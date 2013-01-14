Потому что данный критерий точно вид дурня.
* Больше всего средств от Фонда наша страна получила, когда президентом был Виктор Янукович, *
Всё-таки у шнобельщика нет границ))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:48
Очередная премия на шнобелевку шнобельщику с его критерием оценки - Лагард дала влади кредит.
Потому что данный критерий точно вид дурня.
* Больше всего средств от Фонда наша страна получила, когда президентом был Виктор Янукович, *
Всё-таки у шнобельщика нет границ))
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:00
Той хто має свою думку і не працює по методичкам - може помилятись , але дурнем його точно не назвеш
А як назвати того , хто постійно на когось ссилається( на ту саму Лагард) і при цьому вважає що вона з очолюваною нею організацією дура бо дала кредити януковичу ?
Тому ще раз
1 В Україні є на порядок більші проблеми ніж боротьба з корупцією.
Як на мене то в порядку спадання
а - оподаткування ( забирає до 70% від створеного)
б - кредитні ставки (забирають до 24% від створеного)
в - низька продуктивність праці ( як на мене , при бажанні працівника , практично кожен в стані її підняти на 10 і більше% )
г - мовне питання ( добрих 30% населення не користуються українською від слова взагалі)
д - релігійне питання ( добрих 50% населення прихожани філії РПЦ )
2 Тільки після вирішення вищеозначених питань варто вплотну переходити до боротьби з корупцією , при чому
Питання розповсюдження корупції буде визначатись по формулі дуже подібній до формули боротьби з сміттям
Чисто не там де прибирають - чисто там де не смітять
Так само і з корупціює
Корупція відсутня не там де не беруть - корупція відсутня там де не дають.
ПС
А з треуголкіна не візьмеш якісних навіть аналізів , бо в нього все різноспрямоване і одна і та ж ссилка оправдовує як зрадофільство так і ура-патріотизм...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:03
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
По посиланню я не побачив чогось глобального. Трохи було в 2015, потім тільки крихти. Невже побороли?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:13
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Воно то так, тільки голови не платили за сільську землю, а от сдати її в оренду, чи віддати чужинцям пай - це живі гроші, від цього важко втриматись. Децентралізація хабарі і знищення природи не зупинить, швидше навпаки...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:24
Ну это полный....
Так исказить!
Не Лагард *дура*, а дурень тот, кто надання кредитов МВФ (и Лагард) определил, как критерий.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:31
* Гуцулів натравити на Волиняк нехай між собою чубляться вимагаючи перестати мити бурштин чи рубати ліс тобто змусити і одних і других відмовитись від корупційних доходів....* (с)
Первоисточник не удалили, а моё сообщение с цитатой удалили...
Эта глупость (в цитате) ни на что влияет. Потому что глупость. И не более.
Я лишь указал, что это очередная контраргументация альтернативой абсурда или глупости.
Применяется часто данным оппонентом.
И является типичным демагогическим приемом.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:41
Неужто так сложно на один шаг дальше посмотреть, и увидеть, что необходимость в высоких налогах, высокой кредитной ставке, наличие низкой производительности труда -- являются следствием малой эффективности функционирования экономики.
По причине (довольно существенной!) --- коррупции.
Условия на рынке керманычи и чиновники поддерживают такими, как им выгодно.
Им выгодно.
Личная выгода должностных лиц.
Это и есть коррупция.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:41
90% секретної інформації знаходиться у відкритих джерелах - треба просто вміти їх там знайти
Беремо два не повязаних аргументи - ціни на газ і відсоток корупції...
Додаємо до них МВФ і на виході отримуємо значення яке показує максимальну ціну корупції яке признається МВФ
слідкуйте за руками
1 Лагард заявляє що одна з частин корупції становить 2 %
2 МВФ вимагає від Уряду України підняти ціни на газ З Рік йдуть перемовини і МВФ погоджується надати ( і надає ) кредит після того як уряд погодився підняти ціни на газ для населення до 8.59
4 Висловлюючи пять разів стурбованість питанням корупції в Україні - кредит все одно надають
Залишається 20 млрд м3 газу помножити на різницю між 8.59 і 6.96
20 млрд м3 *(8.59-6.96)=32 млрд грн
Таким чином недоотримання бюджетом України 32 млрд грн для МВФ і Лагард більш вагомий аргумент ніж розмір корупції в України
Звідси випливає , що збитки від корупції , пані Лагард і МВФ рахують меншими ніж 32 млрд грн , що в порівнянні з ВВП становить менше 1% від ВВП
Так що корисному зрадофілу треба йти і вчити методичку як спілкуватись з простим будівельником - бо власного розуму в цього зрадофіла не вистарчає.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:52
Такую же бессвязную цепочку можно прилепить и к урядам Януковича.
Не подходит данный критерий (надання кредитов) к оценке влияния коррупции ником боком.
Ошибочная до глупости связь.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:59
Убыток от коррупции - это в значительной мере сам ВВП - малый его объём.
Поэтому Лагард и обозначала влияние в 2% -- это верхушка АЙСБЕРГА. Долгоспочное влияние - ГОРАЗДО БОЛЬШЕЕ.
Это большее влияние -- мы и видим, как малый объём ВВП.
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