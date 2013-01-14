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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4125412641274128
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:30

lapay
Не понял каким боком НАТО, ЕС, Томас к обещанию сделать нетерпимость к коррупции национальной идеей?
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:46

lapay
Можно поискать инфро о роли ПАПа при данных процессах (назначениях и т.д.)...

Но, даже предположим, что пр-нт не имеет и не имел никакого влияния)))), тогда зачем он лично брал на себя обязательство-ответственность провести качественную судреформу-то?!
И тем самым обеспечить гос-ву и людям ...

Я же говорю: кума в гп даже без нужной квал-ции протянуть может, а главу Вккс нормального не может?!))
Который потом назначает -
https://m.znaj.ua/ru/news/politics/6347 ... akova.html

И понеслась пирамида вниз...

С головы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:53

  detroytred написав:Но, даже предположим, что пр-нт не имеет и не имел никакого влияния)))), тогда зачем он лично брал на себя обязательство-ответственность провести качественную судреформу-то?!
И тем самым обеспечить гос-ву и людям ...


У нас не Германия с опереточным президентом, у нас президент отвечает в стране за всё по менталитету людей.
И когда кандидаты баллотируются на должность президента, они это отчетливо понимают.
Не хочешь отвечать за всё, не лезь на должность президента, всё предельно просто.
Но там как мёдом намазано )))
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:56

Олигархи, ТВ и кандидаты в президенты
https://detector.media/withoutsection/a ... i-firtash/
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:09

freeze
Ещё нюанс: пр-нт, когда реально желает, реально имеет цель, так даже в церковной сфере вон сколько сил приложил ..., а тут в судебной -- по мнению коллеги lapay, получается, никоим боком.

Активисты...
Главным активистом позитивных изменений должен быть президент.
А так ... допустили активистов, а рычагов не дали.
Они так и писали, что их рекомендации зачастую просто игнорировались.
detroytred
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