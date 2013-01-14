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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4128412941304131>
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:59

lapay
Именно так.
Второй Греции они не допустят.

Но в том и проблема -- коли наши власть имущие ВСЕ зроблять?
В далёком светлом обещанном будущем?
Когда современные вызовы требуют скорее.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:01

  lapay написав:Фіг з ними, з тими грошима - хай хоч під домашнім арештом сидять, як Лазаренко.

На жаль на это и идёт расчёт.
Только для Вас: это Прецендент!
Такого сейчас по всему миру наколядовали.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:02

freeze
У него и так прогресс - выдал толковый пост.
Но не надолго.
Тут же начал троллить.
Удивительно, как меня обошёл вниманием.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:04

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Но в том и проблема -- коли наши власть имущие ВСЕ зроблять?
В далёком светлом обещанном будущем?
Когда современные вызовы требуют скорее.

Якщо Порошенко буде - швидше, якщо Тимошенко - повільніше, якщо хтось іще - не можу передбачити. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:04

  detroytred написав:Второй Греции они не допустят.

Именно для Вашего понимания претензии РФ официально выставила от всех соседей.
:lol: :shock: Даже не соседей(Ялтинское соглашение)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:05

  detroytred написав:justit
Отличная статья.
Только автор немного)) ошибается.
Одно дело, когда она глава ОСББ вообще без всяких рычагов влияния и воздействия на этих несознательных жителей и на чиновников.

И совсем другое - когда она должностное лицо (пр-т и пр.) с рычагами и полномочиями.

И второе -- наврядли она за это место конкурировала...
Потому что если она просто желает реализовать себя (быть главой ОСББ) на описанных ею условиях (практически волонтерских), то мест валом!!!
А за место президента идёт нешуточная борьба. Потому что ... волонтеров на нём пока нет.

вы сами-то поняли, что написали ?
В очередной раз убеждаюсь, что вам вообще не важен предмет разговора. Вам важно поговорить, не важно о чём.
То есть, по вашему, автор ошибается и вообще её никто на ОСББ не тянул.
Вам нужны какие-то рычаги, какое-то влияние, откуда это совковое мышление ? А просто взять и сделать, нее ?
Был у меня опыт общение с ОСББ, где были с рычагами и полномочиями, так самодуров таких ещё поискать было. Их самодурство было купировано в правовых рамках.
А вы и дальше продолжайте мечтать о "сильной" руке.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:06

  lapay написав:
  detroytred написав:Но в том и проблема -- коли наши власть имущие ВСЕ зроблять?
В далёком светлом обещанном будущем?
Когда современные вызовы требуют скорее.

Якщо Порошенко буде - швидше, якщо Тимошенко - повільніше, якщо хтось іще - не можу передбачити. :)

Официально пообещали ещё ГОД.
До общения на одном языке.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:09

  freeze написав:Наконец-то, вы вчера не вышли на работу, я начал волноваться, будьте дисциплинированней

То есть по сути сказать нечего.
Взаимно, будьте дисциплинированей, чтобы продажи по вашему товару не падали на 30%
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:12

pesikot
А Вы не в искаженном понимании представить чужое мнение не пробовали.

Ничего подобного о том, что главе ОСББ нужны рычаги, я и близко не указывал.

Было указано на факт - разницу между нею и пр-том, у которого есть рычаги.
То есть на то, что они в разном положении.

Президенту рычаги зачем даются?)))
Почему он гарант Конституции?
Чем он гарантировать должен, обязан?
Голыми руками))

В общем, прекращайте искажать, если не поняли, то переспросите.
Иначе - это троллинг оппонента.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:20

detroytred
Вы несёте откровенную пургу. О чём вас переспрашивать ?
Как Голохвастов в известной комедии.
Вам даже цитируешь ваши противоречия, а вы всё равно не понимаете сказанного вами
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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