Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение", производящее стволы для различных видов оружия, в 2015-2016 годах проводило махинации с государственным оборонным заказом. Об этом в статье для "Украинской правды" пишет председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.
"После агрессии на Донбассе предприятие получило новые контракты от государства и новое руководство. В структуре КБ "Артвооружение" появился бизнесмен из-за системы - молодой энергичный управленец Вадим Штепенко, который за два года получил должность директора бюро", - говорится в тексте. Штепенко возглавлял КБ "Артвооружение" полтора года.
Отмечается, что "Артиллерийское вооружение" получило государственный заказ на создание пушек для танков и минометов.
"В целом деньги из оборонного контракта тратились по двум схемам. Первая заключалась в продаже подержанных товаров как новых другим государственным заводам. Вторая - в завышенной цене при закупке запчастей", - говорится в тексте.
Так, в конце 2015 года между КБ "Артвооружение" и харьковским заводом им. В.А. Малышева, который специализируется на изготовлении танков, было заключено соглашение на поставку артиллерийских систем и танковых стволов для вооруженных сил.
В общем завод Малышева уплатил 27,5 миллиона гривен за якобы новенькие стволы, которые якобы в том же году изготовило конструкторское бюро.
"Но на арене появилось третье государственное предприятие - Киевский бронетанковый завод. Последний продал "Артвооружению" советские ржавые стволы, которые десятилетиями ждали своего часа. После чистки ржавчины, небольшой покраски и подделки документов, как установили потом следователи, старые стволы и отгрузили в Харьков с приставкой "новые". Фактически из 27,5 миллионов почти половина была уплачена за воздух", - пишет автор.
Кроме того, в течение 2016 года КБ "Артвооружение" заключило ряд соглашений с частными фирмами, в частности, с Торговым домом "Укрспецпром" на поставку различных труб, трансформаторов и запчастей.
"После внутреннего аудита, проведенного службой безопасности "Укроборонпрома", данным сотрудничеством заинтересовались сразу и детективы НАБУ, и уже упомянутые следователи полиции. По версии следствия "Артвооружение" получило убытков на 2,6 миллиона гривен", - говорится в тексте.
Так, конструкторское бюро переплатило 1,4 миллиона гривен компании "Пром-Технология" за поставленные трансформаторы и шкафы к ним.
Фирма ООО "Оцелот" продала "Артвооружению" динамические фонари, которые можно установить также на минометы, по 1,4 тыс грн за штуку. В то время, когда такие же продавались в строймаркетах по 29 грн, то есть в 47,6 раз дешевле.
В июне 2016 года КБ "Артвооружение" и ТД "Укрспецкор" заключили соглашение на 1,8 миллиона гривен на поставку специальных труб по цене по 12,5 тыс грн за штуку. У непосредственного производителя такие трубы продавали по 4,5 тыс грн.
Как отмечает автор, сам Штепенко избегает публичного ответа на вопрос о ходе расследования. Телефоны подконтрольных ему херсонских фирм не отвечают. А в письмах экс-директора в суд как адрес проживания фигурирует индекс города Севастополь.
Воруют батенька, воруют...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
26 октября 2018 г. Министерство финанcов разместило суверенные еврооблигации на сумму 2 млрд долл., из которых 5-летний транш выпущен на сумму 750 млн долл. с доходностью 9%, а 9,5-летний транш — на сумму 1250 млн долл. с доходностью 9,75% годовых. По результатам нашего исследования, среди глобальных выпусков еврооблигаций, проводившихся в октябре-ноябре 2018 г., суверенный заем Украины стал одним из самых дорогих. Об этом пишет Зеркало недели.
“Что касается мировых рекордсменов, условно обогнавших Украину, то это правительство Нигерии и российская финансовая компания BCS. Нигерия разместила облигации по ставке 9,25% годовых, но срок займа составил 30 лет! Самую высокую ставку 11% годовых получила российская компания BCS, но сумма этого займа — всего 3 млн евро. Учитывая более низкую срочность наших еврооблигаций и приличный объем размещения (2 млрд долл.), Украину по праву можно считать мировым “лидером” по показателю стоимости внешних заимствований в октябре-ноябре. Довольно информативны следующие сравнения: средневзвешенная доходность к погашению облигаций африканских эмитентов в октябре составляла 7,8% годовых, а восточноевропейских эмитентов — 6,4 (тогда как украинский показатель превысил 9%). Суверенные еврооблигации Египта и Нигерии в октябре-ноябре размещались по ставкам 7,13—8,75% годовых (кроме упомянутого 30-летнего займа). А выпуски еврооблигаций восточноевропейских эмитентов, за исключением Турции, имели доходность от 0,88 до 4,13% годовых. Интересен и следующий факт: обслуживание последнего 7-летнего суверенного займа России объемом 1 млрд евро обойдется бюджету страны-агрессора 2,88% в год, а 5-летний облигационный заем ПАО “Газпром” имеет номинальную доходность на уровне 2,95% годовых”.
Аномально высокая доходность суверенных облигаций Украины на международном рынке может свидетельствовать как о непрофессиональных действиях Минфина и его банков-агентов, так и о включении коррупционных факторов в процесс организации еврооблигационных займов.
“Привлекает внимание и тот факт, что номинальные процентные ставки по валютным ОВГЗ все еще остаются заметно ниже ставок по внешним облигациям. Причем объемы размещения валютных ОВГЗ на внутреннем рынке (например 539,4 млн долл. в июне и 687,5 млн долл. в октябре) позволяют характеризовать их как приемлемую альтернативу внешним займам. Но настойчивое желание высоких должностных лиц государства получать в бюджет именно внешние займы (даже по приведенным ставкам), несомненно, указывает на проникновение частных интересов в сферу принятия государственных решений”.
Ну о том, сколько рабов голодает, в казённых шахтах, киркой, на молоток добывая уголь я уже молчу. Хорошо, что "успешные" тырят и выводят! ....(набор матюков со всего словарного запаса русского языка) - А сколько живых, заводов вырезано? За четыре года!.... - "Оборонка" - в их лексиконе нет такого слова, есть "Бизнес".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Рейтинги: Согласно последним опросам общественного мнения, наибольшие шансы на победу имеет оппозиционный блок "Сионистский лагерь" под руководством Ицхака Герцога и Ципи Ливни. Социологи дают ему до 25 мандатов. На втором месте по опросам идет партия Ликуд во главе с действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху (20-21 мандат).
Итог:
В Израиле опубликованы окончательные результаты выборов в Кнессет. Победу на выборах одержала правящая партия "Ликуд" под руководством действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху (984 966 голосов - 24%). Она получит 30 из 120 мест в парламенте. На втором месте оппозиционный блок "Сионисткий лагерь". За него проголосовали 786 тысяч израильтян, это 18,6% (24 мандата).
"Интересные подробности" рекомендую сравнить с ОРДО ранее выставлена статья. По датам опубликования срастаются.
На Донетчине угрожают увольнением работницам шахт, посмевшим требовать заработную плату 19.12.2018, 12:57 https://vchasnoua.com/donbass/58931-na- ... nuyu-platu На ГП «Селидовуголь» на Донетчине третьи сутки продолжается акция протеста работниц службы качества, которая проводит технический контроль качества угля. На протестующих женщин составляют акты о нарушениях трудовой дисциплины, запугивая их увольнением. На «Селидовугле» угрожают увольнением работницам посмевшим требовать заработную плату Женщины требуют погашения задолженности по зарплате, которая у некоторых из бастующих составляет 5 месяцев. Акцию протеста поддержали все участки, отвечающие за контроль качества угля ГП «Селидовуголь», сообщила ИА «Вчасно» сотрудница службы качества Наталья Бичукина.
По словам Натальи Бичукиной, зарплата женщин в службе качества — до 5 тысяч гривен, причем зарплата пробоотборщиц составляет около 3 тысяч гривен, но даже эти мизерные суммы люди не получают по несколько месяцев.
«Это уже вторая наша забастовка, — говорит Наталья Бичукина. — Первая была в октябре, и тогда те, кто бастовал, получили зарплату частично за три месяца. Мы надеялись, что после этого ситуация как-то наладится, но задолженность продолжает расти. И даже перед новогодними праздниками нам не обещают никаких выплат. У нас работает одна сотрудница, она мать-одиночка, у нее двое сыновей, младший только в школу пошел. Она уже занимает деньги везде, где только может и у кого может. Как человек должен выживать? Нас просто вынуждают к забастовке».
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Работницы службы качества рассказали, что в начале декабря они встречались с и. о гендиректора ГП «Селидовуголь» Сергеем Кобыляцким по поводу задолженности по зарплате. Женщины на встрече плакали, рассказывая о том, что вынуждены просить товары в долг магазинах, занимать деньги у родных.
Позже они поставили руководство предприятия в известность о том, что планируют начать акцию протеста, но и после этого их требования проигнорировали.
Когда началась акция протеста на сотрудниц службы качества начали оказывать давление, вынуждая вернуться к работе.
«Директор ОТ ТККУ Валентина Браилина создала комиссии и составила акты о нарушениях трудовой дисциплины на всех работниц, которые поддержали акцию протеста, — рассказали женщины. — В этих актах говорится о том, что мы вышли на рабочие места, но не приступили к работе. Уже составлено по 1−2 акта на всех нас, после третьего такого акта она грозится уволить нас. При этом после того, как мы начали акцию протеста, была остановлена отгрузка угля и Браилина грозится оштрафовать всех бастующих, разделив между ними сумму ущерба за простой вагонов».
По словам женщин, психологическое давление, которое оказывается на них — колоссальное.
«Нас поддерживают простые рабочие, нас поддерживают шахтеры, — говорит Наталья Бичукина. — Шахтеры сами забастовками выбивали себе зарплату, они как-то выровняли задолженность и они нас, конечно, понимают и не осуждают, что нам пришлось остановить работу. Но руководство шахты полностью игнорирует наши требования, нам даже не обещают зарплату. А со стороны руководства службы качества постоянно идут угрозы — пугают увольнением, ругают штрафами. Приказывают работать. Нашему начальнику участка приказали: „Переодевайся, иди бери пробы угля“. Некоторые небольшие подразделения не выдержали этого и вернулись к работе. Но около 50−60 человек продолжают акцию протеста».
Работница шахты «Котляревская» Елена Сухобрус сообщила ИА «Вчасно», что бастующих женщин не только запугивают, но и откровенно оскорбляют и унижают.
«Просто нет слов, чтобы описать происходящее, — сказала Елена Сухобрус. — Мы ходим на работу голодные, не можем купить себе даже самого элементарного, не можем оплатить коммунальные услуги, не можем купить продуктов. Работа очень тяжелая, пробоотборщик должен набирать и таскать на спине мешки с углем по 100 килограмм, при этом коллектив полностью женский. Многие женщины живут одни, с детьми. И сейчас нас запугивают, что выгонят, оставят вообще без куска хлеба. Нас просто не считают людьми. Участки служб качества находятся разрозненно, в разных местах города и поэтому руководство пользуется этим, устраивая прессинг всем отдельно. Многие запуганы, все мы в отчаянии. Руководству предприятия на нас плевать.»
Всего ИА «Вчасно» получило несколько десятков звонков от сотрудниц «Селидовугля» — все они говорили о том, что на них оказывается давление, что им угрожают увольнением, запугивают и оскорбляют. Также они говорили, что не видят выхода из сложившейся ситуации, находятся в отчаянии и просили привлечь максимальное внимание общественности к происходящему.
Женщины заверили, что намерены отстаивать свои права до тех пор, пока их требования не будут выполнены.
Также ИА «Вчасно» стало известно, что руководство ГП «Селидовуголь», чтобы избежать остановки предприятия, обратилось за услугами по техническому контролю качества угля на частную обогатительную фабрику. Таким образом, на оплату труда наемных работников руководство предприятия смогло найти средства, в то время как на выплату зарплаты собственным сотрудникам средств в «Селидовугле» уже несколько месяцев как нет.
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что профсоюз будет защищать права работниц «Селидовугля» и не позволит никого из них уволить.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:lapay * рейтинги не перестрибнеш*
Рейтинги: Согласно последним опросам общественного мнения, наибольшие шансы на победу имеет оппозиционный блок "Сионистский лагерь" под руководством Ицхака Герцога и Ципи Ливни. Социологи дают ему до 25 мандатов. На втором месте по опросам идет партия Ликуд во главе с действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху (20-21 мандат).
Итог:
В Израиле опубликованы окончательные результаты выборов в Кнессет. Победу на выборах одержала правящая партия "Ликуд" под руководством действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху (984 966 голосов - 24%). Она получит 30 из 120 мест в парламенте. На втором месте оппозиционный блок "Сионисткий лагерь". За него проголосовали 786 тысяч израильтян, это 18,6% (24 мандата).
интересно узнать количество неопределившихся на опросах. обычно их изымают из выборки, т.е. результаты подаются как "процент поддержки среди тех, кто определился и пойдет" что не совсем верно. обычно, если есть ярко выраженная власть и оппозиция, то те, кто за оппозицию, обычно уже определились. зачастую на фоне негатива к власти. в то время как большинство неопределившихся это те, кто недовольны властью, но не видят альтернативы, так как остальные кажутся им не лучше. в итоге они обычно ждут какого-то резкого события/знака/новой_силы, а если не появляется, голосуют за власть (часть присоединяется к тем, кто "не пойду")
Большинство неопределившихся, это люди, которые плохо ориентируются в кандидатах и в политике, они обычно не идут в результате на выборы, так как не видят преимущества ни одного из кандидатов и им всё-равно.