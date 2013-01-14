Додано: Пон 24 гру, 2018 13:14

Юрий91

Я Вам как можно завуалированно отвечу на Ваш вопрос (на хрена ж...).



Потому что по мнению, я считаю, очень высокого класса профессионала в данной сфере - точка невозврата в этой сфере пройдена конкретно в 2008 г.



Потому что поколения...

Потому что, когда он этим начальничкам тыкал в нос, что плоды вы вкусите ещё сами, а не в далёком будущем, они отмалчивались.

Теперь он говорит, что увидите, когда на *верхние* посады придут те, кто сейчас внизу (в том числе о которых упоминала волонтер, указывая, что уходят, а их места занимают ... см. статью).

Только она далеко не всех указала.



А картинка в виде парадов и даже хорошего питания конечно будет, но этого мало...

Там очень глубокая внутренняя проблема.



А можновладцям побоку...

Они считают, что их не коснется.

Хотя подушку безопасности и комфорта они себе обеспечивают, набивая личные закрома.

Поэтому их именно коснется, а ударит по пересичным.