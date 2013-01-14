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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4124412541264127
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:35

Утверждение в качестве своего рода национальной идеи нетерпимости к коррупции.

http://vibori.in.ua/kandidaty/predvibor ... -2014.html

А на практике - армия, мова, вира.
И шнобельщик с воплощением нетерпимости к коррупции в виде -- можно легко компенсувати..

З.Ы. * «Так жить нельзя!», - сказали они. *
И поехали по польшам...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:58

* 32 млрд створених змінами цін на газ - для представників МВФ більш важливий аргумент ніж суми можливих втрат від корупції..*(с) шнобельщик

Ошибочный вывод.
Потому что:
1. Был ущерб от низкой цены газа.
2. Был ущерб от высокого уровня коррупции.
3. Была дыра в Нафтогазе и закрытие оной из бюджета.
4. МВФ волнует прежде всего баланс бюджета.
5. Повышением цены газа по требованию МВФ закрыли дыры (огрехи керування и контроля) НГ, ещё и бюджет наполнили (по сути, как комиссары с маузерами конфисковывали в пользу державы у кулаков).
Выполнили требование МВФ (одно из), получили кредит.

Но этот процесс (точнее действия МВФ) никоим образом не умаляет роль-значение-влияние коррупции на экономическое и не только развитие, озвученное чётко главою фонда К.Лагард.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:03

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав::lol:
Вам в предыдущем посте указанно:
За платёжку(долю) в 162ляма валюты в Президенты Украины.


Напомним, в августе, после 14 лет судебной тяжбы вокруг вопроса конфискации денег Лазаренко, экс-премьер согласился начать переговоры с правительством США о распределении средств после того, как шансы избежать конфискации резко упали в результате ряда судебных решений.

В то же время, Соединенные Штаты больше не хотят годами ждать конфискации и готовы оставить Лазаренко часть средств, чтобы получить остальные, которые они обещают вернуть в Украину.

Вони американські суди можуть 14 років мурижити, а наші...
Фіг з ними, з тими грошима - хай хоч під домашнім арештом сидять, як Лазаренко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:06

lapay
Так обещанная национальная идея нетерпимости к коррупции реализовалась гарантом так, что хотя бы с должностей сняли, а не то что под домашний арест))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:32

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Так обещанная национальная идея нетерпимости к коррупции реализовалась гарантом так, что хотя бы с должностей сняли, а не то что под домашний арест))

Вам гарант що - цар і бог? Він не може змусити суддів робити те, що він захоче, як Янукович, не для того люди на Майдані гинули.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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