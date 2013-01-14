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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4133413441354136
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:20

)))))
Верно?))

У кого в руках инструменты влияния на людей?

Вы не поняли, как и ...
Я не убеждаю, я делюсь с Вами своим мнением о виденье картинки. На форуме в данной ветке с посещаемостью...
Также, как и Вы своим, аргументируя мне.
Данная форма -- как метод убеждения - ниже плинтуса.

Кого тут на форуме хоть одного в чем-то убедили кто-то когда-то?!))))))))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:00

detroytred
На все процессы необходимо смотреть через:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 0%A2%D0%9E
2. https://korrespondent.net/business/3668 ... ya-ukrainy
3. http://old.istl.org.ua/index.php?option ... Itemid=294
4. https://zn.ua/ECONOMICS/ukraina_i_vsemi ... inusy.html
5. https://zn.ua/POLITICS/chlenstvo_ukrain ... akter.html

И теми, кто взял на себя все Права "Работать" в Украине.
Результат деградации при разрушении науки, образования, производства, энергетики,... - Украины. "Переходном периоде" - и истоках происхождения капитала. Доверии населения к финансовой, экономической, политической, оборонной,.. - политике Воров, что приватизировали власть в Украине.
А так же международными перспективами в свете США - Китай.
Типа "Будапештский меморандум" и сегодняшнее состояние дел с Агрессией РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:18

Кудрявый
Разве что дополню:
1. «Углубление разделения труда в замкнутой системе ограниченно размерами рынка». с (А. Смит)
2. международная торговля способствует углублению разделения труда, при этом меняя межотраслевой баланс взаимодействующих систем разделения труда.

То есть у нас произошло закономерное смещение межотраслевого баланса.
После расширения рынка (интеграции с рашкой на новых условиях, интеграции с другими рынками, в том числе и после новых условий ВТО).

Закономерный процесс.
А, по-Вашему, злобные паханы)) лишь извлекли во время этого процесса наибольшие барыши ...за счёт гос. и общ. средств.

Хоть сам процесс неизбежен, но провести его иначе, по другим правилам, с другим результатом - было им по силам. Это была их прямая функциональная обязанность, как можновладцив.
Но они лишь набили свои карманы хатынками и т.п.
detroytred
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  #<1 ... 4133413441354136
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