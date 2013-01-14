"Артиллерийское вооружение" проводило махинации с государственным оборонным заказом - СМИ24.12.2018 13:39. .Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение", производящее стволы для различных видов оружия, в 2015-2016 годах проводило махинации с государственным оборонным заказом. Об этом в статье для "Украинской правды" пишет председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский."После агрессии на Донбассе предприятие получило новые контракты от государства и новое руководство. В структуре КБ "Артвооружение" появился бизнесмен из-за системы - молодой энергичный управленец Вадим Штепенко, который за два года получил должность директора бюро", - говорится в тексте. Штепенко возглавлял КБ "Артвооружение" полтора года.Отмечается, что "Артиллерийское вооружение" получило государственный заказ на создание пушек для танков и минометов."В целом деньги из оборонного контракта тратились по двум схемам. Первая заключалась в продаже подержанных товаров как новых другим государственным заводам. Вторая - в завышенной цене при закупке запчастей", - говорится в тексте.Так, в конце 2015 года между КБ "Артвооружение" и харьковским заводом им. В.А. Малышева, который специализируется на изготовлении танков, было заключено соглашение на поставку артиллерийских систем и танковых стволов для вооруженных сил.В общем завод Малышева уплатил 27,5 миллиона гривен за якобы новенькие стволы, которые якобы в том же году изготовило конструкторское бюро."Но на арене появилось третье государственное предприятие - Киевский бронетанковый завод. Последний продал "Артвооружению" советские ржавые стволы, которые десятилетиями ждали своего часа. После чистки ржавчины, небольшой покраски и подделки документов, как установили потом следователи, старые стволы и отгрузили в Харьков с приставкой "новые". Фактически из 27,5 миллионов почти половина была уплачена за воздух", - пишет автор.Кроме того, в течение 2016 года КБ "Артвооружение" заключило ряд соглашений с частными фирмами, в частности, с Торговым домом "Укрспецпром" на поставку различных труб, трансформаторов и запчастей."После внутреннего аудита, проведенного службой безопасности "Укроборонпрома", данным сотрудничеством заинтересовались сразу и детективы НАБУ, и уже упомянутые следователи полиции. По версии следствия "Артвооружение" получило убытков на 2,6 миллиона гривен", - говорится в тексте.Так, конструкторское бюро переплатило 1,4 миллиона гривен компании "Пром-Технология" за поставленные трансформаторы и шкафы к ним.Фирма ООО "Оцелот" продала "Артвооружению" динамические фонари, которые можно установить также на минометы, по 1,4 тыс грн за штуку. В то время, когда такие же продавались в строймаркетах по 29 грн, то есть в 47,6 раз дешевле.В июне 2016 года КБ "Артвооружение" и ТД "Укрспецкор" заключили соглашение на 1,8 миллиона гривен на поставку специальных труб по цене по 12,5 тыс грн за штуку. У непосредственного производителя такие трубы продавали по 4,5 тыс грн.Как отмечает автор, сам Штепенко избегает публичного ответа на вопрос о ходе расследования. Телефоны подконтрольных ему херсонских фирм не отвечают. А в письмах экс-директора в суд как адрес проживания фигурирует индекс города Севастополь.