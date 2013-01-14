Решение Трампа по Сирии – урок для Украины22.12.2018 - 09:00Неожиданное решение американского президента Дональда Трампа о немедленном выводе американских войск из Сирии уже привело к новым политическим последствиям. В отставку ушел министр обороны США Джеймс Мэттис. Оказалось, что решение Трампа было не согласовано ни с американским конгрессом, ни с министерством обороны, ни с союзниками – ни с кем! И теперь американского президента не критикует только ленивый, пишет в материале на сайте «Espreso.TV» политический обозреватель Виталий Портников.С возмущенными заявлениями выступили даже сторонники Трампа в Конгрессе, которые обычно поддерживают любой шаг президента США. Но ситуации это уже не изменит.Зато из нее можно сделать важный вывод. Решения Трампа могут быть импульсивны, сиюминутны и некомпетентны. Трамп – не политик и никогда им не станет. Его деятельность на посту президента определяется во многом сложением случайных факторов. Поэтому никто не может полностью рассчитывать на поддержку и содействие Трампа.Достаточно посмотреть, к каким последствиям решение американского президента приведет для Израиля. Трамп не раз называл себя лучшим другом еврейского государства и признал Иерусалим его столицей. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху – личный друг Трампа. Тем не менее, решение американского президента оставило Израиль в одиночестве перед усиливающимися иранскими войсками на границе Израиля и Сирии.Нетаньяху сейчас утверждает, что знал о решении Трампа и даже разговаривал с ним предварительно. Близкая к премьеру газета «Исраэль а-Йом» утверждает, что американцы уходят только потому, что израильтяне и арабы достигли… договоренностей с Путиным о сдерживании Ирана.Но все эти сообщения – из области политической фантастики. Скорее всего, израильскому премьеру не хочется, чтобы его соотечественники поняли: лучший друг Израиля нанес еврейскому государству удар в спину, а глава израильского правительства узнал об этом ударе из «твиттера» лучшего друга. Большего политического кошмара и представить себе нельзя.Но, поскольку Украине противостоит не российский союзник Иран, а сама Россия, поскольку наши военные возможности трудно сравнить с военными возможностями Израиля, да и ядерное оружие есть у нашего противника, а не у нас, нам стоит сделать один простой вывод: на Трампа полагаться нельзя.Сегодня он принимает одно решение, завтра прямо противоположное. Сегодня не встречается с Путиным, а завтра пригласит его в Белый дом. Сегодня интересуется Украиной, а завтра забудет, где мы находимся. Человек, который не имеет взглядов, целей и ценностей, не может быть надежным союзником ни для кого.Это означает, что диверсификация союзников должна стать важной задачей украинской внешней политики. Нельзя недооценивать возможности европейцев, никакой «Брексит» не поставит под сомнение вес Великобритании, очень важно сохранить надежный диалог с Канадой и иметь друзей в американском политическом истеблишменте, прежде всего в Конгрессе.Потому что конгресс может быть для Трампа важным сдерживающим фактором.Такая диверсификация для нас – это не академическая проблема. Это вопрос выживания.