Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение", производящее стволы для различных видов оружия, в 2015-2016 годах проводило махинации с государственным оборонным заказом. Об этом в статье для "Украинской правды" пишет председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.
"После агрессии на Донбассе предприятие получило новые контракты от государства и новое руководство. В структуре КБ "Артвооружение" появился бизнесмен из-за системы - молодой энергичный управленец Вадим Штепенко, который за два года получил должность директора бюро", - говорится в тексте. Штепенко возглавлял КБ "Артвооружение" полтора года.
Отмечается, что "Артиллерийское вооружение" получило государственный заказ на создание пушек для танков и минометов.
"В целом деньги из оборонного контракта тратились по двум схемам. Первая заключалась в продаже подержанных товаров как новых другим государственным заводам. Вторая - в завышенной цене при закупке запчастей", - говорится в тексте.
Так, в конце 2015 года между КБ "Артвооружение" и харьковским заводом им. В.А. Малышева, который специализируется на изготовлении танков, было заключено соглашение на поставку артиллерийских систем и танковых стволов для вооруженных сил.
В общем завод Малышева уплатил 27,5 миллиона гривен за якобы новенькие стволы, которые якобы в том же году изготовило конструкторское бюро.
"Но на арене появилось третье государственное предприятие - Киевский бронетанковый завод. Последний продал "Артвооружению" советские ржавые стволы, которые десятилетиями ждали своего часа. После чистки ржавчины, небольшой покраски и подделки документов, как установили потом следователи, старые стволы и отгрузили в Харьков с приставкой "новые". Фактически из 27,5 миллионов почти половина была уплачена за воздух", - пишет автор.
Кроме того, в течение 2016 года КБ "Артвооружение" заключило ряд соглашений с частными фирмами, в частности, с Торговым домом "Укрспецпром" на поставку различных труб, трансформаторов и запчастей.
"После внутреннего аудита, проведенного службой безопасности "Укроборонпрома", данным сотрудничеством заинтересовались сразу и детективы НАБУ, и уже упомянутые следователи полиции. По версии следствия "Артвооружение" получило убытков на 2,6 миллиона гривен", - говорится в тексте.
Так, конструкторское бюро переплатило 1,4 миллиона гривен компании "Пром-Технология" за поставленные трансформаторы и шкафы к ним.
Фирма ООО "Оцелот" продала "Артвооружению" динамические фонари, которые можно установить также на минометы, по 1,4 тыс грн за штуку. В то время, когда такие же продавались в строймаркетах по 29 грн, то есть в 47,6 раз дешевле.
В июне 2016 года КБ "Артвооружение" и ТД "Укрспецкор" заключили соглашение на 1,8 миллиона гривен на поставку специальных труб по цене по 12,5 тыс грн за штуку. У непосредственного производителя такие трубы продавали по 4,5 тыс грн.
Как отмечает автор, сам Штепенко избегает публичного ответа на вопрос о ходе расследования. Телефоны подконтрольных ему херсонских фирм не отвечают. А в письмах экс-директора в суд как адрес проживания фигурирует индекс города Севастополь.
Воруют батенька, воруют...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
26 октября 2018 г. Министерство финанcов разместило суверенные еврооблигации на сумму 2 млрд долл., из которых 5-летний транш выпущен на сумму 750 млн долл. с доходностью 9%, а 9,5-летний транш — на сумму 1250 млн долл. с доходностью 9,75% годовых. По результатам нашего исследования, среди глобальных выпусков еврооблигаций, проводившихся в октябре-ноябре 2018 г., суверенный заем Украины стал одним из самых дорогих. Об этом пишет Зеркало недели.
“Что касается мировых рекордсменов, условно обогнавших Украину, то это правительство Нигерии и российская финансовая компания BCS. Нигерия разместила облигации по ставке 9,25% годовых, но срок займа составил 30 лет! Самую высокую ставку 11% годовых получила российская компания BCS, но сумма этого займа — всего 3 млн евро. Учитывая более низкую срочность наших еврооблигаций и приличный объем размещения (2 млрд долл.), Украину по праву можно считать мировым “лидером” по показателю стоимости внешних заимствований в октябре-ноябре. Довольно информативны следующие сравнения: средневзвешенная доходность к погашению облигаций африканских эмитентов в октябре составляла 7,8% годовых, а восточноевропейских эмитентов — 6,4 (тогда как украинский показатель превысил 9%). Суверенные еврооблигации Египта и Нигерии в октябре-ноябре размещались по ставкам 7,13—8,75% годовых (кроме упомянутого 30-летнего займа). А выпуски еврооблигаций восточноевропейских эмитентов, за исключением Турции, имели доходность от 0,88 до 4,13% годовых. Интересен и следующий факт: обслуживание последнего 7-летнего суверенного займа России объемом 1 млрд евро обойдется бюджету страны-агрессора 2,88% в год, а 5-летний облигационный заем ПАО “Газпром” имеет номинальную доходность на уровне 2,95% годовых”.
Аномально высокая доходность суверенных облигаций Украины на международном рынке может свидетельствовать как о непрофессиональных действиях Минфина и его банков-агентов, так и о включении коррупционных факторов в процесс организации еврооблигационных займов.
“Привлекает внимание и тот факт, что номинальные процентные ставки по валютным ОВГЗ все еще остаются заметно ниже ставок по внешним облигациям. Причем объемы размещения валютных ОВГЗ на внутреннем рынке (например 539,4 млн долл. в июне и 687,5 млн долл. в октябре) позволяют характеризовать их как приемлемую альтернативу внешним займам. Но настойчивое желание высоких должностных лиц государства получать в бюджет именно внешние займы (даже по приведенным ставкам), несомненно, указывает на проникновение частных интересов в сферу принятия государственных решений”.
Ну о том, сколько рабов голодает, в казённых шахтах, киркой, на молоток добывая уголь я уже молчу. Хорошо, что "успешные" тырят и выводят! ....(набор матюков со всего словарного запаса русского языка) - А сколько живых, заводов вырезано? За четыре года!.... - "Оборонка" - в их лексиконе нет такого слова, есть "Бизнес".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.