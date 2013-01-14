А на практике - армия, мова, вира.
И шнобельщик с воплощением нетерпимости к коррупции в виде -- можно легко компенсувати..
З.Ы. * «Так жить нельзя!», - сказали они. *
И поехали по польшам...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 гру, 2018 14:35
Утверждение в качестве своего рода национальной идеи нетерпимости к коррупции.
А на практике - армия, мова, вира.
И шнобельщик с воплощением нетерпимости к коррупции в виде -- можно легко компенсувати..
З.Ы. * «Так жить нельзя!», - сказали они. *
И поехали по польшам...
Додано: Суб 22 гру, 2018 14:58
* 32 млрд створених змінами цін на газ - для представників МВФ більш важливий аргумент ніж суми можливих втрат від корупції..*(с) шнобельщик
Ошибочный вывод.
Потому что:
1. Был ущерб от низкой цены газа.
2. Был ущерб от высокого уровня коррупции.
3. Была дыра в Нафтогазе и закрытие оной из бюджета.
4. МВФ волнует прежде всего баланс бюджета.
5. Повышением цены газа по требованию МВФ закрыли дыры (огрехи керування и контроля) НГ, ещё и бюджет наполнили (по сути, как комиссары с маузерами конфисковывали в пользу державы у кулаков).
Выполнили требование МВФ (одно из), получили кредит.
Но этот процесс (точнее действия МВФ) никоим образом не умаляет роль-значение-влияние коррупции на экономическое и не только развитие, озвученное чётко главою фонда К.Лагард.
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:03
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Вони американські суди можуть 14 років мурижити, а наші...
Фіг з ними, з тими грошима - хай хоч під домашнім арештом сидять, як Лазаренко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:06
lapay
Так обещанная национальная идея нетерпимости к коррупции реализовалась гарантом так, что хотя бы с должностей сняли, а не то что под домашний арест))
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:32
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Вам гарант що - цар і бог? Він не може змусити суддів робити те, що він захоче, як Янукович, не для того люди на Майдані гинули.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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