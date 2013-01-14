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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 гру, 2018 15:02
freeze написав:
detroytred написав:Удивительная ситуация!
Если честно, то какие то действия путина все больше натягиваются на поддержку Порошенко на выборах.
У Вовы смею вас уверить сейчас одни из самых дорогих политтехнологов работают, в том числе и западные, и заявлять в открытую, что он не поддерживает Порошенко на выборах, но при этом зачитывает по бумажке высокие или якобы высокие рейтинги Тимошенко и Зеленского, путин явно топит двух последних.
Почему топит?
У нас мало любителей путина? Считающих, что нужно восстановить связи с РФ по всем направлениям?
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Додано: Пон 24 гру, 2018 15:05
Starikan написав: detroytred написав:
Кудрявый
Имхо. Поскольку что-то часто от разных людей приходится слышать о прохождении точки невозврата, то имею своё виденье-предложение --- не аля Савченко, а любой ценой в ЕС.
Любой - именно при условии, что точка пройдена.
От нас тут мало что зависит, даже если мы за ценой не постоим (плохо понимаю, о какой цене идет речь).
О ликвидации образования, технологий, промышленности, экономики, населения,...
Starikan написав: freeze написав:
detroytred написав:Удивительная ситуация!
Если честно, то какие то действия путина все больше натягиваются на поддержку Порошенко на выборах.
У Вовы смею вас уверить сейчас одни из самых дорогих политтехнологов работают, в том числе и западные, и заявлять в открытую, что он не поддерживает Порошенко на выборах, но при этом зачитывает по бумажке высокие или якобы высокие рейтинги Тимошенко и Зеленского, путин явно топит двух последних.
Почему топит?
У нас мало любителей путина? Считающих, что нужно восстановить связи с РФ по всем направлениям?
Это как раз комент для Вас, как коренного харьковчанина о "фото", и прошедших изменениях за 4 года.
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Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Пон 24 гру, 2018 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 15:07
Kudrjavuy написав: Starikan написав: detroytred написав:
Кудрявый
Имхо. Поскольку что-то часто от разных людей приходится слышать о прохождении точки невозврата, то имею своё виденье-предложение --- не аля Савченко, а любой ценой в ЕС.
Любой - именно при условии, что точка пройдена.
От нас тут мало что зависит, даже если мы за ценой не постоим (плохо понимаю, о какой цене идет речь).
О ликвидации образования, технологий, промышленности, экономики, населения,...
Пусть ответит автор видения.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 16:00
lapay
А теория змов каким боком?))
Указывалось о риторике ПАПа об угрозе нападения.
А Вы freeze - *Ви як дити... Яка вийна...*
Вы это насчёт як дети должны были ПАПу адресовать.
Не понимаю))
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Додано: Пон 24 гру, 2018 16:04
Старикан
Именно так. Ценой в данном направлении.
Конечно не ликвидацией, а просто существенной подвижкой с нашей стороны по всем вопросам.
Образно - пусть хоть всю землю забирают.
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