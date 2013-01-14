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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:00

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

был поражен новостью о "Схемах" и канале UA1. нам в уши заливают о том, что порошенко устраивают диктатуру, о том, что он подмял под себя это канал, а по нему оказывается идут расследования, которые периодически задевают и пороха и других членов правительства. причем иногда расследования толковые, а иногда несколько манипулятивные, моментами даже чуток лживые. как-то не складывается картинка.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:05

Чтобы спилкуватись с шнобельщиком2%, нужно опуститься до уровня ... портянок....
И тогда искажать слова специалистов, оппонента, лепить бессвязные цепочки, отсебятину, клеветать о методичках, сребренниках, запмполитах и т.д.

Нет уж. Я как-нибудь на своём уровне останусь.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:07

galex
Чуть подробнее - кто заливал?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:38

* Коррупция ежегодно замедляет экономический рост гораздо сильнее, чем уклонение от уплаты налогов и непрекращающаяся бедность, заявили в Международном валютном фонде.*

https://m.gordonua.com/news/worldnews/m ... 32012.html

Поэтому и указывают, что цифры без показа методики их расчёта, не информативны.
Даже хоть 1%...

Поэтому остаётся только прислушиваться к мнению специалистов.
Относительно влияния и значения коррупции.

А не пороть отсебятину с отсебятинными цифрами...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:47

https://biz.nv.ua/economics/vyhodnaja-a ... 14733.html





"Выгодная альтернатива Северному потоку". Украина снизила тарифы на транспортировку газа
Сегодня, 16:28 1028 Цей матеріал також доступний українською
В Нацкомиссии по энергетике теперь надеются на выгодны контракты о транзите газа через Украину
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), в два раза снизила тариф на транспортировку природного газа для точек входа-выхода украинской ГТС.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина. Решение касается снижения тарифов АО Укртрансгаз для точек входа и выхода ГТС и вступит в силу с 1 января 2019 года.
В частности, тарифы на услуги по транспортировке газа для всех трансграничных точек входа в ГТС Украины снижены в два раза – с $12,47 до $6,28 за 1 тыс. куб. м в сутки.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:19

  detroytred написав:Выгодная альтернатива Северному потоку". Украина снизила тарифы на транспортировку газа
В Нацкомиссии по энергетике теперь надеются на выгодны контракты о транзите газа через Украину


Жадность фраера погубит. Всё надо делать во время.
Когда еще при Кучме он предлагал создать трехсторонний консорциум из Украины, ЕС и РФ бедолагу Данилыча чмырили за якобы сдачу национальных интересов все кому не лень.
А что сейчас предлагать скидку, когда немцы и россияне уже вбухали немерено денег в тот Северный поток, и точка невозврата пройдена.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:24

* ПС
А з треуголкіна не візьмеш якісних навіть аналізів , бо в нього все різноспрямоване і одна і та ж ссилка оправдовує як зрадофільство так і ура-патріотизм...* (с) шнобельщик2%


Наконец-то появилось прямое наглядное представление глупости от субъективности шнобельщика.

Он даже представить не может, что при объективном рассмотрении вопросов именно такая картинка является характерной --- показывает обе стороны медали без преувеличения, как негатива, так и позитива.

Поэтому субъективный шнобельщик утрирует негатив до зрадофильства, а позитив до ура-патриотизма.
Когда на деле идёт объективное рассмотрение предмета.

З.Ы. это только у субъективных персонажей взгляды зависят от точки сидения.
Если они к тому же ещё являются и примитивными персонажами, то им и в голову не может прийти, что кто-то способен смотреть объективно.
Поэтому и возникает разрыв шаблона...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:30

freeze
Вы случайно не помните, кто из форумчан уверенно утверждал, что поднимем цены за транзит, заработаем?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:36

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Вы случайно не помните, кто из форумчан уверенно утверждал, что поднимем цены за транзит, заработаем?

Я казав. Якщо зменшать транзит до 30-40 млрд на рік, то ціна транзита зросте в 1,5 рази.
Як зменшили ціну, так і збільшать, якщо Газпром не підпише контракт, і не буде його виконувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:44

lapay
Запомнилось с *обговорення статей*. Значит ещё есть память))

Позитив - снизят цену оптовикам. Правда, на 6 долл.))
detroytred
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