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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 41374138413941404141>
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:02

  freeze написав:
detroytred написав:Удивительная ситуация!

Если честно, то какие то действия путина все больше натягиваются на поддержку Порошенко на выборах.
У Вовы смею вас уверить сейчас одни из самых дорогих политтехнологов работают, в том числе и западные, и заявлять в открытую, что он не поддерживает Порошенко на выборах, но при этом зачитывает по бумажке высокие или якобы высокие рейтинги Тимошенко и Зеленского, путин явно топит двух последних.

Почему топит?
У нас мало любителей путина? Считающих, что нужно восстановить связи с РФ по всем направлениям?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:05

  Starikan написав:
  detroytred написав:Кудрявый
Имхо. Поскольку что-то часто от разных людей приходится слышать о прохождении точки невозврата, то имею своё виденье-предложение --- не аля Савченко, а любой ценой в ЕС.
Любой - именно при условии, что точка пройдена.

От нас тут мало что зависит, даже если мы за ценой не постоим (плохо понимаю, о какой цене идет речь).

О ликвидации образования, технологий, промышленности, экономики, населения,...
  Starikan написав:
  freeze написав:
detroytred написав:Удивительная ситуация!

Если честно, то какие то действия путина все больше натягиваются на поддержку Порошенко на выборах.
У Вовы смею вас уверить сейчас одни из самых дорогих политтехнологов работают, в том числе и западные, и заявлять в открытую, что он не поддерживает Порошенко на выборах, но при этом зачитывает по бумажке высокие или якобы высокие рейтинги Тимошенко и Зеленского, путин явно топит двух последних.

Почему топит?
У нас мало любителей путина? Считающих, что нужно восстановить связи с РФ по всем направлениям?

Это как раз комент для Вас, как коренного харьковчанина о "фото", и прошедших изменениях за 4 года.

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Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 24 гру, 2018 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:07

  Kudrjavuy написав:
  Starikan написав:
  detroytred написав:Кудрявый
Имхо. Поскольку что-то часто от разных людей приходится слышать о прохождении точки невозврата, то имею своё виденье-предложение --- не аля Савченко, а любой ценой в ЕС.
Любой - именно при условии, что точка пройдена.
От нас тут мало что зависит, даже если мы за ценой не постоим (плохо понимаю, о какой цене идет речь).
О ликвидации образования, технологий, промышленности, экономики, населения,...

Пусть ответит автор видения.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:00

lapay
А теория змов каким боком?))

Указывалось о риторике ПАПа об угрозе нападения.
А Вы freeze - *Ви як дити... Яка вийна...*

Вы это насчёт як дети должны были ПАПу адресовать.

Не понимаю))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:04

Старикан
Именно так. Ценой в данном направлении.
Конечно не ликвидацией, а просто существенной подвижкой с нашей стороны по всем вопросам.

Образно - пусть хоть всю землю забирают.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:15

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Указывалось о риторике ПАПа об угрозе нападения.
А Вы freeze - *Ви як дити... Яка вийна...*

Вы это насчёт як дети должны были ПАПу адресовать.

Не понимаю))

Про війну розмови йдуть з 2014 року. Де вона - велика війна? Нема і не буде, бо запоребрикові не повні ідіоти. Зараз починають розганяти рашапропаганду, що війна вигідна Порошенко, щоб не було виборів.
І це не дивлячись на Указ про дату виборів, обмеженість ВС, і т.д. Чиста маячня/теорія змов.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:30

  lapay написав:Зараз починають розганяти рашапропаганду, що війна вигідна Порошенко


Чай по всем веткам разгоняет, что война на пороге, война вещь серьезная, и комик не может поэтому быть президентом. Вроде Чай зарекомендовал себя ранее патриотом, хотя сейчас массово в СМИ разгоняется тема, кто против Порошенко, тот скрытый агент путина.
Может Чай тоже, конечно. скрытый агент, раз нагнетает военную угрозу.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:37

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Чай по всем веткам разгоняет, что война на пороге, война вещь серьезная, и комик не может поэтому быть президентом. Вроде Чай зарекомендовал себя ранее патриотом, хотя сейчас массово в СМИ разгоняется тема, кто против Порошенко, тот скрытый агент путина.
Может Чай тоже, конечно. скрытый агент, раз нагнетает военную угрозу.

Та пофігу, хто що розганяє. Є прогнози, є їх реалізація. У цього прогноза реалізація майже нульова. Путін не піде на повномасштабний конфлікт, Порошенко тим паче. І вибори ніхто не відминить, а про підримку Путіним Порошенко взагалі...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:39

lapay
Так ПАП!!! говорит об угрозе!
ПАП!!!
А Вы нам объясняете))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:45

  lapay написав:Путін не піде на повномасштабний конфлікт, Порошенко тим паче. І вибори ніхто не відминить,


Раз уж сама тетушка Меркель попросила, да Курт Волкер предупредил про выборы, то согласен, почти наверняка выборы будут в срок.
Но военная риторика у Порошенко будет определяющей темой ближайших трех месяцев.
Вангую, что и на рождественском и новогоднем обращении будет акцент на угрозу нападения, понятно что комик не потянет отразить угрозу, женщины не смогут, только мужчины серьезного вида смогут.
Эта тема верная, работал бы я в штабе Порошенко, тоже советовал бы ему так делать.
freeze
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