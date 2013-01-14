Додано: Нед 23 гру, 2018 19:59

justit

Это требования не от себя и не с потолка, это требования, обозначенные в должностных обязанностях на каждую посаду.

И эту посаду лицо приняло добровольно и обещало...



Разница между пересичным должностным лицом и можновладцями, как должностными лицами в том, что когда мне для выполнения должностных обязанностей нужен положенные по обеспечению комп, принтер, инструменты, форма и время, больше служебного, то меня ставят перед выбором: или выполняй обязанности ( и я за свои покупаю вплоть до формы и по ночам работаю забесплатно), или освобождай место, или просто фанат любимой профессии и делает всё без давления.

При этом ещё и оплату задерживают, квартир., пайковые не платят.



А можновладци при невыполненных уходят на каникулы, вовсе не являются на рабочее место, получают все выплаты и левые доходы (сверхдоходы!!!!!) и т.д. -- и при этом свои должностные обязанности выполняют низкокачественно (результат за окошком).





Проще -- у пересичного - есть ответственность; у можновладця -- очень малая.



Да, забыл, если у пересичного недостача (даже по объект. причинам), то он будет выплачивать... Да еще оптику в 5 кратном размере, ... в 10-Ом.



Как выплпчивают ущерб сожновладци Вы знаете.



З.Ы. я же говорю - разное виденье картинки.



Можновладци пользуются безответственностью. Поэтому я утверждаю -- главное наличие у них желания. Реального.