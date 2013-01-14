lapay
Не понял каким боком НАТО, ЕС, Томас к обещанию сделать нетерпимость к коррупции национальной идеей?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 гру, 2018 16:30
lapay
Не понял каким боком НАТО, ЕС, Томас к обещанию сделать нетерпимость к коррупции национальной идеей?
Додано: Суб 22 гру, 2018 16:46
lapay
Можно поискать инфро о роли ПАПа при данных процессах (назначениях и т.д.)...
Но, даже предположим, что пр-нт не имеет и не имел никакого влияния)))), тогда зачем он лично брал на себя обязательство-ответственность провести качественную судреформу-то?!
И тем самым обеспечить гос-ву и людям ...
Я же говорю: кума в гп даже без нужной квал-ции протянуть может, а главу Вккс нормального не может?!))
Который потом назначает -
И понеслась пирамида вниз...
С головы.
Додано: Суб 22 гру, 2018 16:53
У нас не Германия с опереточным президентом, у нас президент отвечает в стране за всё по менталитету людей.
И когда кандидаты баллотируются на должность президента, они это отчетливо понимают.
Не хочешь отвечать за всё, не лезь на должность президента, всё предельно просто.
Но там как мёдом намазано )))
Додано: Суб 22 гру, 2018 16:56
Олигархи, ТВ и кандидаты в президенты
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:09
freeze
Ещё нюанс: пр-нт, когда реально желает, реально имеет цель, так даже в церковной сфере вон сколько сил приложил ..., а тут в судебной -- по мнению коллеги lapay, получается, никоим боком.
Активисты...
Главным активистом позитивных изменений должен быть президент.
А так ... допустили активистов, а рычагов не дали.
Они так и писали, что их рекомендации зачастую просто игнорировались.
|