lapay
А Вас не смущает избирательность этого забивания?
И если забивают, то зачем кума-то на ГП ставить?
Или сослуживца своего главы аппарата на судовую?
Все жёстко бьются за посадку пр-та, который не имеет влияния?!))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 гру, 2018 16:37
lapay
А Вас не смущает избирательность этого забивания?
И если забивают, то зачем кума-то на ГП ставить?
Или сослуживца своего главы аппарата на судовую?
Все жёстко бьются за посадку пр-та, который не имеет влияния?!))
Додано: Нед 23 гру, 2018 16:42
lapay
Вообще-то бытует представление, что абсолютные монархи не формальные и диктаторы (то есть форма максимального влияния) -- творят образно, что хотят.
Пока не перейдут грань..
Реформы-то направлены не на концлагеря))
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:01
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Тимошенко, начебто, обіцяла парламентську республіку. Як тільки стане Президентом.
От так і всі інші. Порошенко, до речі, ніколи не обіцяв, що зменшить свою владу і стане слабким Президентом.
Я теж за парламентську республіку, тільки, розумію, що тоді всім буде керувати Ахметов, якого неможливо переобрати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:45
В 99% случаев - жилец и глава ОСББ являются равноправными совладельцами.
Любые действия глава ОСББ принимает только по решению собрания(ему делегированы эти права собранием указаны в статуте).
- ОНИ РАВНОПРАВНЫ.
- Если председатель лицо наёмное - собрание, вправе в любой момент отказаться от его услуг.
В Украине по заявленным вами проблемам: НЕТ работы ст. 1 Конституции Украины.
- Достигается это "коррупционным путём".
В результате "конторы смотрящих" - плодятся бесполым образом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:50
Вам сколько уже объясняют, что "В Украине работает только царь".
- Бороться с экономическим криминалом отказался ещё Кравчук!
Отсюда он сросся с госстуктурами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 23 гру, 2018 18:39
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Президент министру, министр секретарю , секретарь главе горадминистрации, глава начальнику сектора икс, начальник сектора клерку (бабушке), клерк выполняет работу полгода ибо это очень сложно все....
Или ибо "да кто пойдёт на такую зарплату"
Далее доклад наверх по цепочке.
Итого прошло полгода.
И имеем завал.
"А других солдат у меня для Вас товарищ Жуков нет" (с)
Вы же сами удачных примеров из жизни привели совсем ничего.
Я вообще из не видел, удачных.
Выход?
Другой президент?
Так меняли много раз.
Другие чиновники?
Где их взять?
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:04
justit
Стоп.
У нас разные взгляды по имеющейся картинке. Мы по-разному видим процессы, связи.
О каком решении тогда может идти речь?))
Как мы додисеутировались с Мортимером когда-то давно, для решения нужны рычаги-власть.
Мортимер так прямо и писал - сначала захватить власть))
Рычаги у власти...
Предложение решения властям?
Это второстепенно.
Велосипеды изобретены и обкатаны на практике. Приспосабливай под свои условия подходящую модель и вперёд.
Где реально хотят, там берут и делают...
Отцы-основатели реально захотели -- сделали.
Польские власти захотели -- сделали.
Китайцы захотели ...
Понятно, что необходимы и объективные факторы.
Но они есть всегда.
Вопрос в их величине, силе.
Там, где процессу способствуют ещё и действующие на момент сильнейшие объективные факторы, там огромнейший результат.
При слабых -- результат пониже.
Но нызенько-нызенько -- это только там, где власти лишь изображают желание.
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:15
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Стран, где захотели и сделали - меньше чем тех, где не сделали.
Мы в другой лиге игроки
Я - ничего подобного не сделал, соответственно не имею морального права у кого-то требовать: "Ну ка сделай!"
А многие ли тут сделали что-то кроме бла бла бла?
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