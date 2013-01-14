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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4135413641374138
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:28

freeze
Одно видно из этих всех хитросплетений - банкет за счёт Украины и пересичных.
К тому же не только у этих двоих.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:30

  freeze написав:
detroytred написав:Удивительная ситуация!


Если честно, то какие то действия путина все больше натягиваются на поддержку Порошенко на выборах.
У Вовы смею вас уверить сейчас одни из самых дорогих политтехнологов работают, в том числе и западные, и заявлять в открытую, что он не поддерживает Порошенко на выборах, но при этом зачитывает по бумажке высокие или якобы высокие рейтинги Тимошенко и Зеленского, путин явно топит двух последних.

Хотел бы утопить Порошенко освободил бы моряков и пропустил бы без проблем пару катеров в Азов, снял бы арест с Липецкой фабрики, побазарил бы по телефону с Порошенко, а потом бы ненавязчиво вспомнил о теплой и продуктивной беседе.
Все это ему уверен советовали сделать, чтобы сбить рейтинг Порошенко.
Но что то мутно все, или топит за Порошенко или впал в маразм.

Со стороны:
http://www.sobytiya.info/news/eks-glava ... om-uslovii
Не стоит занижать успехи "Порошенко" на международной арене.
Как я изначально указывал, для Украины это был самый классный министр иностранных дел.
- По сути им он и остался.

НО ..............................................................
- "Бизнес", деньги...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:32

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:freeze
Одно видно из этих всех хитросплетений - банкет за счёт Украины и пересичных.
К тому же не только у этих двоих.


Спасибо, батенька!
На 4138 странице и четыре ГОДА Вы это поняли!
- Поверьте большинство и на это не способны!

Хотя эта концепция была принята в ..92м ГОДУ!
Ваш покорный слуга, от этого отказался.
- В результате Превратился в "Дон Кихота" :(
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 24 гру, 2018 13:36, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:33

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Если честно, то какие то действия путина все больше натягиваются на поддержку Порошенко на выборах.
У Вовы смею вас уверить сейчас одни из самых дорогих политтехнологов работают, в том числе и западные, и заявлять в открытую, что он не поддерживает Порошенко на выборах, но при этом зачитывает по бумажке высокие или якобы высокие рейтинги Тимошенко и Зеленского, путин явно топит двух последних.

Ви як діти, їй богу. Яка війна, тим паче переможна? Поки потоки не добудує, Путін і не рипнеться. Тим більше, від Порошенка в нього стійка печія.
От буде Тимошенко у керма - згадаєте п'ятого, незлим тихим словом... :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:34

Юрий91
Саме так!!!
Казалось бы при наличии такой угрозы эти ... возьмутся за голову и начнут ставить личные интересы хоть немного дальше от приоритета.

А оно вон как.

Если этого волонтера читать между строк (например, зачем она так описывала старого кбр-га и ни слова о заменившем. Или куда пойдёт потом этот новый... Куда подевался старый. И т.д, и т.п.), то видна верхушка айсберга.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:36

lapay
Вы и впрямь не поняли о чем написал freeze?
Или ломаете комедию?))

Смысл?
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:39

  detroytred написав:lapay
Вы и впрямь не поняли о чем написал freeze?
Или ломаете комедию?))

Смысл?

Это ни что более, как "Процесс".

Правильно расставляйте приоритеты.

Суть я излагал уже трижды.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:55

По сути сегодня единственный и самый значительный союзник Путтинга
- ТРАМП
С его политикой с Китаем, КНДР, Сирией, ... экономикой США.
Именно Трамп выбрасывает США и $ из привилегированной степени валюты в ВТО.
При чём без наличия технологических прорывов.
А за счёт ликвидации "конкурентов" - и в первую очередь Украины(надеюсь, что для Вас не открою секрет, что в 91 по наличию ряда стратегических технологий и производств Украина была третьим в мире Государством).

А ведь Сирия когда то то же "процветала".

Афганистан - пустыней сделали ещё при "Золотой Орде"
- это процесс необратимый.

- РФ поднимется, за счёт сохранившихся мощностей, а при восстановлении экономических отношений выстроенных при Союзе... - это и есть их цель.

"Разделяй и властвуй"

К чему Украину разрушили до корней - бегства населения из страны.
Крым, так вообще лёгко захватили...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 24 гру, 2018 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:02

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Вы и впрямь не поняли о чем написал freeze?

Та що там розуміти - черговий варіант теорії змов. Нецікаво, тому що фентезі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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