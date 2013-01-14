Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Со стороны пересичных и этой главы ОСББ - одинаковое. Что пересичные на чиновников, что эта глава ОСББ имеют мало рычагов влияния.
Со стороны же през-та и пр. можновладцив возможности влияния на других достаточны большие. Они наделены полномочиями и инструментами. По сути -- это их прямая обязанность -- используя данные инструменты, добиваться результата. Законные демократические инструменты. На то их (этих можновладцив) этими инструментами и наделяют. Но они их используют по большей части лишь в личных интересах.
1 Є просте правило - чим далі подія від нас(у відстані/часі) - тим менший вплив на нас вона здійснює 2 Ще королі Франції використовували фразу Васал мого васала - не мій васал....
Таким чином мій вплив на треуголкіна( точно так само як його вплив на мене) набагато більший ніж вплив Президента на нас , або наш на нього.. Все тому що я читаю те що пише треуголкін і він змушений трьома повідомленнями відповідати на мої дописи ( значить також читає те що пишу я) Щось в голові і відкладається.. , а от Президент навряд чи уважно слідкує за нашою писаниною
Тому Президент впливає на обмежене коло осіб ( максимум чоловік 50-100) , цих 50-100 осіб також впливають на обмежене коло осіб і так далі....але при цьому на кожному наступному рівні вплив від попереднього падає ( нехай в 1,5 рази) Таким чином Вплив Президента на 50 осіб ближнього кола - 0,70 ................ на 2500 осіб.... - 0,50 .................на 125000 осіб - 0,30 .................на 6 млн осіб - 0,20 .................на всю країну - 0,13 - і це приблизно дорівнює політичному рейтингу При цьому політичний рейтинг не дорівнює потрібності того що робить Президент для Країни. Потрібність того що робить - приблизно 70%
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Просто взял и опустил пирамиду вертикали влияния сверху вниз. В которой правильно подобранные промежуточные нижние ступени могут даже не уменьшать, сохранять влияние, а увеличивать его.
То есть, президент, имея не кума ГП, не главу администрации с коллегой по кафедре главой ВККС, и т.д., а поднятых по нормально работающим соц. лифтам ответственных профессионалов, через них делегирует своё влияние, усиленное ими.
З.Ы. опять, как обычно... шнобельщик сам придумал глупость о необходимости влияния президента вплоть до пересичного. Но зачем приписывать ее оппоненту?!))
То есть из правильных расчётов о слабости НЕПОСРЕДСТВНННОГО!!!!! влияния президента на дальние ступени отнюдь не следует, что оно (это непосредственное влияние) должно быть. И выдвигалось оппонентом.
З.Ы. как всегда ... сам придумал-приписал глупость оппоненту и сам опроверг)) неисправим...
detroytred написав:З.Ы. ну и в дополнение к посту выше --- шнобельщик банально, как и с ущербом от коррупции, видит-берет только непосредственный (прямой) ущерб, влияние.
Это грубейшая ошибка. Точнее низкий уровень знаний.
Это та тема, которой принципиально не касаюсь:
https://censor.net.ua/news/3103765/ruko ... potentsial 23.12.18 11:59 Руководство ВСУ тянет армию во времена до начала войны, они утратили главное - кадровый потенциал, - волонтер Белецкая За четыре года руководство Вооруженных Сил Украины не изменило ничего, а наоборот, тянет армию во времена до начала войны. Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Ирина Белецкая. Приводим ее текст полностью.
"Знаете, я для себя решила, что на выборы я не пойду!! Не пойду!! А за кого голосовать? Я не вижу ни единого кандидата. Я четыре года своей жизни отдала армии. В надежде на "покращення". Да и честно говоря за Порошенко проголосовала, потому, что он обещал закончить войну. И что в итоге? Единственное, что я вижу и за что ему низкий поклон - что благодаря его политическим способностям Украина ещё Украина. Да, есть безвиз!! Я ничего не мыслю в политике и не лезу в неё. Я не стану жаловаться на бытовые и материальные трудности - в стране война. Это мне ясно. Но, то, что короля делает его свита - сказала не я.
Единственный вопрос - это Армия. Я все время слышу про "покращення" и наращивание темпов. Да, их одели и накормили, да строят полигоны, общежития... да им повысили зарплаты. И это не мало. Но Армия - это солдаты и офицеры. Это боевой дух. Это кадры!! В 2014 году, без зарплат, раздетые, разутые, голодные, но одухотворённые - Они - добровольцы - сапёрными лопатками вгрызались в мерзлую землю, строили блиндажи и рыли окопы. Они были решительно настроены. Они воевали за свою землю.
Наша Бригада, имея малую численность, разрослась до 3000 чел, а было то в ней менее 500 человек вместе со срочниками. И как же нам повезло с Комбригом. Этот человек за короткий срок научил воевать тех, мирных жителей - добровольцев, которые, когда пришла беда, ринулись защищать свою землю. Он лично, участвовал в каждом бою, знал каждого солдата, ведь его день начинался с объезда всех позиций на передовой. Он сам ходил в разведку и, планируя любую операцию, прежде всего думал о людях, которых пошлёт в бой. Он знал способности каждого. Он создавал новые технические подразделения, выбирая специалистов. В нашу бригаду стремились попасть лучшие. Потому, что за честь считали воевать под его руководством. И, так как и кадровый состав был достаточно силён (хотя в семье не без ур**), то на фоне патриотов им необходимо было соответствовать тем, кто добровольно пришёл защищать свою Родину. И я должна вам сказать, что между ними, кадровыми и добровольцами, сложился прекрасный тандем. И тогда, пусть даже голодная и раздетая наша Армия с поломанной техникой, которую помогали чинить гражданские - Армия была на высоте. И мы - мирные люди ринулись им помогать, отдавая последнее фронту. Победе!!
Единственное, что настораживало уже тогда, то это руководство ВСУ - Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт. Каждую трагедию мы переживали вместе с нашими ребятами. Мы заботились не только о воюющих, но и о раненых, о семьях погибших и детках участников АТО. Мы делали все, что было в наших силах. Народ и Армия слились в едином порыве.
И что мы имеем спустя четыре года? Где эти "покращення". Стоило только забрать руководство Бригады и поставить "новое" ... как все стало разваливаться. Говорите "покращення" - так где реформы? Где соблюдение уставных законов и законов Украины, где соцзащита? Где все это? За четыре года руководство ВСУ не изменило ничего. А наоборот, тянет армию во времена до начала войны. Своим самодурством и беспределом своих назначенцев они утратили главное - кадровый потенциал. Достойных солдат и офицеров остались единицы. Беспредельщиков комбригов и комбатов - крышуют. И плевать им на то, что все ценные кадры уходят. И, спасая эту кадровую дыру, они надеятся на то, что повысив зарплаты восстановят армию. Да нет, же!! Приходят заробитчане, те, кто не нашёл себя в мирной жизни, в надежде отсидеться, не воюя . А спецов - офицеров, заменяют теми, кто был уволен за пьянки и беспредел без права восстановления.
Но кадровый голод не тетка. Теперь не до жиру, нужно дыры латать. Они через суды восстанавливаются. И потом эти люди назначаются на руководящие должности и даже находят себе место в ГШ. И кто же теперь руководит нашей армией? И кто служит в ней? Срочники и заробитчане, а ещё та оставшаяся малая часть идеалистов - патриотов, чьё терпение тоже на грани. Потому как спустя четыре года все те же проблемы: техника старая, боеприпасы мы так и не производим, с бензином и дизтопливом сплошные проблемы, и ещё масса вопросов, которые и озвучивать противно.
На фото с президентом стоят люди, которым и руки подать противно. А они лица приближённые .. позволяющие себе лгать и обливать грязью порядочных людей. И награды президентские, должности и звания раздаются (все чаще) за чьим-то "поданням" людям, недостойным даже носить звание офицера. И вот, я вам скажу, что я устала смотреть и терпеть, хотя слово "терпеть" мало ко мне применимо, скорее - бороться с этим беспределом.
Я все время задавила себе вопрос, а зачем Президент все это делает ? Он же главнокомандующий? Все эти его действия сокращают количество тех людей, что верили ему. Что происходит? И не найдя ответа для себя, я приняла решение - на выборы не пойду. Или пойду, но не за него, а за проукраинского кандидата, который не только представит нам свою программу, но и озвучит тех, кто пойдёт в его команду. И прежде всего меня волнует, кто же будет руководить нашей Армией. Потому что в стране война. Да и в мирное время хотелось бы иметь надёжную, профессиональную армию. Армию защитницу. Но, пока я не вижу такого кандидата. Как там сказал один умный человек, сравнив наши выборы с женским гардеробом: "Платьев много, одеть нечего".
И ещё я очень надеюсь, что после выборов ситуация в армии кардинально изменится".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
уже начали топить Потенційний кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський погодився виступити на Дні народження українського підприємця і президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса за $110 тисяч. Про таке повідомляє шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна на своїй сторінці у Facebook.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:уже начали топить Потенційний кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський погодився виступити на Дні народження українського підприємця і президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса за $110 тисяч. Про таке повідомляє шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна на своїй сторінці у Facebook.
Это тонкий намёк, сколько стоит кандидат в президенты в качестве "массовика-затейника" - И о уровне его избирателей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.