На Донетчине угрожают увольнением работницам шахт, посмевшим требовать заработную плату19.12.2018, 12:57На ГП «Селидовуголь» на Донетчине третьи сутки продолжается акция протеста работниц службы качества, которая проводит технический контроль качества угля. На протестующих женщин составляют акты о нарушениях трудовой дисциплины, запугивая их увольнением.На «Селидовугле» угрожают увольнением работницам посмевшим требовать заработную платуЖенщины требуют погашения задолженности по зарплате, которая у некоторых из бастующих составляет 5 месяцев. Акцию протеста поддержали все участки, отвечающие за контроль качества угля ГП «Селидовуголь», сообщила ИА «Вчасно» сотрудница службы качества Наталья Бичукина.По словам Натальи Бичукиной, зарплата женщин в службе качества — до 5 тысяч гривен, причем зарплата пробоотборщиц составляет около 3 тысяч гривен, но даже эти мизерные суммы люди не получают по несколько месяцев.«Это уже вторая наша забастовка, — говорит Наталья Бичукина. — Первая была в октябре, и тогда те, кто бастовал, получили зарплату частично за три месяца. Мы надеялись, что после этого ситуация как-то наладится, но задолженность продолжает расти. И даже перед новогодними праздниками нам не обещают никаких выплат. У нас работает одна сотрудница, она мать-одиночка, у нее двое сыновей, младший только в школу пошел. Она уже занимает деньги везде, где только может и у кого может. Как человек должен выживать? Нас просто вынуждают к забастовке».ЧИТАЙТЕ: На Донетчине начали забастовку наземные рабочие шахт — парализована работа ГП «Селидовуголь»Работницы службы качества рассказали, что в начале декабря они встречались с и. о гендиректора ГП «Селидовуголь» Сергеем Кобыляцким по поводу задолженности по зарплате. Женщины на встрече плакали, рассказывая о том, что вынуждены просить товары в долг магазинах, занимать деньги у родных.Позже они поставили руководство предприятия в известность о том, что планируют начать акцию протеста, но и после этого их требования проигнорировали.Когда началась акция протеста на сотрудниц службы качества начали оказывать давление, вынуждая вернуться к работе.«Директор ОТ ТККУ Валентина Браилина создала комиссии и составила акты о нарушениях трудовой дисциплины на всех работниц, которые поддержали акцию протеста, — рассказали женщины. — В этих актах говорится о том, что мы вышли на рабочие места, но не приступили к работе. Уже составлено по 1−2 акта на всех нас, после третьего такого акта она грозится уволить нас. При этом после того, как мы начали акцию протеста, была остановлена отгрузка угля иЖенщины заверили, что намерены отстаивать свои права до тех пор, пока их требования не будут выполнены.Также ИА «Вчасно» стало известно, что руководство ГП «Селидовуголь», чтобы избежать остановки предприятия, обратилось за услугами по техническому контролю качества угля на частную обогатительную фабрику. Таким образом, на оплату труда наемных работников руководство предприятия смогло найти средства, в то время как на выплату зарплаты собственным сотрудникам средств в «Селидовугле» уже несколько месяцев как нет.Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что профсоюз будет защищать права работниц «Селидовугля» и не позволит никого из них уволить.