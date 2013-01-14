|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 гру, 2018 16:46
lapay
Вы точно не прикалываетесь?
Какая теория змов, когда выводы делаются из фактов.
О том, что действия вована играют больше на руку пр-ту.
Ну и естественно, что дальнейшее - лишь предположение - о договоренностях. Как минимум, по умолчанию. То есть они друг другу взаимовыгодны.
Пока никто не утверждает о факте змови.
Пока лишь налицо факт странности ситуации.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20696
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 2790 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 16:46
detroytred написав:
Так ПАП!!! говорит об угрозе!
ПАП!!!
А Вы нам объясняете))
Цікаво - а як інакше? ВС ввів, а загрози немає, для чого ж тоді вводив?
Нє, на якщо Ви досі сліпо вірите в усе, що кажуть політики...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6227
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 930 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 16:49
lapay
* Та пофігу, хто що розганяє. Є прогнози, є їх реалізація. У цього прогноза реалізація майже нульова. * (c)
Так о том и речь!
Но влада разгоняет эту угрозу.
Предмет дискуссии между нами не угроза))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20696
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 2790 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 16:51
lapay
Точно троллите))
О вводил ВС уже опираясь на наличие угрозы. Понятно, что якобы угрозы, как Вы указывали.
Но предмет-то другой.
А Вы упорно в сторону ...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20696
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 2790 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 16:52
detroytred написав:
Какая теория змов, когда выводы делаются из фактов.
О том, что действия вована играют больше на руку пр-ту.
Вован грає на свій рейтинг - його дії підтримали 93% опитаних. Менш за все він думав про рейтинг Порошенко, який, до речі, майже не зріс.
Вони послідовно роблять анексію Азовського моря, ми намагаємось протидіяти. Якщо хтось там бачить щось ще, крім цього - це його особисті проблеми.
Особисто мені по-барабану яка теорія - проста чи з категорії змов, просто другі практично ніколи не дають правильних передбачень, тому їм місце на смітнику.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6227
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 930 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 16:52
detroytred написав:
О вводил ВС уже опираясь на наличие угрозы. Понятно, что якобы угрозы, как Вы указывали.
По факту агресії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6227
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 930 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 16:56
lapay
Ошибка. Майже не зрис...
Да если бы не военная риторика, то он бы упал...
То есть она компенсировала.
А вован подтягиванием ни на что не влияющих пару сотен танков и пр. лишь играет наруку.
И конфликтом с моряками сыграл.
И риторикой о невосприятии ПАПа тоже.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20696
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 2790 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 16:58
Вы выступление в Раде смотрели...
Там упор был на инфо от МО о стягиваемых новых силах, а не на морскую агрессию (с тройкой малых плавсредств).
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20696
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 2790 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 17:04
lapay
А подождать тройку месяцев и потом реагировать на наши корабли вован не мог?
Пропускал-пропускал и иного момента для увеличения действий по *аннексии Аз. моря* не выбрал))
З.Ы. тогда нужно признавать, что ЮВТ отнюдь не прорашенская.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20696
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 2790 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 17:10
detroytred написав:
Да если бы не военная риторика, то он бы упал...
То есть она компенсировала.
Ну, не фантазуйте. В нього стабільні фанати, в тому числі і я.
detroytred написав:
А вован подтягиванием ни на что не влияющих пару сотен танков и пр. лишь играет наруку.
И конфликтом с моряками сыграл.
И риторикой о невосприятии ПАПа тоже.
Так він же все одно програє, рейтинги не перестрибнеш. А то вийде в Путіна, як в нас з Трампом - Юля не захоче з ним дружити.
detroytred написав:
Там упор был на инфо от МО о стягиваемых новых силах, а не на морскую агрессию (с тройкой малых плавсредств)
Без агресії на морі ніхто б на позачергову сесію не зібрався б. Для ВС на всій території, чи, навіть на прикордонних областях, треба якісь підстави - ворожі наміри агресора.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6227
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 930 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|14855
|
|
|183
|83133
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|5694
|
|