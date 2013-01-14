Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Всегда считалось, что в ЕС берут только достаточно "развитые" страны. Во всяком случае не с зарплатой $300.
А з якими зарплатами ввійшла південно-східна Європа?
Мінімальна зарплата в ЄС: від 235 євро в Болгарії до 1999 євро у Люксембурзі У період з 2008 по 2017 рік мінімальна зарплата більше всього виросла в Болгарії (на 109%), Румунії (на 99%), Словаччині (на 80%), а також в Естонії (на 69%), Латвії (на 65%) і Литві (на 64%). Однак, зазначає Eurostat, розрив у мінімальних зарплатах компенсуються рівнем цін у різних країнах ЄС. Наприклад, в Люксембурзі він в три рази вищий, ніж у Болгарії. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7061539/
А в цей час:
Кінець вугільної епохи: Німеччина закриває останню вугільну шахту https://enovosty.com/uk/news_abroad-ukr ... lnu-shaxtu Протягом останніх десятиліть шахти виживали лише завдяки державним субсидіям. Однак в 2007 році було прийнято політичне рішення про поетапне їх закриття з обіцянкою працівникам щодо дострокового виходу на пенсію або перепідготовки.
detroytred написав:В Израиле опубликованы окончательные результаты выборов в Кнессет. Победу на выборах одержала правящая партия "Ликуд" под руководством действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху (984 966 голосов - 24%). Она получит 30 из 120 мест в парламенте. На втором месте оппозиционный блок "Сионисткий лагерь". За него проголосовали 786 тысяч израильтян, это 18,6% (24 мандата).
Ми не євреї і не французи, в нас галочка в бюлетені не залежить від того, зайшло сонечко за хмарку, чи ні. У нас передвиборчі рейтинги від нормальних компаній, майже співпадають з результатами ЦВК. Не можливо подалати такий великий розрив, Кучма просто задавив всіх конкурентів, крім найзручнішого, і то, ледве-ледве пройшов, Порошенко цього зробити не може.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Да если бы не военная риторика, то он бы упал... То есть она компенсировала.
Ну, не фантазуйте. В нього стабільні фанати, в тому числі і я.
detroytred написав:А вован подтягиванием ни на что не влияющих пару сотен танков и пр. лишь играет наруку. И конфликтом с моряками сыграл. И риторикой о невосприятии ПАПа тоже.
Так він же все одно програє, рейтинги не перестрибнеш. А то вийде в Путіна, як в нас з Трампом - Юля не захоче з ним дружити.
detroytred написав:Там упор был на инфо от МО о стягиваемых новых силах, а не на морскую агрессию (с тройкой малых плавсредств)
Без агресії на морі ніхто б на позачергову сесію не зібрався б. Для ВС на всій території, чи, навіть на прикордонних областях, треба якісь підстави - ворожі наміри агресора.
Как бы Вас обоих возвратить в мир действительности? У НАС Война! При чём оккупант контролирует уже пятый год часть Украины. Лютый Враг! Что такое "Война"? Это не просто "мальчики в трусиках", это, например, обыденная реальность от Врага, но только скромно о этом начинают говорить спустя десятилетия - а головы плавающие в Кальмиусе? ...: https://korupciya.com/govorite-chechess ... i-torturi/ Это по Грозному, но у нас - официально по факту ситуация не менее "острая", и под оккупацией куда больше людей. Единственно спала "острая фаза".
И только под неистовый вой восточного Геббельса "о гражданской войне" мир на это взирает с ухмылкой, но случай с захватом кораблей: - Это уже "АКТ ОТКРЫТОЙ АГРЕССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОТИВ Мирной УКРАИНЫ"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.