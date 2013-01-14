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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4139414041414142
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:19

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Starikan написав:Всегда считалось, что в ЕС берут только достаточно "развитые" страны. Во всяком случае не с зарплатой $300.


А з якими зарплатами ввійшла південно-східна Європа?
Мінімальна зарплата в ЄС: від 235 євро в Болгарії до 1999 євро у Люксембурзі
У період з 2008 по 2017 рік мінімальна зарплата більше всього виросла в Болгарії (на 109%), Румунії (на 99%), Словаччині (на 80%), а також в Естонії (на 69%), Латвії (на 65%) і Литві (на 64%). Однак, зазначає Eurostat, розрив у мінімальних зарплатах компенсуються рівнем цін у різних країнах ЄС. Наприклад, в Люксембурзі він в три рази вищий, ніж у Болгарії.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7061539/


А в цей час:
Кінець вугільної епохи: Німеччина закриває останню вугільну шахту
https://enovosty.com/uk/news_abroad-ukr ... lnu-shaxtu
Протягом останніх десятиліть шахти виживали лише завдяки державним субсидіям. Однак в 2007 році було прийнято політичне рішення про поетапне їх закриття з обіцянкою працівникам щодо дострокового виходу на пенсію або перепідготовки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:30

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:В Израиле опубликованы окончательные результаты выборов в Кнессет. Победу на выборах одержала правящая партия "Ликуд" под руководством действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху (984 966 голосов - 24%). Она получит 30 из 120 мест в парламенте.
На втором месте оппозиционный блок "Сионисткий лагерь". За него проголосовали 786 тысяч израильтян, это 18,6% (24 мандата).

Ми не євреї і не французи, в нас галочка в бюлетені не залежить від того, зайшло сонечко за хмарку, чи ні.
У нас передвиборчі рейтинги від нормальних компаній, майже співпадають з результатами ЦВК. Не можливо подалати такий великий розрив, Кучма просто задавив всіх конкурентів, крім найзручнішого, і то, ледве-ледве пройшов, Порошенко цього зробити не може.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:50

lapay
Ой... ли? :D
https://mikroskop.net.ua/posredi-voenno ... -yakovina/
Тогда кто и чьи "эти"?.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 05:35

  lapay написав:
  detroytred написав:Да если бы не военная риторика, то он бы упал...
То есть она компенсировала.

Ну, не фантазуйте. В нього стабільні фанати, в тому числі і я. :)
  detroytred написав:А вован подтягиванием ни на что не влияющих пару сотен танков и пр. лишь играет наруку.
И конфликтом с моряками сыграл.
И риторикой о невосприятии ПАПа тоже.

Так він же все одно програє, рейтинги не перестрибнеш. А то вийде в Путіна, як в нас з Трампом - Юля не захоче з ним дружити. :)
  detroytred написав:Там упор был на инфо от МО о стягиваемых новых силах, а не на морскую агрессию (с тройкой малых плавсредств)

Без агресії на морі ніхто б на позачергову сесію не зібрався б. Для ВС на всій території, чи, навіть на прикордонних областях, треба якісь підстави - ворожі наміри агресора.

Как бы Вас обоих возвратить в мир действительности?
У НАС Война!
При чём оккупант контролирует уже пятый год часть Украины.
Лютый Враг!
Что такое "Война"?
Это не просто "мальчики в трусиках", это, например, обыденная реальность от Врага, но только скромно о этом начинают говорить спустя десятилетия - а головы плавающие в Кальмиусе? ...:
https://korupciya.com/govorite-chechess ... i-torturi/
Это по Грозному, но у нас - официально по факту ситуация не менее "острая", и под оккупацией куда больше людей.
Единственно спала "острая фаза".

И только под неистовый вой восточного Геббельса "о гражданской войне" мир на это взирает с ухмылкой, но случай с захватом кораблей:
- Это уже "АКТ ОТКРЫТОЙ АГРЕССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОТИВ Мирной УКРАИНЫ"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 4139414041414142
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