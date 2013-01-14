Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вы не поняли, как и ... Я не убеждаю, я делюсь с Вами своим мнением о виденье картинки. На форуме в данной ветке с посещаемостью... Также, как и Вы своим, аргументируя мне. Данная форма -- как метод убеждения - ниже плинтуса.
Кого тут на форуме хоть одного в чем-то убедили кто-то когда-то?!))))))))
И теми, кто взял на себя все Права "Работать" в Украине. Результат деградации при разрушении науки, образования, производства, энергетики,... - Украины. "Переходном периоде" - и истоках происхождения капитала. Доверии населения к финансовой, экономической, политической, оборонной,.. - политике Воров, что приватизировали власть в Украине. А так же международными перспективами в свете США - Китай. Типа "Будапештский меморандум" и сегодняшнее состояние дел с Агрессией РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Кудрявый Разве что дополню: 1. «Углубление разделения труда в замкнутой системе ограниченно размерами рынка». с (А. Смит) 2. международная торговля способствует углублению разделения труда, при этом меняя межотраслевой баланс взаимодействующих систем разделения труда.
То есть у нас произошло закономерное смещение межотраслевого баланса. После расширения рынка (интеграции с рашкой на новых условиях, интеграции с другими рынками, в том числе и после новых условий ВТО).
Закономерный процесс. А, по-Вашему, злобные паханы)) лишь извлекли во время этого процесса наибольшие барыши ...за счёт гос. и общ. средств.
Хоть сам процесс неизбежен, но провести его иначе, по другим правилам, с другим результатом - было им по силам. Это была их прямая функциональная обязанность, как можновладцив. Но они лишь набили свои карманы хатынками и т.п.