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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4133413441354136
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:12

Вы сделали!!!
Вы делегировали им право на должность. И они не просто согласились, а доказывали, что самые достойные, и обещали.

Поэтому имеете полное право требовать. Как выполнения качественного обязанностей, так и обещаний.

Можновладець получил все выплаты...

Занял место, посаду. То есть отстранил от возможности более достойного.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:20

)))))
Я убедил))

У кого в руках инструменты влияния?

Вы не поняли, как и ...
Я не убеждаю, я делюсь с Вами своим мнением о виденье картинки.
Также, как и Вы своим, аргументируя мне.
Данная форма -- как метод убеждения - ниже плинтуса.

Кого тут на форуме хоть одного в чем-то убедили кто-то когда-то?!))))))))

З.Ы. Вы тоже решили потроллить?
Вместо аргументации своего мнения.
Так лучше бы просто прекратили обсуждение и всё.

Убедил досточное количество людей ... перемены))))))))))
detroytred
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