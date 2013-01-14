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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4129413041314132
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:52

pesikot
Указывают Вам на очередную Вашу ложь в мой адрес.
О том, что я люблю поговорить даже с Вами.
Не люблю. Я вынужден опровергать Вашу ложь в мой адрес.
Если и были у меня дискуссии с Вами, то это не более, чем исключение. Можете подсчитать соотношение, если не видите очевидного.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:56

Понятно, ни одного примера я не дождусь. Как и с морем лжи.
Очередной слив *тупого бота*.
И претензии, что абы поговорить.

*давай, до свидания* (с)

О лампасах тоже с потолка = ложь. Очередная.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:16

detroytred
А шо вы так возбудились ? и как обычно, ответили множеством постов.
Вам платят на каждый пост в отдельности ?
Или множество постов вы тоже будете отрицать и вам надо приводить примеры ?
PS. вы всё еще просто говорите :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:21

Опять очередные лживые утверждения и предположения в мой адрес.

А всего лишь попросил привести хоть один пример из много))
Так сразу подмена предмета - переход на личности.
Который также произошёл сразу после того, как оппоненту было указано на ошибочность своего трактования чужого (то есть моего) мнения.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:26

Для ...

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Пост 13.37

*...
Ведь проще простого найти сообщение Ваше от Пон 05 лис, 2018 21:55 и просмотреть после него две страницы дискуссии.
Из которых видно, что
1. Я согласен с претензией о большом количестве постов.
См. мои сообщения от 22.23 и 22.33.
....*
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:28

Смысл борту генерить тупые нападки в мой адрес?
К тому же многие одни и те же.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:30

detroytred
И опять три поста в ответ :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:37

И опять три поста в ответ не идёт ни в какое сравнение с - и опять лживые нападки бота в мой адрес; и опять слив.

Первое - не представляет собой ничего серьёзного.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:04

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

detroytred написав:justit
Отличная статья.
Только автор немного)) ошибается.
Одно дело, когда она глава ОСББ вообще без всяких рычагов влияния и воздействия на этих несознательных жителей и на чиновников.

И совсем другое - когда она должностное лицо (пр-т и пр.) с рычагами и полномочиями.

И второе -- наврядли она за это место конкурировала...
Потому что если она просто желает реализовать себя (быть главой ОСББ) на описанных ею условиях (практически волонтерских), то мест валом!!!
А за место президента идёт нешуточная борьба. Потому что ... волонтеров на нём пока нет.


Параллель мне потому и понравилась, что совпадает с видением :)

Влияние на жильцов и на чиновников примерно одинаковое, если копнуть вглубь (утрирую) .
Ибо влиять на не самых нижних чиновников вовсе не просто. Разве что репрессиями :)
Влиять можно на "бабушек", и то это заставит их сделать вид, а не добиться результативности.
То, что я делал за, грубо, полчаса, бабушка делала день-два, при этом отрывая меня на вопросы "как, что".
Именно поэтому у меня такое предвзятое мнение о них :)


Было бы просто, то не махали бы рукой: "Да че жаловаться, все равно безтолку"

Конкуренции за главу ОСББ нет, потому что там не заработаешь ничего кроме геморроя.
justit
 
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