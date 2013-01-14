Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Неожиданное решение американского президента Дональда Трампа о немедленном выводе американских войск из Сирии уже привело к новым политическим последствиям. В отставку ушел министр обороны США Джеймс Мэттис. Оказалось, что решение Трампа было не согласовано ни с американским конгрессом, ни с министерством обороны, ни с союзниками – ни с кем! И теперь американского президента не критикует только ленивый, пишет в материале на сайте «Espreso.TV» политический обозреватель Виталий Портников.
С возмущенными заявлениями выступили даже сторонники Трампа в Конгрессе, которые обычно поддерживают любой шаг президента США. Но ситуации это уже не изменит.
Зато из нее можно сделать важный вывод. Решения Трампа могут быть импульсивны, сиюминутны и некомпетентны. Трамп – не политик и никогда им не станет. Его деятельность на посту президента определяется во многом сложением случайных факторов. Поэтому никто не может полностью рассчитывать на поддержку и содействие Трампа.
Достаточно посмотреть, к каким последствиям решение американского президента приведет для Израиля. Трамп не раз называл себя лучшим другом еврейского государства и признал Иерусалим его столицей. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху – личный друг Трампа. Тем не менее, решение американского президента оставило Израиль в одиночестве перед усиливающимися иранскими войсками на границе Израиля и Сирии.
Нетаньяху сейчас утверждает, что знал о решении Трампа и даже разговаривал с ним предварительно. Близкая к премьеру газета «Исраэль а-Йом» утверждает, что американцы уходят только потому, что израильтяне и арабы достигли… договоренностей с Путиным о сдерживании Ирана.
Но все эти сообщения – из области политической фантастики. Скорее всего, израильскому премьеру не хочется, чтобы его соотечественники поняли: лучший друг Израиля нанес еврейскому государству удар в спину, а глава израильского правительства узнал об этом ударе из «твиттера» лучшего друга. Большего политического кошмара и представить себе нельзя.
Но, поскольку Украине противостоит не российский союзник Иран, а сама Россия, поскольку наши военные возможности трудно сравнить с военными возможностями Израиля, да и ядерное оружие есть у нашего противника, а не у нас, нам стоит сделать один простой вывод: на Трампа полагаться нельзя.
Сегодня он принимает одно решение, завтра прямо противоположное. Сегодня не встречается с Путиным, а завтра пригласит его в Белый дом. Сегодня интересуется Украиной, а завтра забудет, где мы находимся. Человек, который не имеет взглядов, целей и ценностей, не может быть надежным союзником ни для кого.
Это означает, что диверсификация союзников должна стать важной задачей украинской внешней политики. Нельзя недооценивать возможности европейцев, никакой «Брексит» не поставит под сомнение вес Великобритании, очень важно сохранить надежный диалог с Канадой и иметь друзей в американском политическом истеблишменте, прежде всего в Конгрессе.
Потому что конгресс может быть для Трампа важным сдерживающим фактором.
Такая диверсификация для нас – это не академическая проблема. Это вопрос выживания.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ланцюжок (логическая цепочка) шнобелевщика будет иметь место только в случае того, если МВФ сам высловыть думу - почему он надал (надавал и надает) кредиты - то есть сам выразит мнение относительно коррупции, ее роли и влияния. Сам. А не отсебятинные рассуждения и глупые цепочки шнобельщика.
Какое значение (роль) играет коррупция МВФ словами главы Лагард чётко обозначил.
Повышением цены газа заткнули дыры - и всё! То есть из этого никоим боком не следует отрицание моего утверждения о значимой роли и влиянии коррупции на все сферы общества, в том числе и экономическое развитие.
З.Ы. просуваэ свои фантазии (в данном случае о роли коррупции) только бывший глупый кусок, остальные, начиная с Байдена и Ко и заканчивая МВФ выражают своё мнение. В том числе и я, как форумчанин на форуме.
Поэтому глупому шнобелевщику только и остаётся: - самому истолковывать (искажать) четкие утверждения МВФ о роли коррупции - клеветать о замполитстве и пр. оппонента - придумывать глупости о кальсонах, лампасах. Вот откуда он такое вообразил...? С потолка, как обычно. То есть вести себя на форуме, как он выразился, *по-дебильному*
Старикан С повышением налогов и кред. ставки -- сначала траблы с экономикой (падение эффективности) потом отвёртка в виде повышения.
Производительность - тут да согласен с Вашим замечанием. Низкая эффективность является следствием низкой произ-ти.
2. Именно так! Своими руками. Дело-то в чём? Грубый пример: В том, что вся страна не может поместиться в СКМ!!!!!! И во многом для того, чтобы процветала СКМ, руками чиновников ущемляется оставшаяся часть бизнеса (остальная часть страны-общества). По сути чиновники, олигархи перераспределяют определенную часть ресурсов общества в свою личную пользу.
И если уж не за счёт других, то как минимум - для себя создают благоприятные для развития условия, а для других нет. Как минимум. То есть - им побоку то, что не затрагивает их личные интересы...
Но!!!! Рычаги-то у них. А без благоприятных условий -- низкая эффективность от почтения с лопатой)) Поэтому уезжают ... где условия лучше.
Санкції? Ні, не чули: Італія поставила обладнання для заводу в Криму субота, 22 грудень 2018, http://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/bl ... 59849.html Італійська компанія Bertolaso підтвердила факт поставки обладнання для нового заводу агрофірми "Золота Балка" в анексованому Росією Криму.
Зокрема, в обхід санкцій два місяці тому "Золотій Балці" для заводу в Севастополі доставили машину для мийки, наповнення та закупорювання пляшок, передають Патріоти України з посиланням на Крим.Реалії.
"Контракт підписаний із Росією, агрофірма "Золота Балка" – Росія, але ми знали, що наш товар був призначений для установки на кримському підприємстві. Спочатку замовлення було оформлене з "Золотою Балкою" із офісом у Криму, потім адреса фірми змінилася, і на прохання клієнта остаточний контракт про продаж підписали з Росією", – заявив представник комерційного відділу компанії Bertolaso Лука Карассо.
За його словами, Bertolaso робить усе законно і не бачить нічого підозрілого. "Ми продаємо машинне обладнання різним клієнтам, а де вони його встановлюють – нас не цікавить. Ми розглядаємо Крим як сприятливий регіон для ведення бізнесу з великим потенціалом для розвитку. Якщо ви питаєте про санкції і моральний бік питання, я закінчую розмову", – зазначив Карассо.
При цьому посольство України в Італії назвало поставки обладнання в анексований Крим порушенням європейського законодавства. Дипломати вже направили запити з проханнями пояснити співпрацю з фірмою "Золота балка", проте відповідей поки немає.
До Міністерства закордонних справ Італії також направили вербальну ноту з проханням вжити заходів для запобігання порушенню італійськими компаніями режиму санкції Євросоюзу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Всё же США - Люлю тянут, не в колонию а в президенты?
Постоянный адрес: http://ukrrudprom.com/news/Minyust_SSHA ... go_pr.html? Минюст США обвинил Павла Лазаренко в затягивании судебного процесса в ожидании исхода выборов в Украине 13:30 22 декабря 2018 года Экс-премьер Павел Лазаренко затягивает переговоры с Минюстом США о том, сколько из своих арестованных денег он готов добровольно отдать в рамках мирового соглашения со следствием. Об этом свидетельствует обращение Министерства юстиции США в суд округа Колумбия, передает Немецкая волна.
В документе американский Минюст обвиняет Павла Лазаренко в затягивании переговоров по мировому соглашению. Речь идет о том, сколько денег из около $200 млнн, арестованных на счетах украинского экс-премьера в Швейцарии и в офшорах, он добровольно отдаст, чтобы избежать полной конфискации. В свою очередь деньги экс-премьера США обещают вернуть Украину.
Как отмечает Минюст США, если все юридические процедуры не будут завершены до выборов президента в Украине, денег Лазаренко ни США, ни Украина могут вообще не увидеть.
Как следует из судебных документов, Министерство юстиции США предоставило экс-премьеру проект соглашения о распределении средств еще 13 сентября. Таким образом, по решению суда, у сторон было время до середины октября, чтобы договориться.
Однако, согласно обращению Минюста США, Лазаренко до середины ноября вообще не отвечал на предложения американских правоохранителей. 18 декабря истек очередной срок для переговоров.
В своем обращении в суд Министерство юстиции США прямо обвинило Лазаренко в затягивании времени. Правоохранители опасаются, что украинский экс-премьер использует переговоры о добровольном возвращении части выведенных из Украины средств только для того, чтобы саботировать судебный процесс о конфискации всех его активов в Швейцарии и ряде офшорных юрисдикций.
Американское министерство также предупреждает об опасности срыва процесса конфискации учитывая приближение президентских выборов в Украине.
Минюст настаивает, чтобы все юридические процедуры в Украине, необходимые для завершения судебного процесса по полной конфискации средств, в случае провала переговоров с Лазаренко по мировому соглашению были осуществлены до 31 марта — даты выборов президента.
В судебных документах упоминается, в частности, необходимость передачи из Украины свидетельств сына Павла Лазаренко Александра, а также ряда экспертных заключений. Соответствующие процедуры в рамках международной правовой помощи приостановлены, пока между Лазаренко и правительством США продолжаются переговоры о распределении средств.
При этом в Украине решения о предоставлении ответа на запросы о международной правовой помощи предоставляет генпрокурор, которого назначает президент.
Как отмечает издание, самый высокий президентский рейтинг в Украине, по данным социологов, на данный момент имеет Юлия Тимошенко. По данным американского следствия, именно Тимошенко была союзницей Лазаренко в схемах незаконного обогащения. Она перевела на подконтрольные Лазаренко счета по меньшей мере $162 млн, говорится в материалах дела. Речь идет, как ранее установило следствие, об “откатах” при содействии подконтрольной Тимошенко энергокомпании “Единые энергосистемы Украины” (ЕЭСУ). Именно эти деньги США обещают вернуть Украину в случае конфискации.
Минюст США в своем обращении в суд требует заставить Павла Лазаренко быстрее дать окончательный ответ, сколько именно денег он хочет оставить себе, а сколько готов добровольно перечислить в американскую казну. Окончательная договоренность о распределении денег, согласно постановлению суда, должно быть не позднее 31 января.
Если стороны не договорятся до этой даты, будет немедленно восстановлено рассмотрение иска США о конфискации, чтобы до 31 марта получить последние необходимые документы из Украины.
В случае, если Павел Лазаренко до 31 января не согласится добровольно отдать согласованную сумму средств, Минюст США требует от суда штрафовать экс-премьера на $500 тыс. за каждые две недели дальнейшего затягивания ним подписание соглашений о распределении средств.
Напомним, в августе, после 14 лет судебной тяжбы вокруг вопроса конфискации денег Лазаренко, экс-премьер согласился начать переговоры с правительством США о распределении средств после того, как шансы избежать конфискации резко упали в результате ряда судебных решений.
В то же время, Соединенные Штаты больше не хотят годами ждать конфискации и готовы оставить Лазаренко часть средств, чтобы получить остальные, которые они обещают вернуть в Украину.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Какое значение (роль) играет коррупция МВФ словами главы Лагард чётко обозначил.
Повышением цены газа заткнули дыры - и всё! То есть из этого никоим боком не следует отрицание моего утверждения о значимой роли и влиянии коррупции на все сферы общества, в том числе и экономическое развитие.
Як справи в німців:
Вообще в Германии случаев коррупции в органах государственного и местного управления (35 процентов от общего числа) куда меньше, чем в частном бизнесе (56 процентов). На правоохранительные и судебные органы приходятся всего 8 процентов, на политиков разных уровней – вообще лишь 1 процент.
Неподкупность абсолютного большинства немецких чиновников объясняется, среди прочего, угрозой в одночасье потерять разнообразные льготы, в том числе полностью лишиться пенсии. А вот бизнесмены, дающие взятки, «часто даже не воспринимают свои действия как противоправные», пожаловался Кристиан Фоскюлер.
По словам следователя, пойманные с поличным бизнесмены нередко оправдываются тем, что «всего лишь» хотели обеспечить заказы фирме и работу сотрудникам. А те в свою очередь нередко покрывают начальников. Во всяком случае, сигналы от инсайдеров реже всего поступают из самых подверженных коррупции отраслей экономики – строительной и фармацевтической.
http://corruptua.org/2013/12/korruptsiy ... myim-zlom/ За подарунок в тисячу євро не буде пенсії. В нас за хатинки, які записані на кота, навіть звільнити не можуть, бо суди відновлюють. Хто в цьому винен? Активісти шукають, НАБУ копають, суди відпускають. То що робити?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...