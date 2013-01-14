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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:54

"Щоб люди економили енергоресурси, у них повинен бути стимул. Субсидіанти не зацікавлені у енергозбереженні. У 2016 році було зайво нараховано субсидій на 16 млрд грн, у 2017 році - 8 млрд, у 2018 році - 5 млрд грн. Це свідчить про те, що норми споживання є завищеними", - сказав Рева.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... ardiv.html

))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:03

Тож, необхідно починати з управління своїм власним будинком. З об’єднання для забезпечення цієї можливості», — наголосив Зубко.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... rinok.html

Вроде и правильно, но на практике ... колхоз...
detroytred
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