посадили
в - потім роби те що повинен
г - в останню чергу думай про роботу за яку тебе похвалять...
Так само і в житті
а - спочатку зменшили опопдаткування зарплат на 20% (держава програє , працівники виграють)
б - потім взялись за зменшення кредитних ставок ( бізнес виграє-населення яке живе за депо програє)
в - потім зробили безвіз (внутрішній працедавець програє , продавець своєї праці виграє)
г - змінили правила і ціни на ринку енергоносіїв для населення (держава виграє , працівники працюючі по білому за рахунок зменшення оподаткування праці в нулях , працівники працюючі по чорному - програють , бідні по нулях за рахунок субсидій)
5 Таким чином вимагаючи поставити попереду всіх проблем боротьбу з корупцією ( навіть вигравши яку не отримаєш очевидного покращення) -опоненти нинішньої влади отримують безпрограшну ситуацію
а - побороти корупцію не можливо
б - навіть поборена корупція не покращить (видимо) житья пересічних
г - виходячи з перших двох підпунктів завжди можна отримати можливість для різкої критики і звинувачень

Тому , те що влада спочатку робить те що більше впливає на життя пересічних і не втягується в боротьбу з вітряками - тільки плюс для цієї влади + це ще один аргумент який дає можливість переконатись що сьогоднішні прийшли всерьоз і надовго , А НЕ ТИМЧАСОВО ВИРІШІЛИ КАПУСТУ ПОРУБАТИ....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:14

  lapay написав:
  budivelnik написав:Той самий приклад бурштину
Якщо все виконати правильно
Зняти родючий шар , видобути бурштин , повернути на місце родючий шар і відновити насадження,сплатити податки з діяльності - то супер вигідний промисел по чорному - перетвориться в не вигідний бізнес по білому.... а значить зменшить наше реальне ВВП ( бо видобутий бурштин це валютні надходження сьогодні і збитки на рекультивацію завтра), якщо сьогодні не видобувати значить сьогоднішнє ВВП(реальне) буде менше..
Тільки що залишиться після цих копачів? Так можна і землю гвалтувати соняшником і буряком, без правильної сівозміни і добрив - взяв в оренду років на десять, а потім хоч трава не рости.
Так, без нормальних правил гри, можна все занапастити - і природу, і людей.
Так для того влада і просуває децентралізацію , щоб карпатські гуцули думали про те як будуть жити їх діти на голих схилах Карпат , а копачі бурштину на Волині чи Житомирщині - також нехай думають де будуть їх діти збирати гриби ягоди....
в той самий час можна зробити фінт вухами і як пропонує один тутешній графоман почати тотальну боротьбу з корупцією бо в одному місці наскріз прогнилі волинські корупціонери отримують корупційні доходи за кришування видобутку бурштину , а в другому місці корупціонери карпатські не бачать як вирубується ліч...
Гуцулів натравити на Волиняк нехай між собою чубляться вимагаючи перестати мити бурштин чи рубати ліс тобто змусити і одних і других відмовитись від корупційних доходів....
Побитись то останні побються - от тільки кому від цього стане краще? Вам? Мені? Їм ? чи затятому ворогу москалям ?

Так що народна приказка не даремно казали
Здурі можна й мягке зломати
Застав дурня богу молитись він і голову побє...

От цей тутешній дурень і розповідає про Лагард яка три рази сильно переживала про корупцію ... і забуває чомусь що та сама Лагард , три рази сильно переживаючи і пять разів виражаючи крайнє занепокоєння... - погодила виділення 1.4 млрд доларів цій владі ще в цьому році...

тому для мене переживання в ефірі або на якихось сторінках це одне
А реальне виділення коштів - це на порядок більше і це на порядок більше і підтверджує вірний рух у вірному нарямку наших сьогоднішніх очільників..
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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