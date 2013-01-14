Додано: Пон 24 гру, 2018 13:55

По сути сегодня единственный и самый значительный союзник Путтинга

- ТРАМП

С его политикой с Китаем, КНДР, Сирией, ... экономикой США.

Именно Трамп выбрасывает США и $ из привилегированной степени валюты в ВТО.

При чём без наличия технологических прорывов.

А за счёт ликвидации "конкурентов" - и в первую очередь Украины(надеюсь, что для Вас не открою секрет, что в 91 по наличию ряда стратегических технологий и производств Украина была третьим в мире Государством).



А ведь Сирия когда то то же "процветала".



Афганистан - пустыней сделали ещё при "Золотой Орде"

- это процесс необратимый.



- РФ поднимется, за счёт сохранившихся мощностей, а при восстановлении экономических отношений выстроенных при Союзе... - это и есть их цель.



"Разделяй и властвуй"



К чему Украину разрушили до корней - бегства населения из страны.

Крым, так вообще лёгко захватили...

Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 24 гру, 2018 14:04, всього редагувалось 1 раз.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.