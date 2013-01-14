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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:03

Тож, необхідно починати з управління своїм власним будинком. З об’єднання для забезпечення цієї можливості», — наголосив Зубко.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... rinok.html

Вроде и правильно, но на практике ... колхоз...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:09

Пропускаючи сентенції пенсіонера з лампасами на кальсонах , дозволю собі нагадати
1 Якщо МВФ вимагав від уряду в першу чергу підняти ціни на газ для населення - то саме цих
20 млрд м3 власного видобутку * (8,59-6,96)=приблизно 32 млрд грн
були більш критичними для нашого бюджету ніж міфічно/фантазійна боротьба з корупцією
2 Саме 32 млрд для МВФ переважили всі крайні ступені занепокоєності і три рази хвилювання - від не виконання програми по боротьбі з корупцією
3 Як на мене то цифра в 32 млрд грн є такою яку можна порівняти з ВВП України і не можна порівнювати з різними емоційними епітетами.
4 Мені цікаво , чи зможе тут хтось з цифрами вступити в полеміку?
Пенсіонера в кальсонах виключаємо - бо не факт що він знає математику.
Максимум що він вивчив будучи замполітом це копі/пасте....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:25

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

я вот вижу эту тему в топ ( верхней - популярной) , постоянно.
Скажите мне о каком разделении речь ?
Разделение уже произошло давным давно по всех фронтах (во всех формах), разве что перемещение людей не закрыли ( и то оно проблемное) , так что же имеется ввиду под разделением ? Бетонная стена 3-4 метра высотой БЕЗ контрольно-пропускных пунктов ? по аналогии с Берлинской стеной ? тогда будет считаться разделением или нет ?
Разве мы еще туда что-то поставляем ? электро энергию , воду, газ, продукты, лекарства... ? Я просто не в курсе просветите пожалуйста . Ибо не могу понять смысл темы , звучит "как будут жить" (будущее время) , переименовать надо в "как живут Украина и ДНР/ЛНР в разделении" (настоящее время)
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:36

  detroytred написав:Неужто так сложно на один шаг дальше посмотреть, и увидеть, что необходимость в высоких налогах, высокой кредитной ставке, наличие низкой производительности труда -- являются следствием малой эффективности функционирования экономики.

А не наоборот? :wink:

По причине (довольно существенной!) --- коррупции.
Условия на рынке керманычи и чиновники поддерживают такими, как им выгодно.
Им выгодно.
Личная выгода должностных лиц.
Это и есть коррупция.

Вы хотите сказать, что керманычи и чиновники (они же олигархи или их ставленники) своими руками убивают экономику, кормящую тех же олигархов?

"Что-то не связалось" (с)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 09:25

За глупой логикой раздатчика кальсонов скрывается факт -- МВФ выдавал кредиты и Януковичу.
То есть выдача кредитов данной структурой не является критерием роли и влиянием коррупции на экономику.

З.Ы. насчёт *копи-пасте* есть здравая поговорка - лучше с умным (например, Байденом и т.д) потерять, чем с ду-раком (шнобельщиком2%) найти.
Генерация глупой отсебятины не имеет пределов...
detroytred
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