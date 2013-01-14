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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4125412641274128>
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:35

Утверждение в качестве своего рода национальной идеи нетерпимости к коррупции.

http://vibori.in.ua/kandidaty/predvibor ... -2014.html

А на практике - армия, мова, вира.
И шнобельщик с воплощением нетерпимости к коррупции в виде -- можно легко компенсувати..

З.Ы. * «Так жить нельзя!», - сказали они. *
И поехали по польшам...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:58

* 32 млрд створених змінами цін на газ - для представників МВФ більш важливий аргумент ніж суми можливих втрат від корупції..*(с) шнобельщик

Ошибочный вывод.
Потому что:
1. Был ущерб от низкой цены газа.
2. Был ущерб от высокого уровня коррупции.
3. Была дыра в Нафтогазе и закрытие оной из бюджета.
4. МВФ волнует прежде всего баланс бюджета.
5. Повышением цены газа по требованию МВФ закрыли дыры (огрехи керування и контроля) НГ, ещё и бюджет наполнили (по сути, как комиссары с маузерами конфисковывали в пользу державы у кулаков).
Выполнили требование МВФ (одно из), получили кредит.

Но этот процесс (точнее действия МВФ) никоим образом не умаляет роль-значение-влияние коррупции на экономическое и не только развитие, озвученное чётко главою фонда К.Лагард.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:03

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав::lol:
Вам в предыдущем посте указанно:
За платёжку(долю) в 162ляма валюты в Президенты Украины.


Напомним, в августе, после 14 лет судебной тяжбы вокруг вопроса конфискации денег Лазаренко, экс-премьер согласился начать переговоры с правительством США о распределении средств после того, как шансы избежать конфискации резко упали в результате ряда судебных решений.

В то же время, Соединенные Штаты больше не хотят годами ждать конфискации и готовы оставить Лазаренко часть средств, чтобы получить остальные, которые они обещают вернуть в Украину.

Вони американські суди можуть 14 років мурижити, а наші...
Фіг з ними, з тими грошима - хай хоч під домашнім арештом сидять, як Лазаренко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:06

lapay
Так обещанная национальная идея нетерпимости к коррупции реализовалась гарантом так, что хотя бы с должностей сняли, а не то что под домашний арест))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:32

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Так обещанная национальная идея нетерпимости к коррупции реализовалась гарантом так, что хотя бы с должностей сняли, а не то что под домашний арест))

Вам гарант що - цар і бог? Він не може змусити суддів робити те, що він захоче, як Янукович, не для того люди на Майдані гинули.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:58

lapay
Поправка: не те, що захоче!!!
А выполнять свои функциональные обязанности качественно.

*Своих* людей продвинуть в суды может...
А нужно было продвигать достойных.
Для этого ему нужно было приложить усилия по создал нормальных социальных лифтов.
Для продвижения достойных представителей общества, а не *своих* и чужих по договоренности.

И где обещанная национальная идея?)))
Им обещанная.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:04

lapay
Когда отношения дружеские, договорнические, по услугам и т.п., то требовать с таких пидлеглих разных форм -- очень и очень сложно.

Это корень...

А когда нет, то вполне реально.
Потому что это не *моё * хочу, а требование законов и пр. документов.
Все лодыри, хитруны и т.д. мигом под натиском требований скисают и ... или уходят (освобождают место) или начинают работать действительно по-новому.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:13

39,6% опитаних експертів вважають відповідальним за провал судової реформи Порошенко, 17,5% - Філатова, 6% - голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова.

https://m.gazeta.ua/articles/politics/_ ... nya/874132
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:14

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Поправка: не те, що захоче!!!
А выполнять свои функциональные обязанности качественно.

*Своих* людей продвинуть в суды может...
А нужно было продвигать достойных.
Для этого ему нужно было приложить усилия по создал нормальных социальных лифтов.
Для продвижения достойных представителей общества, а не *своих* и чужих по договоренности.

В нас і так кругом конкурси і активісти. Верховний Суд не Президента, Антикорупційний теж буде не його. Печерські і далі вниз тим більше. Відпустят Дронова, дадуть умовно Зайцевій, чи під амністію, і ніхто їм нічого не зробить, бо все по закону.
  detroytred написав:И где обещанная национальная идея?)))
Им обещанная.

ЄС і НАТО. Ще Томас, як бонус.
  detroytred написав:Когда отношения дружеские, договорнические, по услугам и т.п., то требовать с таких пидлеглих разных форм -- очень и очень сложно.

Это корень...

Це наші реалії. У Яценюка не було, з Радою, цього - де Яценюк?
  detroytred написав:А когда нет, то вполне реально.
Потому что это не *моё * хочу, а требование законов и пр. документов.
Все лодыри, хитруны и т.д. мигом под натиском требований скисают и ... или уходят (освобождают место) или начинают работать действительно по-новому.

Основна робота в Раді, тому що треба змінювати Закони. Спочатку треба реформувати Раду, змінити 226 на просту більшість, тоді все піде значно легше.
Я не знаю, хто це повинен зробити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:16

  detroytred написав:39,6% опитаних експертів вважають відповідальним за провал судової реформи Порошенко, 17,5% - Філатова, 6% - голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова.

https://m.gazeta.ua/articles/politics/_ ... nya/874132

Ага, щоб іще судді сказали самі про себе. :)
99% вироків ВККС виправдальні - теж Порошенко винен?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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