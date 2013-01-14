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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:52
pesikot
Указывают Вам на очередную Вашу ложь в мой адрес.
О том, что я люблю поговорить даже с Вами.
Не люблю. Я вынужден опровергать Вашу ложь в мой адрес.
Если и были у меня дискуссии с Вами, то это не более, чем исключение. Можете подсчитать соотношение, если не видите очевидного.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 20:56
Понятно, ни одного примера я не дождусь. Как и с морем лжи.
Очередной слив *тупого бота*.
И претензии, что абы поговорить.
*давай, до свидания* (с)
О лампасах тоже с потолка = ложь. Очередная.
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detroytred
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:16
detroytred
А шо вы так возбудились ? и как обычно, ответили множеством постов.
Вам платят на каждый пост в отдельности ?
Или множество постов вы тоже будете отрицать и вам надо приводить примеры ?
PS. вы всё еще просто говорите
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:21
Опять очередные лживые утверждения и предположения в мой адрес.
А всего лишь попросил привести хоть один пример из много))
Так сразу подмена предмета - переход на личности.
Который также произошёл сразу после того, как оппоненту было указано на ошибочность своего трактования чужого (то есть моего) мнения.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:26
Для ...Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Пост 13.37
*...
Ведь проще простого найти сообщение Ваше от Пон 05 лис, 2018 21:55 и просмотреть после него две страницы дискуссии.
Из которых видно, что
1. Я согласен с претензией о большом количестве постов.
См. мои сообщения от 22.23 и 22.33.
....*
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:28
Смысл борту генерить тупые нападки в мой адрес?
К тому же многие одни и те же.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:30
detroytred
И опять три поста в ответ
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:37
И опять три поста в ответ не идёт ни в какое сравнение с - и опять лживые нападки бота в мой адрес; и опять слив.
Первое - не представляет собой ничего серьёзного.
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