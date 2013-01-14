Додано: Суб 22 гру, 2018 17:37

lapayПочитайте:В ответ Громадська рада отказалась визировать решения, угодные Администрации президента. Со временем она вообще вышла из процесса оценивания. Теперь общественность вообще не принимает никакого участия в судебной реформе. Таким образом, АПУ проигнорировала требования европейцев о том, что реформа должна быть согласованна с обществом.Но уже было поздно. ВККС уже не нуждалась в одобрении международного сообщества. Теперь ее власть – неограниченна. Единственный рычаг давления на ВККС – это собственный конкурс, по которому главу комиссии могут переизбрать. И этот конкурс неумолимо приближается. Решать, оставить ли Сергея Козьякова на должности, будет тот самый Алексей Филатов – главный юрист Администрации президента.В судейских кругах рассказывают, что государственную должность он получил, предложив свои услуги замглаве Администрации президента Алексею Филатову. После Революции достоинства тот руководил Советом по вопросам судебной реформы при АП. Этот совет разрабатывал все положения судебной реформы, а затем вносил их в парламент от имени президента.Участники этого Совета позже вошли в состав ВККС, ВСП и Верховного суда. Среди них был и Козьяков.Как уже публично заявила Громадська рада доброчесності, ВККС – это часть судебной вертикали президента Порошенко. Так что разговоры о самостоятельности судебной ветви власти – просто разговоры. По факту, как и во все времена, суды находятся под контролем президента.---------------Как известно, главный юрист, ответственный за внедрение судебной реформы , Алексей Филатов и Сергей Козьяков – выходцы из одной юридической компании “Проксен”. А значит, эти двое знакомы давно. В 1990-1994 годах Козьяков был партнером юридической фирмы “Проксен”. Там же работал и Филатов.Также Филатов был ассистентом на кафедре международного права КНУ им. Т. Шевченко – как раз в то время, когда там преподавал Козьяков.З.ы. през-т никоим боком))))))))))