lapay
Именно так.
Второй Греции они не допустят.
Но в том и проблема -- коли наши власть имущие ВСЕ зроблять?
В далёком светлом обещанном будущем?
Когда современные вызовы требуют скорее.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:59
lapay
Именно так.
Второй Греции они не допустят.
Но в том и проблема -- коли наши власть имущие ВСЕ зроблять?
В далёком светлом обещанном будущем?
Когда современные вызовы требуют скорее.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:01
На жаль на это и идёт расчёт.
Только для Вас: это Прецендент!
Такого сейчас по всему миру наколядовали.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:02
freeze
У него и так прогресс - выдал толковый пост.
Но не надолго.
Тут же начал троллить.
Удивительно, как меня обошёл вниманием.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:04
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Якщо Порошенко буде - швидше, якщо Тимошенко - повільніше, якщо хтось іще - не можу передбачити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:04
Именно для Вашего понимания претензии РФ официально выставила от всех соседей.
Даже не соседей(Ялтинское соглашение)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:05
вы сами-то поняли, что написали ?
В очередной раз убеждаюсь, что вам вообще не важен предмет разговора. Вам важно поговорить, не важно о чём.
То есть, по вашему, автор ошибается и вообще её никто на ОСББ не тянул.
Вам нужны какие-то рычаги, какое-то влияние, откуда это совковое мышление ? А просто взять и сделать, нее ?
Был у меня опыт общение с ОСББ, где были с рычагами и полномочиями, так самодуров таких ещё поискать было. Их самодурство было купировано в правовых рамках.
А вы и дальше продолжайте мечтать о "сильной" руке.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:06
Официально пообещали ещё ГОД.
До общения на одном языке.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:09
То есть по сути сказать нечего.
Взаимно, будьте дисциплинированей, чтобы продажи по вашему товару не падали на 30%
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:12
pesikot
А Вы не в искаженном понимании представить чужое мнение не пробовали.
Ничего подобного о том, что главе ОСББ нужны рычаги, я и близко не указывал.
Было указано на факт - разницу между нею и пр-том, у которого есть рычаги.
То есть на то, что они в разном положении.
Президенту рычаги зачем даются?)))
Почему он гарант Конституции?
Чем он гарантировать должен, обязан?
Голыми руками))
В общем, прекращайте искажать, если не поняли, то переспросите.
Иначе - это троллинг оппонента.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:20
detroytred
Вы несёте откровенную пургу. О чём вас переспрашивать ?
Как Голохвастов в известной комедии.
Вам даже цитируешь ваши противоречия, а вы всё равно не понимаете сказанного вами
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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