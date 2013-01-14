Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:уже начали топить Потенційний кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський погодився виступити на Дні народження українського підприємця і президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса за $110 тисяч. Про таке повідомляє шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна на своїй сторінці у Facebook. https://www.5.ua/ukrayina/zelenskyi-vys ... 83231.html типа, в это крамольное есть шото.
Не пытайтесь агитировать, я всё равно за него не буду голосовать
19yuriy91 написав:уже начали топить Потенційний кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський погодився виступити на Дні народження українського підприємця і президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса за $110 тисяч. Про таке повідомляє шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна на своїй сторінці у Facebook. https://www.5.ua/ukrayina/zelenskyi-vys ... 83231.html типа, в это крамольное есть шото.
Не пытайтесь агитировать, я всё равно за него не буду голосовать
имею привычку - полученные деньги надо отработать.
После того, как вставите проверьте, что бы в адресе, после "g" было две запятые без пробела. Или после перехода дополнительно добавьте запятую.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Кудрявый Эта волонтер очень точно обрисовала ситуацию, насколько это возможно смягчив формулировки.
Об этом я ещё два года назад говорил, как возвращение "Голштинской системы". С другой стороны я ,... вернее моё видение совпадает с этим: http://patrioty.org.ua/politic/putin-mu ... 57834.html Сейчас...... В принципе с её слов ВСЕ Правильно. Дело в том, что за этот период пацанам просто "некуда возвращаться." Страна погрузилась во власть оторванного отребья, что со спокойной душой(все активисты ушли под АТО, с остальными уже "порешали - дело Гандзюк далеко не знаковое") вернулись к керивництву.(калядовать и далее)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 23 гру, 2018 15:45, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Со стороны пересичных и этой главы ОСББ - одинаковое. Что пересичные на чиновников, что эта глава ОСББ имеют мало рычагов влияния.
Со стороны же през-та и пр. можновладцив возможности влияния на других достаточны большие. Они наделены полномочиями и инструментами. По сути -- это их прямая обязанность -- используя данные инструменты, добиваться результата. Законные демократические инструменты. На то их (этих можновладцив) этими инструментами и наделяют. Но они их используют по большей части лишь в личных интересах.
Что глава осбб на жильцов, что президент на чиновников в вашем городе. Одинаково.
justit Ага)) Президент через генпрокурора проверит чиновника, через НГШ командира части, и т.д. Президент ставит им задачи и должен добиваться выполнения. Президент ставит задачи министрам, кабину и некоторым службам. Они вниз по цепочке.
detroytred написав:Президент через генпрокурора проверит чиновника, через НГШ командира части, и т.д. Президент ставит им задачи и должен добиваться выполнения. Президент ставит задачи министрам, кабину и некоторым службам. Они вниз по цепочке.
А вони забивають на завдання. Подумайте, чому навіть в абсолютній монархії реформи йдуть важко і часто завершуються палацовим заколотом чи революцією.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...