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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4134413541364137>
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:20

)))))
Верно?))

У кого в руках инструменты влияния на людей?

Вы не поняли, как и ...
Я не убеждаю, я делюсь с Вами своим мнением о виденье картинки. На форуме в данной ветке с посещаемостью...
Также, как и Вы своим, аргументируя мне.
Данная форма -- как метод убеждения - ниже плинтуса.

Кого тут на форуме хоть одного в чем-то убедили кто-то когда-то?!))))))))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:00

detroytred
На все процессы необходимо смотреть через:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 0%A2%D0%9E
2. https://korrespondent.net/business/3668 ... ya-ukrainy
3. http://old.istl.org.ua/index.php?option ... Itemid=294
4. https://zn.ua/ECONOMICS/ukraina_i_vsemi ... inusy.html
5. https://zn.ua/POLITICS/chlenstvo_ukrain ... akter.html

И теми, кто взял на себя все Права "Работать" в Украине.
Результат деградации при разрушении науки, образования, производства, энергетики,... - Украины. "Переходном периоде" - и истоках происхождения капитала. Доверии населения к финансовой, экономической, политической, оборонной,.. - политике Воров, что приватизировали власть в Украине.
А так же международными перспективами в свете США - Китай.
Типа "Будапештский меморандум" и сегодняшнее состояние дел с Агрессией РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:18

Кудрявый
Разве что дополню:
1. «Углубление разделения труда в замкнутой системе ограниченно размерами рынка». с (А. Смит)
2. международная торговля способствует углублению разделения труда, при этом меняя межотраслевой баланс взаимодействующих систем разделения труда.

То есть у нас произошло закономерное смещение межотраслевого баланса.
После расширения рынка (интеграции с рашкой на новых условиях, интеграции с другими рынками, в том числе и после новых условий ВТО).

Закономерный процесс.
А, по-Вашему, злобные паханы)) лишь извлекли во время этого процесса наибольшие барыши ...за счёт гос. и общ. средств.

Хоть сам процесс неизбежен, но провести его иначе, по другим правилам, с другим результатом - было им по силам. Это была их прямая функциональная обязанность, как можновладцив.
Но они лишь набили свои карманы хатынками и т.п.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:30

  detroytred написав:Кудрявый
Разве что дополню:
1. «Углубление разделения труда в замкнутой системе ограниченно размерами рынка». с (А. Смит)
2. международная торговля способствует углублению разделения труда, при этом меняя межотраслевой баланс взаимодействующих систем разделения труда.

То есть у нас произошло закономерное смещение межотраслевого баланса.
После расширения рынка (интеграции с рашкой на новых условиях, интеграции с другими рынками, в том числе и после новых условий ВТО).

Закономерный процесс.
А, по-Вашему, злобные паханы)) лишь извлекли во время этого процесса наибольшие барыши ...за счёт гос. и общ. средств.

Хоть сам процесс неизбежен, но провести его иначе, по другим правилам, с другим результатом - было им по силам. Это была их прямая функциональная обязанность, как можновладцив.
Но они лишь набили свои карманы хатынками и т.п.

Вами высказано достаточно "просто".
Процесс куда циничен и более объёмный с торговлей землёй, населёнными пунктами, городами.
- Это ни есть "их прямая функциональная обязанность"
- Именно по этой причине "чужих" не пускают в пример "Криворожсталь"
- Но самое главное и "СВОИМ НЕ ДАЮТ".
- Между Ворами давно всё расписано и поделено: с городами и сёлами.(всё где есть или могут быть "деньги")
- Результат полная деградация, стогнация, бег капитала, населения,....

В 95 была разработана иная модель:
"Хоть сам процесс неизбежен, но провести его иначе, по другим правилам, с другим результатом - было им по силам."
- И вот с этого момента "полетели головы по ВЗРОСЛОМУ".
- Именно это исключает на сегодня иную модель восстановления Украины, кроме "Савченко" и они это прекрасно понимают.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:51

detroytred
Как пример я хотел бы Вам напомнить "уголовную статью Охрименко"
- И за что он её "поймал"?
- Кто курировал и и кормиться с "этих процессов"?

Ну и чисто от себя, что Вы заканчивали со флудом: усё давно расписано.
Только Украина уже давно в 98 прошла "точку невозврата" в экономике. И её насильно погружают в болото, разрушают остатки Государства.

Внутренние экономические связи благодаря "правильной" финансовой политики.
- Накопления Капитала путём вывода и концентрации прибыли за пределами Украины.(офшоры)
- физической ликвидации конкурентноспособных отраслей производства, науки, образования,... - населения в конце концов.(Крым и Донбасс есть малая доля этих процессов)
- Я Вам уже конкретными свидетельствами здесь подтвердил: Что не смотря на громкие заявления, направления, принятые Законы,... - процесс в геометрической прогрессии на том же Донбассе(не оккупированной части) идёт в ... по той же "картине" с оккупированной частью.
О процессах что называют и подразумевают "восстановлении" даже не ведётся речь!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:21

Конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться, предостерегает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация", - заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью, опубликованном в понедельник, 24 декабря, в немецком издании Neue Osnabrücker Zeitung.
https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D0%B ... a-46850232

России нужен повод для агрессии в Украине, - Волкер
Росії потрібен привід для агресії Більше читайте тут: https://tsn.ua/interview/rosiyi-potribe ... 1458825204

сам петро заявляет об угрозе вторжения.

и ота куйня, что из разных источников о негативных процессах в всу.(или тому есть опровержения? думаю - дыма без огня, уж точно....)

труднообъяснимо с точки обычной логики.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:29

европейцы борются за укр. рабочие руки, оказавшиеся не нужными на родине.

В Польше обеспокоены возможным оттоком украинских гастарбайтеров в Германию

Если в Германии примут закон об иммиграции, предусматривающий отмену приоритета для граждан Германии и других стран Евросоюза при приеме на работу, польский рынок труда покинут полмиллиона украинцев
В Польше обеспокоены возможным оттоком украинских гастарбайтеров в Германию

https://112.ua/mir/v-polshe-obespokoeny ... 74732.html

вот радость реве и тд будет - налогов собрать :mrgreen: с немецких зарплат то поболее будет. :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:35

  19yuriy91 написав:сам петро заявляет об угрозе вторжения.


Чем больше угроза вторжения или разговоров о вторжении, тем более шансов у Порошенко на выборах, следующие три месяца будут наполнены сообщениями о тысяче танков с включенными моторами, десантные самолеты с уже крутящимися пропеллерами, большая надежда что большего ничего не придумают, хотя уверен, что некоторые политтехнологи уже нашептывают на ухо Петру Алексеевичу более тяжелые варианты, надеюсь он их не послушает.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:37

  19yuriy91 написав:сам петро заявляет об угрозе вторжения

на фоне алкоголизма это не удивительно...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:49

freeze
Прикол в том, что даже наличие реальной угрозы вторжения тоже на руку действующему.

Реальная угроза зависит исключительно от кого?))
Вот и получается, как Вы часто упоминали, дыбылызм со стороны рфвлади.
Если начнут или осуществят реальную угрозу, то подыграют действующей власти.
Вместо заявляемого мема о *хотят дождаться прихода пророссийских кандидатов*.


Удивительная ситуация!
detroytred
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