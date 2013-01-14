23.12.18 11:59 Руководство ВСУ тянет армию во времена до начала войны, они утратили главное - кадровый потенциал, - волонтер БелецкаяЗа четыре года руководство Вооруженных Сил Украины не изменило ничего, а наоборот, тянет армию во времена до начала войны.Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Ирина Белецкая. Приводим ее текст полностью."Знаете, я для себя решила, что на выборы я не пойду!! Не пойду!! А за кого голосовать? Я не вижу ни единого кандидата. Я четыре года своей жизни отдала армии. В надежде на "покращення". Да и честно говоря за Порошенко проголосовала, потому, что он обещал закончить войну. И что в итоге? Единственное, что я вижу и за что ему низкий поклон - что благодаря его политическим способностям Украина ещё Украина. Да, есть безвиз!! Я ничего не мыслю в политике и не лезу в неё. Я не стану жаловаться на бытовые и материальные трудности - в стране война. Это мне ясно. Но, то, что короля делает его свита - сказала не я.Единственный вопрос - это Армия. Я все время слышу про "покращення" и наращивание темпов. Да, их одели и накормили, да строят полигоны, общежития... да им повысили зарплаты. И это не мало. Но Армия - это солдаты и офицеры. Это боевой дух. Это кадры!! В 2014 году, без зарплат, раздетые, разутые, голодные, но одухотворённые - Они - добровольцы - сапёрными лопатками вгрызались в мерзлую землю, строили блиндажи и рыли окопы. Они были решительно настроены. Они воевали за свою землю.Наша Бригада, имея малую численность, разрослась до 3000 чел, а было то в ней менее 500 человек вместе со срочниками. И как же нам повезло с Комбригом. Этот человек за короткий срок научил воевать тех, мирных жителей - добровольцев, которые, когда пришла беда, ринулись защищать свою землю. Он лично, участвовал в каждом бою, знал каждого солдата, ведь его день начинался с объезда всех позиций на передовой. Он сам ходил в разведку и, планируя любую операцию, прежде всего думал о людях, которых пошлёт в бой. Он знал способности каждого. Он создавал новые технические подразделения, выбирая специалистов. В нашу бригаду стремились попасть лучшие. Потому, что за честь считали воевать под его руководством. И, так как и кадровый состав был достаточно силён (хотя в семье не без ур**), то на фоне патриотов им необходимо было соответствовать тем, кто добровольно пришёл защищать свою Родину. И я должна вам сказать, что между ними, кадровыми и добровольцами, сложился прекрасный тандем. И тогда, пусть даже голодная и раздетая наша Армия с поломанной техникой, которую помогали чинить гражданские - Армия была на высоте. И мы - мирные люди ринулись им помогать, отдавая последнее фронту. Победе!!Единственное, что настораживало уже тогда, то это руководство ВСУ - Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт. Каждую трагедию мы переживали вместе с нашими ребятами. Мы заботились не только о воюющих, но и о раненых, о семьях погибших и детках участников АТО. Мы делали все, что было в наших силах. Народ и Армия слились в едином порыве.И что мы имеем спустя четыре года? Где эти "покращення". Стоило только забрать руководство Бригады и поставить "новое" ... как все стало разваливаться. Говорите "покращення" - так где реформы? Где соблюдение уставных законов и законов Украины, где соцзащита? Где все это? За четыре года руководство ВСУ не изменило ничего. А наоборот, тянет армию во времена до начала войны. Своим самодурством и беспределом своих назначенцев они утратили главное - кадровый потенциал. Достойных солдат и офицеров остались единицы. Беспредельщиков комбригов и комбатов - крышуют. И плевать им на то, что все ценные кадры уходят. И, спасая эту кадровую дыру, они надеятся на то, что повысив зарплаты восстановят армию. Да нет, же!! Приходят заробитчане, те, кто не нашёл себя в мирной жизни, в надежде отсидеться, не воюя . А спецов - офицеров, заменяют теми, кто был уволен за пьянки и беспредел без права восстановления.Но кадровый голод не тетка. Теперь не до жиру, нужно дыры латать. Они через суды восстанавливаются. И потом эти люди назначаются на руководящие должности и даже находят себе место в ГШ. И кто же теперь руководит нашей армией? И кто служит в ней? Срочники и заробитчане, а ещё та оставшаяся малая часть идеалистов - патриотов, чьё терпение тоже на грани. Потому как спустя четыре года все те же проблемы: техника старая, боеприпасы мы так и не производим, с бензином и дизтопливом сплошные проблемы, и ещё масса вопросов, которые и озвучивать противно.На фото с президентом стоят люди, которым и руки подать противно. А они лица приближённые .. позволяющие себе лгать и обливать грязью порядочных людей. И награды президентские, должности и звания раздаются (все чаще) за чьим-то "поданням" людям, недостойным даже носить звание офицера. И вот, я вам скажу, что я устала смотреть и терпеть, хотя слово "терпеть" мало ко мне применимо, скорее - бороться с этим беспределом.Я все время задавила себе вопрос, а зачем Президент все это делает ? Он же главнокомандующий? Все эти его действия сокращают количество тех людей, что верили ему. Что происходит? И не найдя ответа для себя, я приняла решение - на выборы не пойду. Или пойду, но не за него, а за проукраинского кандидата, который не только представит нам свою программу, но и озвучит тех, кто пойдёт в его команду. И прежде всего меня волнует, кто же будет руководить нашей Армией. Потому что в стране война. Да и в мирное время хотелось бы иметь надёжную, профессиональную армию. Армию защитницу. Но, пока я не вижу такого кандидата. Как там сказал один умный человек, сравнив наши выборы с женским гардеробом: "Платьев много, одеть нечего".И ещё я очень надеюсь, что после выборов ситуация в армии кардинально изменится".