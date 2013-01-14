Это же нужно быть настолько ...
Ничего серьёзного - негативного.
То есть - нет ничего серьёзно негативного в ответах 3 и более постами. Особенно в по сравнению с лживыми нападками в мой адрес и сливами.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 гру, 2018 00:04
Это же нужно быть настолько ...
Ничего серьёзного - негативного.
То есть - нет ничего серьёзно негативного в ответах 3 и более постами. Особенно в по сравнению с лживыми нападками в мой адрес и сливами.
Додано: Нед 23 гру, 2018 00:16
justit
С чьей стороны?!
Со стороны пересичных и этой главы ОСББ - одинаковое. Что пересичные на чиновников, что эта глава ОСББ имеют мало рычагов влияния.
Со стороны же през-та и пр. можновладцив возможности влияния на других достаточны большие. Они наделены полномочиями и инструментами. По сути -- это их прямая обязанность -- используя данные инструменты, добиваться результата.
Законные демократические инструменты.
На то их (этих можновладцив) этими инструментами и наделяют.
Но они их используют по большей части лишь в личных интересах.
Додано: Нед 23 гру, 2018 10:55
1 Є просте правило - чим далі подія від нас(у відстані/часі) - тим менший вплив на нас вона здійснює
2 Ще королі Франції використовували фразу
Васал мого васала - не мій васал....
Таким чином мій вплив на треуголкіна( точно так само як його вплив на мене) набагато більший ніж вплив Президента на нас , або наш на нього..
Все тому що я читаю те що пише треуголкін і він змушений трьома повідомленнями відповідати на мої дописи ( значить також читає те що пишу я)
Щось в голові і відкладається.. , а от Президент навряд чи уважно слідкує за нашою писаниною
Тому
Президент впливає на обмежене коло осіб ( максимум чоловік 50-100) , цих 50-100 осіб також впливають на обмежене коло осіб і так далі....але при цьому на кожному наступному рівні вплив від попереднього падає ( нехай в 1,5 рази)
Таким чином
Вплив Президента на 50 осіб ближнього кола - 0,70
................ на 2500 осіб.... - 0,50
.................на 125000 осіб - 0,30
.................на 6 млн осіб - 0,20
.................на всю країну - 0,13 - і це приблизно дорівнює політичному рейтингу
При цьому політичний рейтинг не дорівнює потрібності того що робить Президент для Країни.
Потрібність того що робить - приблизно 70%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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