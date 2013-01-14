Это же нужно быть настолько ...
Ничего серьёзного - негативного.
То есть - нет ничего серьёзно негативного в ответах 3 и более постами. Особенно в по сравнению с лживыми нападками в мой адрес и сливами.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 гру, 2018 00:04
Это же нужно быть настолько ...
Ничего серьёзного - негативного.
То есть - нет ничего серьёзно негативного в ответах 3 и более постами. Особенно в по сравнению с лживыми нападками в мой адрес и сливами.
Додано: Нед 23 гру, 2018 00:16
justit
С чьей стороны?!
Со стороны пересичных и этой главы ОСББ - одинаковое. Что пересичные на чиновников, что эта глава ОСББ имеют мало рычагов влияния.
Со стороны же през-та и пр. можновладцив возможности влияния на других достаточны большие. Они наделены полномочиями и инструментами. По сути -- это их прямая обязанность -- используя данные инструменты, добиваться результата.
Законные демократические инструменты.
На то их (этих можновладцив) этими инструментами и наделяют.
Но они их используют по большей части лишь в личных интересах.
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