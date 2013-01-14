Додано: Суб 22 гру, 2018 23:45

detroytred

Ничего серьёзного ?

Так почему вы всегда отвечаете по 3-4 своих постов на любой ответ ?

Ведь ничего же серьёзного.

Просто любите поговорить ?

Ну так я так и утверждаю, что вы просто любите поговорит. Вам тема даже не важна

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах