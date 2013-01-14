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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4131413241334134
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:59

  19yuriy91 написав:уже начали топить
Потенційний кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський погодився виступити на Дні народження українського підприємця і президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса за $110 тисяч. Про таке повідомляє шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна на своїй сторінці у Facebook.
https://www.5.ua/ukrayina/zelenskyi-vys ... 83231.html
типа, в это крамольное есть шото. :mrgreen:

Не пытайтесь агитировать, я всё равно за него не буду голосовать :wink:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:00

  Kudrjavuy написав: Скопируйте и вставьте в строку браузера.
https://storage5.censor.net/proxy/U2Fsd ... ZK_7aF4Fg,,
- Это фотошоп?
https://storage5.censor.net/proxy/U2Fsd ... ZK_7aF4Fg,,

Нет доступа
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
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З нами з: 12.10.11
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:08

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:уже начали топить
Потенційний кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський погодився виступити на Дні народження українського підприємця і президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса за $110 тисяч. Про таке повідомляє шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна на своїй сторінці у Facebook.
https://www.5.ua/ukrayina/zelenskyi-vys ... 83231.html
типа, в это крамольное есть шото. :mrgreen:

Не пытайтесь агитировать, я всё равно за него не буду голосовать :wink:

имею привычку - полученные деньги надо отработать. :mrgreen:
19yuriy91
 
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