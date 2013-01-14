Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вы не поняли, как и ... Я не убеждаю, я делюсь с Вами своим мнением о виденье картинки. На форуме в данной ветке с посещаемостью... Также, как и Вы своим, аргументируя мне. Данная форма -- как метод убеждения - ниже плинтуса.
Кого тут на форуме хоть одного в чем-то убедили кто-то когда-то?!))))))))
И теми, кто взял на себя все Права "Работать" в Украине. Результат деградации при разрушении науки, образования, производства, энергетики,... - Украины. "Переходном периоде" - и истоках происхождения капитала. Доверии населения к финансовой, экономической, политической, оборонной,.. - политике Воров, что приватизировали власть в Украине. А так же международными перспективами в свете США - Китай. Типа "Будапештский меморандум" и сегодняшнее состояние дел с Агрессией РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Кудрявый Разве что дополню: 1. «Углубление разделения труда в замкнутой системе ограниченно размерами рынка». с (А. Смит) 2. международная торговля способствует углублению разделения труда, при этом меняя межотраслевой баланс взаимодействующих систем разделения труда.
То есть у нас произошло закономерное смещение межотраслевого баланса. После расширения рынка (интеграции с рашкой на новых условиях, интеграции с другими рынками, в том числе и после новых условий ВТО).
Закономерный процесс. А, по-Вашему, злобные паханы)) лишь извлекли во время этого процесса наибольшие барыши ...за счёт гос. и общ. средств.
Хоть сам процесс неизбежен, но провести его иначе, по другим правилам, с другим результатом - было им по силам. Это была их прямая функциональная обязанность, как можновладцив. Но они лишь набили свои карманы хатынками и т.п.
detroytred написав:Кудрявый Разве что дополню: 1. «Углубление разделения труда в замкнутой системе ограниченно размерами рынка». с (А. Смит) 2. международная торговля способствует углублению разделения труда, при этом меняя межотраслевой баланс взаимодействующих систем разделения труда.
То есть у нас произошло закономерное смещение межотраслевого баланса. После расширения рынка (интеграции с рашкой на новых условиях, интеграции с другими рынками, в том числе и после новых условий ВТО).
Закономерный процесс. А, по-Вашему, злобные паханы)) лишь извлекли во время этого процесса наибольшие барыши ...за счёт гос. и общ. средств.
Хоть сам процесс неизбежен, но провести его иначе, по другим правилам, с другим результатом - было им по силам. Это была их прямая функциональная обязанность, как можновладцив. Но они лишь набили свои карманы хатынками и т.п.
Вами высказано достаточно "просто". Процесс куда циничен и более объёмный с торговлей землёй, населёнными пунктами, городами. - Это ни есть "их прямая функциональная обязанность" - Именно по этой причине "чужих" не пускают в пример "Криворожсталь" - Но самое главное и "СВОИМ НЕ ДАЮТ". - Между Ворами давно всё расписано и поделено: с городами и сёлами.(всё где есть или могут быть "деньги") - Результат полная деградация, стогнация, бег капитала, населения,....
В 95 была разработана иная модель: "Хоть сам процесс неизбежен, но провести его иначе, по другим правилам, с другим результатом - было им по силам." - И вот с этого момента "полетели головы по ВЗРОСЛОМУ". - Именно это исключает на сегодня иную модель восстановления Украины, кроме "Савченко" и они это прекрасно понимают.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred Как пример я хотел бы Вам напомнить "уголовную статью Охрименко" - И за что он её "поймал"? - Кто курировал и и кормиться с "этих процессов"?
Ну и чисто от себя, что Вы заканчивали со флудом: усё давно расписано. Только Украина уже давно в 98 прошла "точку невозврата" в экономике. И её насильно погружают в болото, разрушают остатки Государства.
Внутренние экономические связи благодаря "правильной" финансовой политики. - Накопления Капитала путём вывода и концентрации прибыли за пределами Украины.(офшоры) - физической ликвидации конкурентноспособных отраслей производства, науки, образования,... - населения в конце концов.(Крым и Донбасс есть малая доля этих процессов) - Я Вам уже конкретными свидетельствами здесь подтвердил: Что не смотря на громкие заявления, направления, принятые Законы,... - процесс в геометрической прогрессии на том же Донбассе(не оккупированной части) идёт в ... по той же "картине" с оккупированной частью. О процессах что называют и подразумевают "восстановлении" даже не ведётся речь!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться, предостерегает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация", - заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью, опубликованном в понедельник, 24 декабря, в немецком издании Neue Osnabrücker Zeitung. https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D0%B ... a-46850232
европейцы борются за укр. рабочие руки, оказавшиеся не нужными на родине.
В Польше обеспокоены возможным оттоком украинских гастарбайтеров в Германию
Если в Германии примут закон об иммиграции, предусматривающий отмену приоритета для граждан Германии и других стран Евросоюза при приеме на работу, польский рынок труда покинут полмиллиона украинцев В Польше обеспокоены возможным оттоком украинских гастарбайтеров в Германию
19yuriy91 написав:сам петро заявляет об угрозе вторжения.
Чем больше угроза вторжения или разговоров о вторжении, тем более шансов у Порошенко на выборах, следующие три месяца будут наполнены сообщениями о тысяче танков с включенными моторами, десантные самолеты с уже крутящимися пропеллерами, большая надежда что большего ничего не придумают, хотя уверен, что некоторые политтехнологи уже нашептывают на ухо Петру Алексеевичу более тяжелые варианты, надеюсь он их не послушает.
19yuriy91 написав:сам петро заявляет об угрозе вторжения
на фоне алкоголизма это не удивительно...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
freeze Прикол в том, что даже наличие реальной угрозы вторжения тоже на руку действующему.
Реальная угроза зависит исключительно от кого?)) Вот и получается, как Вы часто упоминали, дыбылызм со стороны рфвлади. Если начнут или осуществят реальную угрозу, то подыграют действующей власти. Вместо заявляемого мема о *хотят дождаться прихода пророссийских кандидатов*.