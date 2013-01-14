Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:уже начали топить Потенційний кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський погодився виступити на Дні народження українського підприємця і президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса за $110 тисяч. Про таке повідомляє шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна на своїй сторінці у Facebook. https://www.5.ua/ukrayina/zelenskyi-vys ... 83231.html типа, в это крамольное есть шото.
Не пытайтесь агитировать, я всё равно за него не буду голосовать
19yuriy91 написав:уже начали топить Потенційний кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський погодився виступити на Дні народження українського підприємця і президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса за $110 тисяч. Про таке повідомляє шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна на своїй сторінці у Facebook. https://www.5.ua/ukrayina/zelenskyi-vys ... 83231.html типа, в это крамольное есть шото.
Не пытайтесь агитировать, я всё равно за него не буду голосовать
имею привычку - полученные деньги надо отработать.