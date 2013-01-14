Додано: Суб 22 гру, 2018 23:04

detroytred написав: justit

Отличная статья.

Только автор немного)) ошибается.

Одно дело, когда она глава ОСББ вообще без всяких рычагов влияния и воздействия на этих несознательных жителей и на чиновников.



И совсем другое - когда она должностное лицо (пр-т и пр.) с рычагами и полномочиями.



И второе -- наврядли она за это место конкурировала...

Потому что если она просто желает реализовать себя (быть главой ОСББ) на описанных ею условиях (практически волонтерских), то мест валом!!!

А за место президента идёт нешуточная борьба. Потому что ... волонтеров на нём пока нет.

Параллель мне потому и понравилась, что совпадает с видениемВлияние на жильцов и на чиновников примерно одинаковое, если копнуть вглубь (утрирую) .Ибо влиять на не самых нижних чиновников вовсе не просто. Разве что репрессиямиВлиять можно на "бабушек", и то это заставит их сделать вид, а не добиться результативности.То, что я делал за, грубо, полчаса, бабушка делала день-два, при этом отрывая меня на вопросы "как, что".Именно поэтому у меня такое предвзятое мнение о нихБыло бы просто, то не махали бы рукой: "Да че жаловаться, все равно безтолку"Конкуренции за главу ОСББ нет, потому что там не заработаешь ничего кроме геморроя.