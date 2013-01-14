Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:Конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться, предостерегает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация", - заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью, опубликованном в понедельник, 24 декабря, в немецком издании Neue Osnabrücker Zeitung. https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D0%B ... a-46850232
и ота куйня, что из разных источников о негативных процессах в всу.(или тому есть опровержения? думаю - дыма без огня, уж точно....)
труднообъяснимо с точки обычной логики.
detroytred написав:freeze Прикол в том, что даже наличие реальной угрозы вторжения тоже на руку действующему.
Реальная угроза зависит исключительно от кого?)) Вот и получается, как Вы часто упоминали, дыбылызм со стороны рфвлади. Если начнут или осуществят реальную угрозу, то подыграют действующей власти. Вместо заявляемого мема о *хотят дождаться прихода пророссийских кандидатов*.
Удивительная ситуация!
А что, Крым и Донбасс от оккупации РФ уже освободили? Или я что-то пропустил? Или может быть я далеко от линии ОРДЛО.... ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Кудрявый Имхо. Поскольку что-то часто от разных людей приходится слышать о прохождении точки невозврата, то имею своё виденье-предложение --- не аля Савченко, а любой ценой в ЕС. Любой - именно при условии, что точка пройдена.
19yuriy91 написав:сам петро заявляет об угрозе вторжения.
Чем больше угроза вторжения или разговоров о вторжении, тем более шансов у Порошенко на выборах, следующие три месяца будут наполнены сообщениями о тысяче танков с включенными моторами, десантные самолеты с уже крутящимися пропеллерами, большая надежда что большего ничего не придумают, хотя уверен, что некоторые политтехнологи уже нашептывают на ухо Петру Алексеевичу более тяжелые варианты, надеюсь он их не послушает.
не стал приводить, но и в самой рф есть мнения о возможном вторжении. вопрос, конечно, нахрена оно путену надо. с одной стороны все эти басни про расцвет рос империи сэрэсэр2 и прочее "сэвы" - скорее, для внутреннего потребителя. с другой - кому помешала победоносная? война.
но вернёмся к нашему "барану" - нахрена ж армию снова деградировать? может боится? больше, чем "заклятого врага" кремлёвского.
Kudrjavuy Как я уже указывал, "Геббельсовщина" - сильная ВЕСЧЬ! Её хавают все, буквально не задумываясь. Из вполне нормального человека, после двух недель ... - получается желаемое. А теперь представьте силу насильной геббельсовщины в оккупированных частях? Что сопровождается вооруженным беспределом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:freeze Прикол в том, что даже наличие реальной угрозы вторжения тоже на руку действующему.
Реальная угроза зависит исключительно от кого?)) Вот и получается, как Вы часто упоминали, дыбылызм со стороны рфвлади. Если начнут или осуществят реальную угрозу, то подыграют действующей власти. Вместо заявляемого мема о *хотят дождаться прихода пророссийских кандидатов*.
Удивительная ситуация!
да уж, практически совпадение интересов вовы и пети....
detroytred написав:Кудрявый Имхо. Поскольку что-то часто от разных людей приходится слышать о прохождении точки невозврата, то имею своё виденье-предложение --- не аля Савченко, а любой ценой в ЕС. Любой - именно при условии, что точка пройдена.
Я не вижу малейших результатов. Окромя безвиза. Окромя создания УПЦ. - но это по определению не является епархией Государства.
В то же время Вы сами себе противоречите - А где "Сингапур", "Швейцария",.....?
"Власть" - это всегда насилие, но ... Должны существовать Законы, в подтексте "Право" - чего в Украине официально НЕТ! Хотя есть и была ст.№1 Конституции Украины - А это согласно Вашей трактовке и есть"аля Савченко".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Если честно, то какие то действия путина все больше натягиваются на поддержку Порошенко на выборах. У Вовы смею вас уверить сейчас одни из самых дорогих политтехнологов работают, в том числе и западные, и заявлять в открытую, что он не поддерживает Порошенко на выборах, но при этом зачитывает по бумажке высокие или якобы высокие рейтинги Тимошенко и Зеленского, путин явно топит двух последних.
Хотел бы утопить Порошенко освободил бы моряков и пропустил бы без проблем пару катеров в Азов, снял бы арест с Липецкой фабрики, побазарил бы по телефону с Порошенко, а потом бы ненавязчиво вспомнил о теплой и продуктивной беседе. Все это ему уверен советовали сделать, чтобы сбить рейтинг Порошенко. Но что то мутно все, или топит за Порошенко или впал в маразм.
Юрий91 Я Вам как можно завуалированно отвечу на Ваш вопрос (на хрена ж...).
Потому что по мнению, я считаю, очень высокого класса профессионала в данной сфере - точка невозврата в этой сфере пройдена конкретно в 2008 г.
Потому что поколения... Потому что, когда он этим начальничкам тыкал в нос, что плоды вы вкусите ещё сами, а не в далёком будущем, они отмалчивались. Теперь он говорит, что увидите, когда на *верхние* посады придут те, кто сейчас внизу (в том числе о которых упоминала волонтер, указывая, что уходят, а их места занимают ... см. статью). Только она далеко не всех указала.
А картинка в виде парадов и даже хорошего питания конечно будет, но этого мало... Там очень глубокая внутренняя проблема.
А можновладцям побоку... Они считают, что их не коснется. Хотя подушку безопасности и комфорта они себе обеспечивают, набивая личные закрома. Поэтому их именно коснется, а ударит по пересичным.