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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4125412641274128
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:30

lapay
Не понял каким боком НАТО, ЕС, Томас к обещанию сделать нетерпимость к коррупции национальной идеей?
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:46

lapay
Можно поискать инфро о роли ПАПа при данных процессах (назначениях и т.д.)...

Но, даже предположим, что пр-нт не имеет и не имел никакого влияния)))), тогда зачем он лично брал на себя обязательство-ответственность провести качественную судреформу-то?!
И тем самым обеспечить гос-ву и людям ...

Я же говорю: кума в гп даже без нужной квал-ции протянуть может, а главу Вккс нормального не может?!))
Который потом назначает -
https://m.znaj.ua/ru/news/politics/6347 ... akova.html

И понеслась пирамида вниз...

С головы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:53

  detroytred написав:Но, даже предположим, что пр-нт не имеет и не имел никакого влияния)))), тогда зачем он лично брал на себя обязательство-ответственность провести качественную судреформу-то?!
И тем самым обеспечить гос-ву и людям ...


У нас не Германия с опереточным президентом, у нас президент отвечает в стране за всё по менталитету людей.
И когда кандидаты баллотируются на должность президента, они это отчетливо понимают.
Не хочешь отвечать за всё, не лезь на должность президента, всё предельно просто.
Но там как мёдом намазано )))
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:56

Олигархи, ТВ и кандидаты в президенты
https://detector.media/withoutsection/a ... i-firtash/
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:09

freeze
Ещё нюанс: пр-нт, когда реально желает, реально имеет цель, так даже в церковной сфере вон сколько сил приложил ..., а тут в судебной -- по мнению коллеги lapay, получается, никоим боком.

Активисты...
Главным активистом позитивных изменений должен быть президент.
А так ... допустили активистов, а рычагов не дали.
Они так и писали, что их рекомендации зачастую просто игнорировались.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:37

lapay
Почитайте:

В ответ Громадська рада отказалась визировать решения, угодные Администрации президента. Со временем она вообще вышла из процесса оценивания. Теперь общественность вообще не принимает никакого участия в судебной реформе. Таким образом, АПУ проигнорировала требования европейцев о том, что реформа должна быть согласованна с обществом. 
Но уже было поздно. ВККС уже не нуждалась в одобрении международного сообщества. Теперь ее власть – неограниченна. Единственный рычаг давления на ВККС – это собственный конкурс, по которому главу комиссии могут переизбрать. И этот конкурс неумолимо приближается. Решать, оставить ли Сергея Козьякова на должности, будет тот самый Алексей Филатов – главный юрист Администрации президента. 

https://ord-ua.com/2018/10/21/glava-vkk ... j-sistemy/

В судейских кругах рассказывают, что государственную должность он получил, предложив свои услуги замглаве Администрации президента Алексею Филатову. После Революции достоинства тот руководил Советом по вопросам судебной реформы при АП. Этот совет разрабатывал все положения судебной реформы, а затем вносил их в парламент от имени президента. 
Участники этого Совета позже вошли в состав ВККС, ВСП и Верховного суда. Среди них был и Козьяков. 
Как уже публично заявила Громадська рада доброчесності, ВККС – это часть судебной вертикали президента Порошенко. Так что разговоры о самостоятельности судебной ветви власти – просто разговоры. По факту, как и во все времена, суды находятся под контролем президента. 

---------------

Как известно, главный юрист, ответственный за внедрение судебной реформы , Алексей Филатов и Сергей Козьяков – выходцы из одной юридической компании “Проксен”. А значит, эти двое знакомы давно. В 1990-1994 годах Козьяков был партнером юридической фирмы “Проксен”. Там же работал и Филатов. 
Также Филатов был ассистентом на кафедре международного права КНУ им. Т. Шевченко – как раз в то время, когда там преподавал Козьяков. 

З.ы. през-т никоим боком))))))))))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:42

lapay
Спасибо!
Вероятность, что наткнулся бы на данную статью, решив поитересоваться влиянием-ролью пр-та в судовой сфере -- около 0.

А так после Вашего уверенного
* 99% вироків ВККС виправдальні - теж Порошенко винен?*
на такую замечательную статью попал. Довольно информативно подробную.

Никакой связи))))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:06

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:lapay
Спасибо!
Вероятность, что наткнулся бы на данную статью, решив поитересоваться влиянием-ролью пр-та в судовой сфере -- около 0.

А так после Вашего уверенного
* 99% вироків ВККС виправдальні - теж Порошенко винен?*
на такую замечательную статью попал. Довольно информативно подробную.

Никакой связи))))

Та будь ласка. Через півроку буде інший Президент, я подивлюсь, що тоді буде заважати новим танцюристам. :)
Можу звангувати - нічого не зміниться з судами, тому що суддів, як і лікарів, повинні перевіряти не судді чи лікарі. Поки це не зміниться - нічого працювати нормально не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:39

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Можно поискать инфро о роли ПАПа при данных процессах (назначениях и т.д.)...

Конституция Украины:

Розділ V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
...
Стаття 106. Президент України
...
22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;
...
Стаття 131. В Україні діє Вища рада правосуддя, яка:
...
Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох - обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох - призначає Президент України, ...
...
Стаття 148. До складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять суддів Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.
...

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Иного официального влияния на судей (по действующей Конституции!) у Президента Украины нет.
yanyura
 
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