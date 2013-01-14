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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:00
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
был поражен новостью о "Схемах" и канале UA1. нам в уши заливают о том, что порошенко устраивают диктатуру, о том, что он подмял под себя это канал, а по нему оказывается идут расследования, которые периодически задевают и пороха и других членов правительства. причем иногда расследования толковые, а иногда несколько манипулятивные, моментами даже чуток лживые. как-то не складывается картинка.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:05
Чтобы спилкуватись с шнобельщиком2%, нужно опуститься до уровня ... портянок....
И тогда искажать слова специалистов, оппонента, лепить бессвязные цепочки, отсебятину, клеветать о методичках, сребренниках, запмполитах и т.д.
Нет уж. Я как-нибудь на своём уровне останусь.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:38
* Коррупция ежегодно замедляет экономический рост гораздо сильнее, чем уклонение от уплаты налогов и непрекращающаяся бедность, заявили в Международном валютном фонде.*
Поэтому и указывают, что цифры без показа методики их расчёта, не информативны.
Даже хоть 1%...
Поэтому остаётся только прислушиваться к мнению специалистов.
Относительно влияния и значения коррупции.
А не пороть отсебятину с отсебятинными цифрами...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:47
"Выгодная альтернатива Северному потоку". Украина снизила тарифы на транспортировку газа
Сегодня, 16:28 1028 Цей матеріал також доступний українською
В Нацкомиссии по энергетике теперь надеются на выгодны контракты о транзите газа через Украину
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), в два раза снизила тариф на транспортировку природного газа для точек входа-выхода украинской ГТС.
Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина. Решение касается снижения тарифов АО Укртрансгаз для точек входа и выхода ГТС и вступит в силу с 1 января 2019 года.
В частности, тарифы на услуги по транспортировке газа для всех трансграничных точек входа в ГТС Украины снижены в два раза – с $12,47 до $6,28 за 1 тыс. куб. м в сутки.
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