lapay
А Вас не смущает избирательность этого забивания?
И если забивают, то зачем кума-то на ГП ставить?
Или сослуживца своего главы аппарата на судовую?
Все жёстко бьются за посадку пр-та, который не имеет влияния?!))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 гру, 2018 16:37
lapay
А Вас не смущает избирательность этого забивания?
И если забивают, то зачем кума-то на ГП ставить?
Или сослуживца своего главы аппарата на судовую?
Все жёстко бьются за посадку пр-та, который не имеет влияния?!))
Додано: Нед 23 гру, 2018 16:42
lapay
Вообще-то бытует представление, что абсолютные монархи не формальные и диктаторы (то есть форма максимального влияния) -- творят образно, что хотят.
Пока не перейдут грань..
Реформы-то направлены не на концлагеря))
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:01
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Тимошенко, начебто, обіцяла парламентську республіку. Як тільки стане Президентом.
От так і всі інші. Порошенко, до речі, ніколи не обіцяв, що зменшить свою владу і стане слабким Президентом.
Я теж за парламентську республіку, тільки, розумію, що тоді всім буде керувати Ахметов, якого неможливо переобрати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:45
В 99% случаев - жилец и глава ОСББ являются равноправными совладельцами.
Любые действия глава ОСББ принимает только по решению собрания(ему делегированы эти права собранием указаны в статуте).
- ОНИ РАВНОПРАВНЫ.
- Если председатель лицо наёмное - собрание, вправе в любой момент отказаться от его услуг.
В Украине по заявленным вами проблемам: НЕТ работы ст. 1 Конституции Украины.
- Достигается это "коррупционным путём".
В результате "конторы смотрящих" - плодятся бесполым образом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:50
Вам сколько уже объясняют, что "В Украине работает только царь".
- Бороться с экономическим криминалом отказался ещё Кравчук!
Отсюда он сросся с госстуктурами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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