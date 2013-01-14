Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:00

Той хто має свою думку і не працює по методичкам - може помилятись , але дурнем його точно не назвеш

А як назвати того , хто постійно на когось ссилається( на ту саму Лагард) і при цьому вважає що вона з очолюваною нею організацією дура бо дала кредити януковичу ?



Тому ще раз

1 В Україні є на порядок більші проблеми ніж боротьба з корупцією.

Як на мене то в порядку спадання

а - оподаткування ( забирає до 70% від створеного)

б - кредитні ставки (забирають до 24% від створеного)

в - низька продуктивність праці ( як на мене , при бажанні працівника , практично кожен в стані її підняти на 10 і більше% )

г - мовне питання ( добрих 30% населення не користуються українською від слова взагалі)

д - релігійне питання ( добрих 50% населення прихожани філії РПЦ )

2 Тільки після вирішення вищеозначених питань варто вплотну переходити до боротьби з корупцією , при чому

Питання розповсюдження корупції буде визначатись по формулі дуже подібній до формули боротьби з сміттям

Чисто не там де прибирають - чисто там де не смітять

Так само і з корупціює

Корупція відсутня не там де не беруть - корупція відсутня там де не дають.



ПС

А з треуголкіна не візьмеш якісних навіть аналізів , бо в нього все різноспрямоване і одна і та ж ссилка оправдовує як зрадофільство так і ура-патріотизм...

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників