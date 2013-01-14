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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:00
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
был поражен новостью о "Схемах" и канале UA1. нам в уши заливают о том, что порошенко устраивают диктатуру, о том, что он подмял под себя это канал, а по нему оказывается идут расследования, которые периодически задевают и пороха и других членов правительства. причем иногда расследования толковые, а иногда несколько манипулятивные, моментами даже чуток лживые. как-то не складывается картинка.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:05
Чтобы спилкуватись с шнобельщиком2%, нужно опуститься до уровня ... портянок....
И тогда искажать слова специалистов, оппонента, лепить бессвязные цепочки, отсебятину, клеветать о методичках, сребренниках, запмполитах и т.д.
Нет уж. Я как-нибудь на своём уровне останусь.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:38
* Коррупция ежегодно замедляет экономический рост гораздо сильнее, чем уклонение от уплаты налогов и непрекращающаяся бедность, заявили в Международном валютном фонде.*
Поэтому и указывают, что цифры без показа методики их расчёта, не информативны.
Даже хоть 1%...
Поэтому остаётся только прислушиваться к мнению специалистов.
Относительно влияния и значения коррупции.
А не пороть отсебятину с отсебятинными цифрами...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:47
"Выгодная альтернатива Северному потоку". Украина снизила тарифы на транспортировку газа
Сегодня, 16:28 1028 Цей матеріал також доступний українською
В Нацкомиссии по энергетике теперь надеются на выгодны контракты о транзите газа через Украину
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), в два раза снизила тариф на транспортировку природного газа для точек входа-выхода украинской ГТС.
Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина. Решение касается снижения тарифов АО Укртрансгаз для точек входа и выхода ГТС и вступит в силу с 1 января 2019 года.
В частности, тарифы на услуги по транспортировке газа для всех трансграничных точек входа в ГТС Украины снижены в два раза – с $12,47 до $6,28 за 1 тыс. куб. м в сутки.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:19
Жадность фраера погубит. Всё надо делать во время.
Когда еще при Кучме он предлагал создать трехсторонний консорциум из Украины, ЕС и РФ бедолагу Данилыча чмырили за якобы сдачу национальных интересов все кому не лень.
А что сейчас предлагать скидку, когда немцы и россияне уже вбухали немерено денег в тот Северный поток, и точка невозврата пройдена.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:24
* ПС
А з треуголкіна не візьмеш якісних навіть аналізів , бо в нього все різноспрямоване і одна і та ж ссилка оправдовує як зрадофільство так і ура-патріотизм...* (с) шнобельщик2%
Наконец-то появилось прямое наглядное представление глупости от субъективности шнобельщика.
Он даже представить не может, что при объективном рассмотрении вопросов именно такая картинка является характерной --- показывает обе стороны медали без преувеличения, как негатива, так и позитива.
Поэтому субъективный шнобельщик утрирует негатив до зрадофильства, а позитив до ура-патриотизма.
Когда на деле идёт объективное рассмотрение предмета.
З.Ы. это только у субъективных персонажей взгляды зависят от точки сидения.
Если они к тому же ещё являются и примитивными персонажами, то им и в голову не может прийти, что кто-то способен смотреть объективно.
Поэтому и возникает разрыв шаблона...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:30
freeze
Вы случайно не помните, кто из форумчан уверенно утверждал, что поднимем цены за транзит, заработаем?
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:36
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Я казав. Якщо зменшать транзит до 30-40 млрд на рік, то ціна транзита зросте в 1,5 рази.
Як зменшили ціну, так і збільшать, якщо Газпром не підпише контракт, і не буде його виконувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:44
lapay
Запомнилось с *обговорення статей*. Значит ещё есть память))
Позитив - снизят цену оптовикам. Правда, на 6 долл.))
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