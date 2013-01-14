Додано: Пон 24 гру, 2018 11:51

detroytred

Как пример я хотел бы Вам напомнить "уголовную статью Охрименко"

- И за что он её "поймал"?

- Кто курировал и и кормиться с "этих процессов"?



Ну и чисто от себя, что Вы заканчивали со флудом: усё давно расписано.

Только Украина уже давно в 98 прошла "точку невозврата" в экономике. И её насильно погружают в болото, разрушают остатки Государства.



Внутренние экономические связи благодаря "правильной" финансовой политики.

- Накопления Капитала путём вывода и концентрации прибыли за пределами Украины.(офшоры)

- физической ликвидации конкурентноспособных отраслей производства, науки, образования,... - населения в конце концов.(Крым и Донбасс есть малая доля этих процессов)

- Я Вам уже конкретными свидетельствами здесь подтвердил: Что не смотря на громкие заявления, направления, принятые Законы,... - процесс в геометрической прогрессии на том же Донбассе(не оккупированной части) идёт в ... по той же "картине" с оккупированной частью.

О процессах что называют и подразумевают "восстановлении" даже не ведётся речь!

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.