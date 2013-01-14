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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4132413341344135
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:37

lapay
А Вас не смущает избирательность этого забивания?

И если забивают, то зачем кума-то на ГП ставить?
Или сослуживца своего главы аппарата на судовую?

Все жёстко бьются за посадку пр-та, который не имеет влияния?!))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:42

lapay
Вообще-то бытует представление, что абсолютные монархи не формальные и диктаторы (то есть форма максимального влияния) -- творят образно, что хотят.
Пока не перейдут грань..

Реформы-то направлены не на концлагеря))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:01

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Все жёстко бьются за посадку пр-та, который не имеет влияния?!))

Тимошенко, начебто, обіцяла парламентську республіку. Як тільки стане Президентом. :)
От так і всі інші. Порошенко, до речі, ніколи не обіцяв, що зменшить свою владу і стане слабким Президентом.
Я теж за парламентську республіку, тільки, розумію, що тоді всім буде керувати Ахметов, якого неможливо переобрати. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:45

  detroytred написав:justit
Ага))
Президент через генпрокурора проверит чиновника, через НГШ командира части, и т.д.
Президент ставит им задачи и должен добиваться выполнения.
Президент ставит задачи министрам, кабину и некоторым службам.
Они вниз по цепочке.

Какие рычаги воздействия на жильца у главы ОСББ?

В 99% случаев - жилец и глава ОСББ являются равноправными совладельцами.
Любые действия глава ОСББ принимает только по решению собрания(ему делегированы эти права собранием указаны в статуте).
- ОНИ РАВНОПРАВНЫ.
- Если председатель лицо наёмное - собрание, вправе в любой момент отказаться от его услуг.
В Украине по заявленным вами проблемам: НЕТ работы ст. 1 Конституции Украины.
- Достигается это "коррупционным путём".
В результате "конторы смотрящих" - плодятся бесполым образом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:50

  detroytred написав:lapay
Вообще-то бытует представление, что абсолютные монархи не формальные и диктаторы (то есть форма максимального влияния) -- творят образно, что хотят.
Пока не перейдут грань..

Реформы-то направлены не на концлагеря))

Вам сколько уже объясняют, что "В Украине работает только царь".
- Бороться с экономическим криминалом отказался ещё Кравчук!
Отсюда он сросся с госстуктурами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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