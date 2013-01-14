Додано: Суб 22 гру, 2018 19:33

lapay

Дискуссия была не в плоскости сравнения пр-тов.



Кстати! Ваше предположение о том, что под действием внешних сил произойдут качественные перемены следует уточнить.

До какого уровня?



До уровня процветания, как в Японии от ам. администрации? (то есть до обещанного значительного развития).

На мой взгляд нет.

Потому что МВФ и Ко, партнёры байдены, меркели и Ко - это иное.



Их цели - лишь стабилизировать гос-во, заставить жить по средствам и обслуживать долги.

Поэтому и такие не самые глубинные требования и критерии.

Такие изменения наши можновладци должны были провести сами. Без всякого нажима. По своему желанию.



Проще - от нас требуют минимум. Влада этот минимум выдаёт и то с сопротивлением.



О каком процветании и т.п. заявляемом власть имущими может идти речь!?))



Поэтому по большому счёту какая разница, кто из можновладцив выхватит власть друг у друга. Абы прямували в направлении Европы.

И судя по словам экс-посла США будут любые.



Поэтому не вижу смысла ломать копья о наступныке (-ах) во власть имущих рядах.

Останется ПАП, так ПАП. Другой, так другой. Фундаментально менять пока никто не будет. Опять кумовья, ночные визиты и т.д.

Аналогично и с Радой...

То есть, в принципе, выбор дело вкуса))



Разве что появятся объективно иные люди, претендующие на должностные посады. Тогда вопрос принципиальный. А так хоть пап, хоть комик, хоть полковник, хоть с вилами или косой и т.д.



У меня знакомый уж насколько, мягко говоря, не сторонник действующего, но недавно чётко по полочкам обосновал почему будет только за него голосовать

Но это не является для него препятствием объективно и критически продолжать относиться.