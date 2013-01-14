Він в перший раз лоханувся - пропустив. Другої помилки не повинно було бути.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 гру, 2018 17:12
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Він в перший раз лоханувся - пропустив. Другої помилки не повинно було бути.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 24 гру, 2018 17:16
lapay
По-моему, это Вы фантазируете о стабильных фанатах в ТАКОМ количестве.
По поводу остального -- Вы опять ушли в сторону от сути.
Аргументируя к очевидностям ... но не имеющих отношения.
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