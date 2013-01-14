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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4131413241334134
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:59

  19yuriy91 написав:уже начали топить
Потенційний кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський погодився виступити на Дні народження українського підприємця і президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса за $110 тисяч. Про таке повідомляє шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна на своїй сторінці у Facebook.
https://www.5.ua/ukrayina/zelenskyi-vys ... 83231.html
типа, в это крамольное есть шото. :mrgreen:

Не пытайтесь агитировать, я всё равно за него не буду голосовать :wink:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:00

  Kudrjavuy написав: Скопируйте и вставьте в строку браузера.
https://storage5.censor.net/proxy/U2Fsd ... ZK_7aF4Fg,,
- Это фотошоп?
https://storage5.censor.net/proxy/U2Fsd ... ZK_7aF4Fg,,

Нет доступа
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:08

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:уже начали топить
Потенційний кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський погодився виступити на Дні народження українського підприємця і президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса за $110 тисяч. Про таке повідомляє шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна на своїй сторінці у Facebook.
https://www.5.ua/ukrayina/zelenskyi-vys ... 83231.html
типа, в это крамольное есть шото. :mrgreen:

Не пытайтесь агитировать, я всё равно за него не буду голосовать :wink:

имею привычку - полученные деньги надо отработать. :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:24

Кудрявый
Эта волонтер очень точно обрисовала ситуацию, насколько это возможно смягчив формулировки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:34

и снова петя не при делах.....
проепун намеренный ещё тот....
ту не непрофессионализм, тут намеренный саботаж.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:56

  Starikan написав:
  Kudrjavuy написав: Скопируйте и вставьте в строку браузера.
https://storage5.censor.net/proxy/U2Fsd ... ZK_7aF4Fg,,
- Это фотошоп?
https://storage5.censor.net/proxy/U2Fsd ... ZK_7aF4Fg,,

Нет доступа

После того, как вставите проверьте, что бы в адресе, после "g" было две запятые без пробела.
Или после перехода дополнительно добавьте запятую.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:59

  detroytred написав:Кудрявый
Эта волонтер очень точно обрисовала ситуацию, насколько это возможно смягчив формулировки.

Об этом я ещё два года назад говорил, как возвращение "Голштинской системы".
С другой стороны я ,... вернее моё видение совпадает с этим:
http://patrioty.org.ua/politic/putin-mu ... 57834.html
Сейчас......
В принципе с её слов ВСЕ Правильно.
Дело в том, что за этот период пацанам просто "некуда возвращаться."
Страна погрузилась во власть оторванного отребья, что со спокойной душой(все активисты ушли под АТО, с остальными уже "порешали - дело Гандзюк далеко не знаковое") вернулись к керивництву.(калядовать и далее)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 23 гру, 2018 15:45, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:21

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

detroytred написав:justit
С чьей стороны?!

Со стороны пересичных и этой главы ОСББ - одинаковое. Что пересичные на чиновников, что эта глава ОСББ имеют мало рычагов влияния.

Со стороны же през-та и пр. можновладцив возможности влияния на других достаточны большие. Они наделены полномочиями и инструментами. По сути -- это их прямая обязанность -- используя данные инструменты, добиваться результата.
Законные демократические инструменты.
На то их (этих можновладцив) этими инструментами и наделяют.
Но они их используют по большей части лишь в личных интересах.
Что глава осбб на жильцов, что президент на чиновников в вашем городе.
Одинаково.

Глава осбб так же законно требует оплаты
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:09

justit
Ага))
Президент через генпрокурора проверит чиновника, через НГШ командира части, и т.д.
Президент ставит им задачи и должен добиваться выполнения.
Президент ставит задачи министрам, кабину и некоторым службам.
Они вниз по цепочке.

Какие рычаги воздействия на жильца у главы ОСББ?
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:21

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Президент через генпрокурора проверит чиновника, через НГШ командира части, и т.д.
Президент ставит им задачи и должен добиваться выполнения.
Президент ставит задачи министрам, кабину и некоторым службам.
Они вниз по цепочке.

А вони забивають на завдання. :)
Подумайте, чому навіть в абсолютній монархії реформи йдуть важко і часто завершуються палацовим заколотом чи революцією.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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