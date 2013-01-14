|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:18
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
На тему влияния президента и вообще кого либо
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:33
lapay
Дискуссия была не в плоскости сравнения пр-тов.
Кстати! Ваше предположение о том, что под действием внешних сил произойдут качественные перемены следует уточнить.
До какого уровня?
До уровня процветания, как в Японии от ам. администрации? (то есть до обещанного значительного развития).
На мой взгляд нет.
Потому что МВФ и Ко, партнёры байдены, меркели и Ко - это иное.
Их цели - лишь стабилизировать гос-во, заставить жить по средствам и обслуживать долги.
Поэтому и такие не самые глубинные требования и критерии.
Такие изменения наши можновладци должны были провести сами. Без всякого нажима. По своему желанию.
Проще - от нас требуют минимум. Влада этот минимум выдаёт и то с сопротивлением.
О каком процветании и т.п. заявляемом власть имущими может идти речь!?))
Поэтому по большому счёту какая разница, кто из можновладцив выхватит власть друг у друга. Абы прямували в направлении Европы.
И судя по словам экс-посла США будут любые.
Поэтому не вижу смысла ломать копья о наступныке (-ах) во власть имущих рядах.
Останется ПАП, так ПАП. Другой, так другой. Фундаментально менять пока никто не будет. Опять кумовья, ночные визиты и т.д.
Аналогично и с Радой...
То есть, в принципе, выбор дело вкуса))
Разве что появятся объективно иные люди, претендующие на должностные посады. Тогда вопрос принципиальный. А так хоть пап, хоть комик, хоть полковник, хоть с вилами или косой и т.д.
У меня знакомый уж насколько, мягко говоря, не сторонник действующего, но недавно чётко по полочкам обосновал почему будет только за него голосовать
Но это не является для него препятствием объективно и критически продолжать относиться.
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:40
ИМХО, Беня у нас за многие годы публичностью не отличался совсем. Интервью почти не давал. А тут даёт интервью, да ещё и Гордону.
Что-то мне подсказывает, что месседж этого интервью не для пересичных, а для иной аудитории. Как-то так.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:43
justit
Отличная статья.
Только автор немного)) ошибается.
Одно дело, когда она глава ОСББ вообще без всяких рычагов влияния и воздействия на этих несознательных жителей и на чиновников.
И совсем другое - когда она должностное лицо (пр-т и пр.) с рычагами и полномочиями.
И второе -- наврядли она за это место конкурировала...
Потому что если она просто желает реализовать себя (быть главой ОСББ) на описанных ею условиях (практически волонтерских), то мест валом!!!
А за место президента идёт нешуточная борьба. Потому что ... волонтеров на нём пока нет.
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:49
Ніякі хороші чи погані президенти не приведуть до процвітання поки в голві пересічного не ввімкнеться тумблер власної відповідальності за своє майбутнє..
Жоден президент не багаторука Шива , яка одна за всіх все зробить...
До речі
Від викорінення корупції ттутешній люд чекає покращень...
А давайте прикинемо що станеться якщо корупцію викорінять..
1 Всі почнуть платити податки (адже не сплата податків вносить найбільший вклад в те що називається корупцією, адже отримання прибутку (навіть і корупційного спочатку) при повній сплаті податків в руки Держави переведе більшу половину отриманих сум...
2 Чи розуміють тутешні мешканці , що вони потраплять в число тих хто став більше платити і не потраплять в число тих хто став більше отримувати , адже вони не малозабезпечені , не інваліди , не діти і не пенсіонери....
Таким чином
Хто сьогодні хоче з своїх доходів додатково займатись благодійністю і виплачувати добродійні внески - той може це робити і сам
Той хто чекає що відібране у міфічного Коломойського чи Фірташа - покращить його життя буде наказаний тим що крім відбирання в Коломойського і Фірташа підвищеться податкове навантаження і на середньостатистичного ( до якого себе відносять як мінімум 70% тутешніх дописувачів)
тому треба віддати належне як МВФ так і Владі...- ці органи не піддались популістським закликам і робили нехай не популярні серед популістів , але вкрай необхідні для реалістів речі
а - зменшили податкове навантаження на ФОП(фонд оплати праці) на 20%
б - вирівняли вартість газу чим збільшили доходи бюджету на 100 млрд грн в рік
Тому будь-хто може кричати що якась Лагард щось сказала , а мене буде тішити не те що вона говорила , а те що вона зробила і вимоги Лагард по підняттю цін на газ виявились більш потрібні для нашої держави ніж потакання популістам у вигляді ввязування в війну з корупцією яка забере час-ресурси а натомість нічого не поверне...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:50
* Хрен там, драгоценные. По факту, все понимают под этим своё.
Молчаливое большинство считает, что достаточно просто вовремя платить взносы. Это «хорошее» большинство, моя опора. Хотя большинство из этого большинства предпочитает не вникать в подробности и не грузиться проблемами дома, пока им все более-менее комфортно.*
Золотые слова!
Свою функцию обыватель (составляющий большинство) выполнил, а управленец выполняет свою.
Качественно выполняет, как эта глава ОСББ, на выхлопе хороший результат.
*плохой* управленец (глава осбб) на выхлопе будет такой и результат.
Естественно, + условия, в которых они находятся.
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:51
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Ми підписали Асоціацію з ЄС. Рівень інтеграції десь такий, як був при вступі в ЄС для перших країн Східної Європи. Там дуже багато вимог до законодавства і функціюнування держави. Вони з нас не злізуть, поки ми все не зробимо. Коли зробимо, тоді вже точно будемо в ЄС.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:51
Что же вы эту светлую мысль Януковичу не донесли ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:56
Ну можно почекати поки у кожного этот тумблер ввимкнеться...
Довго чекати...
А можно власть имущим самим приложить усилия для ускорения данного действа, начиная с собственного примера и заканчивая созданием благоприятных условий.
З.Ы. а пока все, кто и так имеет желание улучшать своё благополучие, именно этим и занимаются.
Их не нужно уговаривать, призывать.
Только вот главная задача властей -- в тот или иной способ повлиять на остальных.
Не призывами, и не чеканням.
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:57
Наконец-то, вы вчера не вышли на работу, я начал волноваться, будьте дисциплинированней
|