Госшахты и коррупция: Украина в минусе, "смотрящие" и "крыша" в плюсе21.12.2018 20:59.Ситуация в госсекторе украинского углепрома в уходящем году серьезно ухудшилась, об этом наглядно свидетельствуют производственные показатели.Хотя на самом деле есть все предпосылки для отраслевого ренессанса: мировые цены на уголь растут, а внутренние привязаны к ним благодаря чудесной формуле "Роттердам+".Но благоприятные факторы перечеркиваются коррупционной составляющей. Она присутствует на предприятиях под управлением министерства энергетики и угольной промышленности Украины традиционно, однако в последние годы заметно усилилась.Это связано с уменьшением "пирога", т.е. бюджетных дотаций для госшахт и, как следствие, обострением борьбы за контроль над "теневыми" доходами в сфере угледобычи.При этом "старые болезни" тоже никуда не делись: многомесячные долги по зарплате остаются бичом отрасли, вынуждая шахтеров то перекрывать дороги, то сутками оставаться в забое в знак протеста.Подобные акции проходят регулярно как на Донбассе, так и в западноукраинском регионе. Самый свежий пример: 10 декабря 123 работников "Львовугля" в шахте "Лесная" отказались подниматься на поверхность после смены, требуя причитающихся выплат еще за октябрь.Точно так же постоянным остается недофинансирование программ развития госшахт.Насалик, Гройсман и метлаОбе проблемы упираются в коррупционную составляющую. И об этом неоднократно говорили как нынешний премьер Владимир Гройсман, так и его предшественник Арсений Яценюк.К примеру, на заседании правительства 22 февраля т.г. В.Гройсман связал постоянную нехватку денег на производственные программы в госсекторе углепрома с наличием коррупционных схем."В частной добыче уже все нормально. А в государственной – нет. Почему? Потому что паразитируют "смотрящие", – сказал премьер. И потребовал от главы Минэнергоугля Игоря Насалика навести порядок:"А вы с другой стороны – берите метлу и выметайте "смотрящих". И все станет на свои места. Я очень прошу, Игорь Степанович, вычислить и пресечь. Сколько бы мы ни наполняли чашу, если она не будет герметичной – из нее что-то всегда будет пропадать", – сказал он, обращаясь к профильному министру.В данном случае трудно что-либо возразить премьеру. Его тезисы подтверждает свежая отраслевая статистика за 11 мес.За январь-ноябрь т.г. угледобыча сократилась на 4,6% по сравнению с тем же периодом 2017 г., до 30,688 млн т. При этом в 2017 г. тоже было снижение на 14,6%, до 34,916 млн т.Вместе с тем объединение "ДТЭК Павлоградуголь" увеличило добычу с 18,331 до 18,391 млн т., "ДТЭК Добропольеуголь" с 1,928 до 2,694 млн т.Среди частных компаний сокращение только на ш/у "Покровское" с 3,905 до 3,613 млн т., где в этом году сменился собственник: группа "Донецксталь" была вынуждена передать актив в управление группе "Метинвест".Немного подпортили статистику объединения "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Комсомолец Донбасса", входившие в ДТЭК и расположенные на неподконтрольных территориях (НКТ) Луганской и Донецкой обл.В 2017 г. они суммарно успели добыть 1,909 млн т. – до прекращения кооперационных связей Украины с НКТ. Тем не менее, в т.г. падение обеспечили главным образом госшахты: на 14,45%, до 3,787 млн т.Так что премьер был абсолютно прав, утверждая, что "в частной добыче уже все нормально, а в государственной – нет".Если более подробно обратиться к результатам работы госшахт, то можно без труда увидеть, что наибольшие снижения у объединения "Селидовуголь" и ГП "Шахта "Краснолиманская".По данным СМИ, оба предприятия находятся под неформальным контролем владельца компании "Укрдонинвест" Виталия Кропачева, экс-депутата Донецкого облсовета от Партии регионов. Которого в свою очередь считают доверенным лицом Игоря Кононенко, многолетнего бизнес-партнера президента, а ныне первого заместителя главы парламентской фракции БПП.Так, ГП "Шахта "Краснолиманская" сократила добычу с 337 до 45 тыс. т., "Селидовуголь" с 746 до 371 тыс. т.Кроме того, на "Краснолиманской" наиболее перспективные для разработки лавы Минэнергоугля передало в пользование ООО "Краснолиманское", подконтрольное В.Кропачеву.Эта компания показала прирост добычи с 813 тыс. до 1,039 млн т. Но тут надо понимать, что физически это одна производственная площадка, при помощи коррупционных решений разбитая на 2 отдельных юрлица с разной формой собственности. И если суммировать результаты ГП "Шахта "Краснолиманская" и ООО "Краснолиманское", то получим снижение с 1,15 млн до 1,084 млн т.Но вернемся к поручению премьера относительно "берите метлу и выметайте "смотрящих". Как легко догадаться, оно не было выполнено И.Насаликом. И уже 19 мая В.Гройсману пришлось это признать, выступая в Верховной Раде."Несколько недель назад я поставил задание министру Насалику – выбить всех смотрящих с украинских шахт. Именно они сегодня паразитируют на государственных угольных предприятиях, их нужно сажать в тюрьму, а не позволять им иметь отношение к вопросам угледобычи. Если вы посмотрите на частные компании, там все нормально, нормальная себестоимость, серьезные инвестиции. А на государственных процветает коррупция", – сказал он.Далее уже 27 июля В.Гройсман заявил, что ожидает от Минэнергоугля комплексный план мероприятий по госшахатм, включающий инвестиционные предложения, оценку эффективности использования имеющихся ресурсов, планы по аудиту.Премьер сообщил, что из 33 действующих госшахт прибыльными являются только 4. При этом он отдельно подчеркнул, что не считает ситуацию безвыходной."Я проанализировал ситуацию и могу сказать, что это возможно. Я готов помочь - более того, дал четкие, конкретные задачи, которые нужно решить, чтобы ситуация стала контролируемой. Там нет вопросов, которые невозможно решить – в рамках министерства и с помощью правительства и премьер-министра", - сказал В.Гройсман на отраслевом совещании. Но…Разборки по-новомуПремьер в данном случае в очередной раз проявил чрезмерный оптимизм. Напомним, он также лично пытался "детенизировать" работу таможни, но был вынужден отступить после нескольких безуспешных попыток.По странному стечению обстоятельств это произошло после того, как в начале июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в телеинтервью сообщил, что у его ведомства есть вопросы к действующему правительству.Тогда же В.Гройсман заявил о давлении силовиков, которые якобы активно ищут на него компромат и-за попыток прекратить "теневые" схемы на таможне.В итоге все закончилось отстранением от должности главы Государственной фискальной службы Украины (ГФСУ) Мирослава Продана, который ранее руководил винницкой таможней и считается креатурой премьера.Против М.Продана открыли уголовное дело о незаконном обогащении – и с тех пор о "детенизации" в работе таможни В.Гройсман не упоминает в публичных выступлениях.Очевидно, что в этом ключе надо рассматривать и обыски у главы директората полезных ископаемых Минэнергоугля Максима Федотова, проведенные в конце ноября представителями Нацполиции и, почему-то, военной прокуратуры () .Формальным поводом для внимания силовиков стало задержание одного из бывших подчиненных М.Федотова по подозрению в вымогательстве взятки в размере 275 тыс. грн.Задержанный является одноклассником главы директората Минэнергоугля, которого в свою очередь причисляют к команде И.Насалика.По мнению СМИ, в таком случае выгоду от комбинации с участием силовиков получит все тот же В.Кропачев – если сумеет добиться смещения М.Федотова и назначения вместо него своего человека.Аналогичная схема применялась и в ходе борьбы за влияние на работу таможни – точнее, за контроль проходящих сквозь нее финансовых потоков.Так, объявлению подозрения М.Продану в середине июля предшествовали обыски СБУ и ГПУ в офисе винницкого управления ГФСУ и открытие уголовного производство в отношении его руководителя Руслана Осомловского, бывшего первого зама М.Продана, возглавившего винницкую ГФС после его ухода на повышение в Киев.Обыски прошли и у водителей М.Продана – прежде чем он сам получил статус подозреваемого. Логично предположить, что и сейчас объектом давления является И.Насалик, а к реальной борьбе с коррупцией действия силовиков не имеют отношения.Ведь ни одно ранее начатое ими громкое дело в отношении высокопоставленных чиновников не завершилось обвинительным приговором суда.Достаточно вспомнить, к примеру, восстановление в должностях бывшего главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и предыдущего главы ГФСУ Романа Насирова.Оба проходили как подозреваемые в уголовных производствах о коррупции и злоупотреблениях – однако в итоге у следствия не нашлось достаточных доказательств их вины.Поэтому судам не оставалось ничего, кроме как восстановить бывших топ-чиновников в должности с выплатой зарплаты за время незаконного, как оказалось, увольнения.Ранее и сам В.Кропачев побывал в похожей ситуации: в конце января т.г. к нему в киевский офис пожаловали с обыском детективы НАБУ в рамках расследования хищений при поставках оборудования для ГП "Селидовуголь", "Мирноградуголь" и шахтоуправления "Южнодонбасское №1".Чуть позже, в феврале, НАБУ провело обыски и в административном здании "Мирноградугля", изъяв там бухгалтерскую документацию.Но и здесь расследование застопорилось – подтверждая версию о превращении правоохранительных государственных органов в силовые, используемые для сведения счетов между конкурирующими группировками.И оно бы все ничего, если бы это не несло ущерб национальным интересам. А они страдают довольно ощутимо.Как уже отмечалось, добыча угля на госшахтах в т.г. продолжает падать – но спрос на него со стороны энергетиков не стал меньше. Поэтому снижение поставок компенсируется завозом угля из-за границы – главным образом из Российской Федерации.Обещать - не значит женитьсяПо данным ГФСУ, импорт угля за 11 мес. увеличился на 9,9% по сравнению с тем же периодом 2017 г., до 19,096 млн т.Итого имеем снижение добычи в Украине на 1,491 млн т. и одновременный прирост импорта на 1,719 млн т. – т.е. почти полный паритет.Добавляем сюда увеличение выработки электроэнергии на тепловых электростанциях и электроцентралях за 10 мес. и, как следствие, рост потребления угля на 863 тыс. т. – и понимаем, что запросы энергетиков вполне можно было покрыть за счет наращивания добычи у госшахт.Т.е. снова-таки есть предпосылки для увеличения угледобычи в госсекторе – а она вместо этого падает.Министр И.Насалик по этому поводу хранит молчание, а премьер ограничивается констатацией факта, что работа госшахт парализована коррупцией – и на том все.Единственной попыткой изменить ситуацию можно считать решение Кабинета министров Украины о создании Национальной угольной компании.Соответствующее постановление КМУ принял… еще год назад, 6 декабря 2017 г. Как следует из документа, в НУК включаются все 33 госшахты, работающие в настоящее время.Таким образом предполагалось обеспечить централизованные закупки материалов и оборудования для госшахт, а также общую отгрузку готовой продукции – и добиться уменьшения злоупотреблений.Поскольку контролировать деятельность одной госкомпании гораздо легче, чем 19 гособъединений, работающих как самостоятельные юридические лица – т.е. в режиме "автономного плавания".Однако НУК так и не заработала: соответствующее постановление КМУ до сих пор не опубликовано. А значит, не вступило в силу. Несложно понять, почему: для "освоения" бюджетных денег "автономное плавание" гораздо удобнее.И, конечно же, если у неких "темных сил" хватает влияния и возможностей блокировать выполнение уже принятых решений Кабмина – значит, они имеют поддержку на самом верху. Иначе такая ситуация была бы невозможна в принципе.Теперь о цене вопроса для простых украинцев. За импортный уголь в январе-ноябре уплачено $2,693 млрд, на 10,8% больше, чем за тот же период 2017 г.Причем сейчас критической необходимости в импорте нет благодаря переводу ряда энергоблоков ТЭС с антрацита (добыча которого сосредоточена на оккупированной территории) на газовый уголь.Тем не менее, $2,7 млрд дополнительно ушло из страны, ослабляя курс гривны к доллару и евро, способствуя ускорению роста цен на все группы товаров – и в итоге обнищанию населения, теряющего покупательную способность.Как уже отмечалось, импортом компенсируется снижение угледобычи в самой Украине, прежде всего на госшахтах.Кроме того, коррупция приводит к завышению затрат у госшахт по сравнению с ценой, по которой они продают свою продукцию энергетикам.Эту разницу, т.е. убыток, государство щедро компенсирует из бюджета – т.е. из кармана миллионов простых налогоплательщиков.Консолидированный убыток госшахт в 2014 г. составил 5 млрд грн., при этом 4,1 млрд грн. им было выплачено из бюджета в виде господдержки.Далее в 2015 г. при убытках в 2,5 млрд грн. бюджетная поддержка составила 1,372 млрд грн, в 2016 г. госсектор углепрома принес 2,5 млрд грн. убытков, получив 1,2 млрд грн. дотаций.Итого только за 3 года украинцы заплатили угольным "смотрящим" и их "крыше" 6,672 млрд грн. И это не все: 3,328 млрд грн. остаются непокрытыми и рано или поздно будут погашены снова-таки из бюджета.На 2019 г. в госбюджете опять предусмотрены дотации для госсектора углепрома – 3,77 млрд грн. по различным программам.Одним словом, дороговато обходится "реформаторский" государственный менеджмент стране, где по официальным статистическим данным половина населения вынуждена работать "за еду" – т.е. тратить на продукты питания свыше половины доходов.Хотя еще в мае 2016 г. все тот же И.Насалик сразу после назначения на должность обещал до конца года сделать госшахты безубыточными.Затем, осознав масштаб проблем, обещал к концу 2017 г. сделать безубыточными 70% госшахт, в т.ч. 50% - прибыльными. Напомним, сейчас прибыльными являются 4 госшахты из 33, или 12%.Виталий Крымов, "ОстроВ"