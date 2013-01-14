Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Всегда считалось, что в ЕС берут только достаточно "развитые" страны. Во всяком случае не с зарплатой $300.
А з якими зарплатами ввійшла південно-східна Європа?
Мінімальна зарплата в ЄС: від 235 євро в Болгарії до 1999 євро у Люксембурзі У період з 2008 по 2017 рік мінімальна зарплата більше всього виросла в Болгарії (на 109%), Румунії (на 99%), Словаччині (на 80%), а також в Естонії (на 69%), Латвії (на 65%) і Литві (на 64%). Однак, зазначає Eurostat, розрив у мінімальних зарплатах компенсуються рівнем цін у різних країнах ЄС. Наприклад, в Люксембурзі він в три рази вищий, ніж у Болгарії. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7061539/
А в цей час:
Кінець вугільної епохи: Німеччина закриває останню вугільну шахту https://enovosty.com/uk/news_abroad-ukr ... lnu-shaxtu Протягом останніх десятиліть шахти виживали лише завдяки державним субсидіям. Однак в 2007 році було прийнято політичне рішення про поетапне їх закриття з обіцянкою працівникам щодо дострокового виходу на пенсію або перепідготовки.
detroytred написав:В Израиле опубликованы окончательные результаты выборов в Кнессет. Победу на выборах одержала правящая партия "Ликуд" под руководством действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху (984 966 голосов - 24%). Она получит 30 из 120 мест в парламенте. На втором месте оппозиционный блок "Сионисткий лагерь". За него проголосовали 786 тысяч израильтян, это 18,6% (24 мандата).
Ми не євреї і не французи, в нас галочка в бюлетені не залежить від того, зайшло сонечко за хмарку, чи ні. У нас передвиборчі рейтинги від нормальних компаній, майже співпадають з результатами ЦВК. Не можливо подалати такий великий розрив, Кучма просто задавив всіх конкурентів, крім найзручнішого, і то, ледве-ледве пройшов, Порошенко цього зробити не може.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.